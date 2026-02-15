قطر: نظام بصمة إلكترونية لطلاب المدارس في العام الدراسي المقبل

- أعلنت وزيرة التعليم في قطر عن تعميم نظام البصمة الإلكترونية في المدارس بحلول سبتمبر 2026 لتحسين متابعة الطلاب وسلامتهم، مع تطبيق تجريبي في ست مدارس حاليًا. - تم إطلاق مبادرات لتعزيز الابتكار والتعليم الرقمي، منها إنشاء حاضنات وأندية للابتكار الرقمي بالتعاون مع مايكروسوفت، ومشروع المعلم والطالب الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي. - أطلقت الوزارة مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس الخاصة، وبرامج لتعليم القرآن واللغة العربية، مع تعزيز التعليم القيمي وتوسيع التعليم المهني، وتكريم الفائزين بجائزة قطر للتميز العلمي.

أعلنت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر لولوة راشد الخاطر تعميم نظام البصمة الإلكترونية بين طلاب المدارس ابتداءً من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، الهدف منه تحسين متابعة الطلاب، سواء في الحافلات أو في المدارس، وتعزيز سلامتهم وأمنهم. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الخاطر خلال حفل جائزة قطر للتميّز العلمي بدورتها التاسعة عشرة اليوم الأحد.

وقالت الخاطر، في الحفل الذي رعاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الصورة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في حفل جائزة قطر للتميّز العلمي، الدوحة، 15 فبراير 2026 (الديوان الأميري)

في الدوحة: "في إطار معالجة التحديات التشغيلية، جرى تطوير مشروع حضوري بالشراكة مع شركة مواصلات كروة، وهي منظومة حلول تقنيّة لتحسين متابعة حضور الطلاب في الحافلات والمدارس".

وأشارت الوزيرة القطرية إلى أنّ نظام البصمة الإلكترونية يُطبَّق، بصورة تجربية، في ستّ من مدارس دولة قطر حالياً، وذلك تمهيداً للتوسّع فيه. وأكدت أنّ تعميم هذا النظام على كلّ المدارس سوف يجرى في شهر سبتمبر 2026، الأمر الذي سوف يمكّن أولياء الأمور، كما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، من متابعة حضور طلاب المدارس وتعزيز أمنهم وسلامتهم وسرعة وصولهم إلى وجهاتهم.

ويعتمد نظام البصمة الإلكترونية على تقنيّة التعرف إلى بصمات الأصابع أو الوجه من أجل تسجيل الحضور بدقّة، الأمر الذي من شأنه أن يقلّل من الاعتماد على السجلات اليدوية ويمنع التزييف أو التوقيع نيابة عن الآخرين. ومن الفوائد الرئيسية لهذا النظام في مجال التعليم، تقليل الجهد اليدوي للمعلّمين في تسجيل الحضور، وإرسال إشعارات فورية للوالدَين في حال غياب ابنهما الطالب، وتعزيز الأمان من خلال تقييد الوصول غير المصرّح به، والمساعدة في تتبّع الأداء بناءً على سجلات الحضور.

في سياق متصل، تحدّثت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في كلمتها، عن إنشاء ثماني حاضنات للابتكار بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، وتفعيل 110 من أندية الابتكار الرقمي بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت"، بالإضافة إلى البدء بالتطبيق التجريبي لمشروع المعلّم والطالب الذكي في ثلاث مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة "سكيل إيه آي" لتعزيز التعلّم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبيّنت الخاطر أنّه جرى تطوير منصة "أثر" الرقمية لتمكين الشباب في قطر والعالم العربي عبر الفضاء الرقمي، وتسليط الضوء على منجزاتهم. أضافت أنّ المشاهدات تخطّت 13 مليون مشاهدة في فترة وجيزة، وأشارت إلى إطلاق مبادرة "راسخ" بالشراكة مع مؤسسة قطر لتعزيز حضور الهوية الوطنية واللغة العربية في المناهج الدولية وفي المدارس الخاصة.

الصورة الوزيرة لولوة راشد الخاطر في حفل جائزة قطر للتميّز العلمي، الدوحة، 15 فبراير 2026 (الديوان الأميري)

وفي كلمتها التي ألقتها في حفل جائزة قطر للتميّز العلمي بدورتها التاسعة عشرة اليوم، أعلنت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي إطلاق مشروع المسؤولية المجتمعية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة. وقالت الخاطر إنّ المشروع ساهم، في أقلّ من أربعة أشهر، في توفير أكثر من سبعة آلاف مقعد مجاني ومخفّض بقيمة تقديرية تبلغ نحو مليارَي ريال قطري (نحو 550 مليون دولار أميركي).

كذلك أعلنت عن تنفيذ وزارتها برامج تأسيسية في تعليم القرآن ومهارات اللغة العربية بصورة مبدئية، استفاد منها حتى الآن أكثر من 300 طالب وطالبة، إلى جانب التوسّع في تأهيل المعلّمين. وتابعت الخاطر أنّ الوزارة، بعد شهر رمضان المقبل، سوف تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة معلّم القرآن الكريم في 15 مدرسة، وذلك في نموذج تجريبي، تمهيداً لتعميمها تدريجياً بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر.

وفي تعديدها إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، لفتت الخاطر إلى "مركز بُنيان الطلابي" الذي يهدف إلى بناء الشخصية وتعزيز التعليم القيمي. وشرحت أنّ هذا المركز أتى بالتعاون مع "مركز أجيال التربوي" بوصفه مساحة تربوية تُطلق طاقات الشباب وتدعم التوازن الفكري والقيمي والصحي. وقالت إنّ الوزارة شرعت، استكمالاً لهذا التوجّه، في إعادة إحياء الحركة الكشفية لما لها من دور تربوي أصيل في إعداد النشء وتنمية روح المسؤولية والانتماء وخدمة المجتمع.

وتناولت الخاطر قرار وزارتها بشأن إعادة إحياء دور المعهد الديني لتعليم علوم الشريعة واللغة العربية، بالإضافة إلى استحداث معهد ديني للبنات، وإطلاق مدرستَين حكوميّتَين بنظام البكالوريا الدولية في العام الدراسي المقبل بصيغة تجريبية، إلى جانب توسيع منظومة التعليم المهني والتقني التي تضمّ 1,800 طالب وطالبة عبر إضافة أربع مدارس جديدة بالنظام نفسه.

وخلال حفل جائزة قطر للتميّز العلمي بدورتها التاسعة عشرة، كرّم أمير قطر الفائزين والفائزات بالجائزة والبالغ عددهم 108 من حاملي شهادتَي الدكتوراه والماجستير، ومن خرّيجي الشهادتَين الجامعية والثانوية، إلى جانب الطلاب المتميّزين في المرحلتَين الإعدادية والابتدائية، بالإضافة إلى مدرجين في الفئات الثلاث، المعلّم المتميّز والمدرسة المتميّزة والبحث العلمي المتميّز.

وكتب الشيخ تميم في منشور على حسابه الرسمي على موقع إكس: "فخورون اليوم بتكريم مجموعة مميّزة من أبناء وبنات شعبنا خلال حفل التميّز العلمي، مع تهانينا لهم بهذا الإنجاز". وتمنّى لهم، في المنشور نفسه، "التوفيق في مسيرتهم التعليمية والمهنية".