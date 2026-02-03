قطر: 300 متدرب من 19 دولة في مخيم التدريب على إدارة الكوارث

- انطلق المخيم الميداني العاشر في سيلين، قطر، لتعزيز قدرات المشاركين في إدارة الكوارث، بمشاركة 300 مدرب ومتدرب من مؤسسات قطرية ودولية، ويستمر لثمانية أيام. - يشارك في المخيم ممثلون من جهات قطرية ودولية، ويحظى بدعم وزارات ومؤسسات قطرية وشراكات مع منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. - تأسس الهلال الأحمر القطري عام 1978، ويعمل محليًا ودوليًا في مجالات الإغاثة والتنمية، مركزًا على تحسين مستوى معيشة المتضررين من الكوارث.

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في سيلين بالقرب من مدينة مسيعيد في قطر فعاليات المخيم الميداني العاشر للتدريب على إدارة الكوارث، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري تحت شعار "تأهب فعال... واستجابة أفضل"، بمشاركة 300 مدرب ومتدرب من الهلال الأحمر القطري، وصندوق قطر للتنمية، والمؤسسات القطرية الحكومية وغير الحكومية، والجمعيات الوطنية والمؤسسات الإغاثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويقام المخيم برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ويستمر على مدى ثمانية أيام.

ويتضمن برنامج مخيم إدارة الكوارث العاشر محاضرات نظرية، وتدريبات عملية، وسيناريوهات محاكاة، ومعايشة واقعية، لتطبيق أحدث ما وصل إليه العمل الإنساني في مجالات: التقييم والتنسيق الميداني، والإيواء الطارئ، والمياه والإصحاح، والأمن الغذائي، وسبل العيش، والتخطيط للطوارئ، وغرفة العمليات، والصحة في الطوارئ، والإعلام والاتصال في الطوارئ، والمعايير الإنسانية الأساسية، وتحليل المعلومات الإنسانية، والدعم النفسي الاجتماعي، والوصول الآمن، وإعادة الروابط العائلية، وغير ذلك من الموضوعات والمهارات الضرورية لتمكين الكوادر الإغاثية من تنفيذ المهام والإجراءات الميدانية على أكمل وجه.

ويمثل المشاركون من داخل قطر جهات عدة، منها: الهلال الأحمر القطري، أكاديمية الخدمة الوطنية، صندوق قطر للتنمية، قطر الخيرية، مجلس الدفاع المدني، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بعثة المنظمة الدولية للهجرة، المركز القطري للصحافة، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسدرة للطب. فيما ينتمي المشاركون من خارج قطر إلى 18 دولة، هي: السعودية، البحرين، الكويت، عُمان، فلسطين، الصومال، السودان، الأردن، العراق، تركيا، لبنان، ليبيا، اليمن، مصر، سورية، أفغانستان، موريتانيا، وتشاد.

ويحظى المخيم الحالي بدعم وشراكة العديد من الجهات، كما يلي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الصحة العامة، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قوة "لخويا"، مؤسسة حمد الطبية، المؤسسة القطرية للإعلام، وكالة الأنباء القطرية، شبكة الجزيرة الإعلامية، التلفزيون العربي، قناة الريان الفضائية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يذكر أن مخيم إدارة الكوارث كان قد انطلق لأول مرة عام 2006 بوصفه جزءاً من برنامج سنوي متكامل يهدف إلى تحسين قدرات المؤسسات المشاركة والمتدربين في مجال التأهب والاستجابة للكوارث والأزمات، وتأسيس فرق مدربة ومتخصصة في إدارة الكوارث والأزمات لتحقيق استجابة أفضل وأكثر فعالية للمخاطر، وتبادل الخبرات بين الجمعيات الوطنية والمؤسسات القطرية في مجال الاستجابة للكوارث والأزمات. وسبق للهلال الأحمر القطري تنظيم تسعة مخيمات تدريبية حتى عام 2023، شارك فيها نحو 1850 متدرباً ومتدربة.

ومنذ تأسيسه، قدّم صندوق قطر للتنمية، الراعي الرسمي للمخيم، أكثر من سبعة مليارات دولار أميركي لأكثر من 100 دولة، مركزاً جهوده على القطاعات الرئيسية، مثل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى القطاعات ذات الأولوية، مثل تعزيز قدرة التكيّف مع المناخ، والأمن الغذائي، والبنية التحتية المستدامة، وغيرها. ومن خلال توظيف الاستثمارات المؤثرة ومجموعة متنوعة من أدوات التمويل، بما في ذلك القروض الميسرة، والضمانات، والمنح، والتمويل المدمج، يوفر الصندوق حلولاً قابلة للتوسع تمكّن المجتمعات، وتعزز الصمود، وتشجع النمو الشامل، مع الاستجابة للأولويات الوطنية والتحديات التنموية العالمية.

وتأسس الهلال الأحمر القطري عام 1978 ليكون أول منظمة إنسانية تطوعية في دولة قطر، ويعمل على مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة من خلال حشد القوى الإنسانية في المحافل الإنسانية الدولية التي يشغل عضويتها. ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، منفذاً مختلف الأعمال الإغاثية والتنموية في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الوسطى والجنوبية. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري: تقديم الدعم في مجالات التأهب للكوارث والاستجابة لها والتعافي منها والحد من مخاطرها، كما يعمل على تحسين مستوى معيشة المتضررين من خلال تقديم الخدمات الطبية والغذاء والمياه والإيواء وغيرها من احتياجات المجتمعات المحلية المستفيدة، بالإضافة إلى نشاطه المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسية الإنسانية.