قطر: مؤتمر يبحث تنامي الاتجار بالمخدرات عالمياً وتداعياته الحقوقية

- يعقد المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان في قطر لتعزيز نهج حقوق الإنسان في مكافحة المخدرات، ويهدف إلى توفير منصة للحوار الوطني بين الجهات المختلفة لاستعراض التحديات والجهود المبذولة. - يركز المنتدى على أهمية نهج شامل يشمل التشريعات والسياسات وتأهيل ضحايا الإدمان، مع تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات عبر التعليم والإعلام والمنابر الدينية. - يشارك خبراء من قطر وخارجها، وتقدم وزارة الداخلية أوراق عمل متخصصة، مع مناقشة المعايير الدولية والإقليمية ودور الإعلام في مكافحة المخدرات وإشراك الأطفال والشباب.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يوم الثلاثاء المقبل، بالشراكة مع وزارة الداخلية القطرية، المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، تحت عنوان "حقوق الإنسان في صميم مكافحة المخدرات: التحديات وآفاق الحلول المستدامة"، بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين وممثلين عن مختلف الجهات ذات الصلة من قطر وخارجها.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد سيف الكواري إن اختيار موضوع المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان المتعلق بمكافحة المخدرات "يجسد التحديات التي يشهدها العالم بأكمله جراء تنامي ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى العالمي، وارتفاع مؤشرات تعاطيها وفقا للتقارير الدولية"، وأوضح أن هذا الاختيار "يعكس إدراكنا العميق لأثر الظاهرة السلبي على حقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، وغيرها من الحقوق، فضلا عن أنها تُشكل عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة

".

وأشار الكواري، في مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأربعاء في مقر اللجنة الوطنية بمشاركة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية القطرية العميد سعد سالم الدوسري، إلى أن المنتدى يهدف إلى "اتخاذ نهج شامل قائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة والإجراءات المتبعة في المكافحة، وفي تأهيل ضحايا التعاطي والإدمان، وإعادة إدماجهم في المجتمع بما يتوافق مع مبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، ومع رؤية قطر الوطنية 2030، والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

ويهدف المنتدى إلى "تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات العامة، ومختلف التدابير الوطنية ذات الصِلة بمكافحة المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، إلى جانب تأسيس منصة للحوار الوطني بين الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، والمجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة، وذلك لاستعراض التحديات والجهود والتدابير والمبادرات الوطنية ذات الصلة، والوقوف على التجارب والممارسات الفضلى في مجال مكافحة المخدرات، وطنياً واقليمياً ودولياً، وتعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية".

كما يستعرض المنتدى التشريعات والسياسات العامة وخطط الوقاية والمكافحة، إلى جانب الوقوف على التحديات التي تواجه جهود تأهيل المتعاطين وإعادة إدماجهم في المجتمع، ودراسة أنجع الوسائل في مجال تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والاستخدامات غير المشروعة للمؤثرات العقلية، سواء عن طريق المناهج التربوية والتعليمية أو عن طريق الإعلام والمنابر الدينية وغيرها من وسائل نشر الوعي.

وفيما أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلو دولة قطر من المخاطر الجسيمة المرتبطة بهذه الآفة الفتاكة، بفضل التشريعات والسياسات العامة والتدابير المتخذة لمواجهة شبكات الاتجار والتهريب، والحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الخطيرة الناجمة عنها، شدد على أهمية تطوير هذه التدابير وترسيخ مرونة الآليات بما يُعزز قدرتها على مواكبة التحديات العالمية، والتطورات المتسارعة في أساليب ووسائل تهريب وترويج المخدرات، على رأسها المخاطر الناجمة عن الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في توسيع نطاق الاتجار بالمخدرات، وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به وزارة الداخلية في إنفاذ القانون واتخاذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، ما جعل قطر من بين أكثر الدول أمانا في مؤشرات تفشي ظاهرة المخدرات.

من جانبه، أكد العميد سعد سالم الدوسري على أهمية المنتدى، الذي يُعد منصة وطنية فاعلة وفرصة متميزة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة المخدرات، سواء على مستوى الممارسات أو السياسات الوقائية ذات الصلة، وقال: "يساهم المنتدى بشكل مباشر في دعم وتعزيز استراتيجية وزارة الداخلية (2024 - 2030)، لا سيما الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بحماية المجتمع من المخدرات باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستقدم ثلاث أوراق عمل متخصصة تعكس دور وزارة الداخلية في مواجهة هذه الظاهرة، حيث تقدم إدارة العلاقات العامة ورقة عمل بعنوان: "تجربة التوعية الأمنية في تعزيز الحماية من المخدرات: وزارة الداخلية نموذجاً"، فيما تقدم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ورقة عمل بعنوان: "الأنماط المستحدثة لجرائم المخدرات: استراتيجيات المواجهة الشاملة"، إلى جانب ورقة عمل لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بعنوان: "برامج وتدابير التعافي والتأهيل لنزلاء جرائم المخدرات في المؤسسات العقابية".

ولفت الدوسري إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع، إلى جانب الدور المهم للأسرة والإعلام في نشر الوعي، مؤكداً على "التزام وزارة الداخلية بمواصلة نهج الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية في مجال مكافحة المخدرات، بما يُساهم في حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره".

ويبحث المنتدى في جلساته على مدى يومين المعايير والتدابير الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة المخدرات، والاستراتيجيات والسياسات والتدابير الوطنية، ومقاربة شاملة لمكافحة المخدرات على نهج حقوق الإنسان، كما يناقش موضوع مكافحة المخدرات وفق نهج حقوق الإنسان: دور وتأثير وسائل الإعلام، كما يخصص جلسة تحت عنوان "أصوات من أجل المستقبل: مرئيات الأطفال والشباب لمواجهة المخدرات"، وجلسة أخرى عن "تكامل الأدوار في مسار التأهيل وعلاج الإدمان: التحديات والفرص".