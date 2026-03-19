- أكدت وزارة الداخلية القطرية أن جودة الهواء في المناطق القريبة من رأس لفان الصناعية والذخيرة والخور لا تزال ضمن المستويات الطبيعية، مع استمرار الرقابة البيئية على مدار الساعة لضمان الجاهزية لأي مستجدات. - تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية بعد هجمات صاروخية، دون تسجيل إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والتأمين. - تشهد المنطقة توترات متزايدة مع استمرار الهجمات الصاروخية من إيران، مما يهدد البنية التحتية الحيوية ويزيد من مخاطر التلوث البيئي.

أوضحت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس، أن مجلس الدفاع المدني أكد أن مؤشرات جودة الهواء في المناطق القريبة من رأس لفان الصناعية والذخيرة والخور لا تزال ضمن المستويات الطبيعية، مشيرة إلى أن جميع القراءات المسجلة تقع في الحدود المعتمدة ودون تسجيل أي تجاوزات للمعايير الوطنية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار متابعة مجلس الدفاع المدني تطورات الوضع العام، واستعراض تقارير الجهات المختصة بشأن مستويات الجاهزية في عدد من القطاعات الحيوية.

مجلس الدفاع المدني يستعرض تقارير الجهات المختصة، ويؤكد أن مؤشرات جودة الهواء في المناطق القريبة من راس لفان الصناعية والذخيرة والخور، لا تزال ضمن المستويات الطبيعية. #الداخلية_قطر pic.twitter.com/iiwxWLUZCh — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) March 19, 2026

كما لفتت إلى تأكيد المجلس على جاهزية الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء واستمرار أعمال الرقابة البيئية على مدار الساعة، والاستعداد الكامل للتعامل مع أي مستجدات بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الدولة. ويمكن أن تؤثر الهجمات الصاروخية على مرافق الغاز الطبيعي والحرائق الناتجة عنها بشكل مباشر على جودة الهواء، إذ تؤدي إلى انبعاث غازات ومركبات عضوية متطايرة، تزيد من خطر التلوث البيئي.

ويُشكّل تلوث الهواء تهديدا خطيرا على صحة الناس في جميع أنحاء العالم، فهو أكبر خطر بيئي يهدد الصحة، وسبب رئيسي للأمراض غير المعدية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تُسجّل سبعة ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا نتيجةً لتلوث الهواء الخارجي والداخلي، فضلًا عن إصابة ملايين الأشخاص بالأمراض نتيجة استنشاق الهواء الملوث. ويُسجّل أكثر من نصف هذه الوفيات في الدول النامية.

وقبل ساعات، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن فرق الدفاع المدني تمكنت "بشكل كامل" من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في منطقة رأس لفان الصناعية، التي تُعتبر مركزا رئيسيا لصناعة الغاز في قطر، إثر هجمات صاروخية استهدفت شمال البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الدفاع المدني "سيطر بالكامل على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية دون تسجيل أي إصابات"، وأشارت إلى استمرار أعمال التبريد والتأمين في المواقع المتضررة، فيما تتولى مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي مهام التعامل مع أي أجزاء خطرة بالمنطقة.

يأتي ذلك عقب إعلان شركة "قطر للطاقة" الحكومية، مساء الأربعاء، عن تعرض مرافق في رأس لفان الصناعية لأضرار جسيمة جراء الهجمات الصاروخية. وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في وقت سابق عن استهداف البلاد بخمسة صواريخ باليستية قادمة من إيران، مؤكدة أن قواتها تمكنت من التصدي لأربعة منها، بينما سقط الخامس في رأس لفان، ما تسبب بحريق تم التعامل معه فورا.

ومنذ 28 فبراير/شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل. كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أميركية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

(قنا، العربي الجديد، الأناضول)