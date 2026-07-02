قطر تعلن نتائج الثانوية العامة: نجاح يتخطى 90% للعلمي و82% للأدبي

- أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر عن نتائج الثانوية العامة للعام 2025-2026، حيث تجاوزت نسبة النجاح 90% في المسار العلمي و82% في مسار الآداب، رغم الظروف الإقليمية الصعبة. - تم اعتماد التعليم عن بُعد بسبب تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران واعتداءات على قطر، وبلغ عدد المتقدمين للاختبارات 16,486 طالباً، مع ارتفاع نسب النجاح مقارنة بالسنوات السابقة. - حققت المدارس نسب نجاح متميزة، مثل 80.14% في المسار التكنولوجي و100% في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مع تأهل 10,898 طالباً لدخول الجامعات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر نتائج الدور الأوّل من اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام 2025-2026، اليوم الخميس، مبيّنةً أنّ نسبة النجاح في المسار العلمي تخطّت 90%، فيما سُجّلت أكثر من 82% في مسار الآداب والإنسانيات.

وقالت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لولوة بنت راشد الخاطر، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم، إنّ اعتماد النتائج جاء في ظلّ ظروف استثنائية، ولا سيّما ما يتعلّق بمتابعة العملية التعليمية خلال فترات الاضطرابات، إلا أنّ تعاون الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة ودعم منتسبي الوزارة ساهما في ضمان استمرار التعليم وتوفير البيئة المناسبة للطلاب حتى نهاية العام الدراسي.

اعتمدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، نتائج الدور الأول لاختبارات #الشهادة_الثانوية_العامة للعام الدراسي 2025–2026، وذلك خلال جلسة رسمية عُقدت بمقر الوزارة بحضور قياداتها وكبار المسؤولين.



وهنّأت سعادتها الطلبة الناجحين وأولياء… pic.twitter.com/6HnMnAhlhr — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) July 2, 2026

وإذ أشارت الوزيرة الخاطر إلى أنّ دولة قطر عانت، كما المنطقة، من ظروف صعبة واستثنائية، أكّدت أنّ تضافر الجهود وتعاون المؤسسات أسهما في تجاوز تلك المرحلة وفي استمرار العملية التعليمية حتى الوصول إلى اعتماد النتائج. يُذكر أنّ تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من اعتداءات شنّتها الأخيرة على دولة قطر، ابتداءً من أواخر فبراير/ شباط 2026، طاولت التعليم القطري كذلك.

وفي هذا السياق، جرى تحويل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفي المدارس إلى نظام التعليم عن بُعد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

نسب النجاح المعتمدة في المسارات التعليمية المختلفة للدور الأول لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2025–2026.#وزارة_التربية_والتعليم_والتعليم_العالي pic.twitter.com/SHqHQNXXAV — وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي (@Qatar_Edu) July 2, 2026

من جهته، استعرض الوكيل المساعد لشؤون التقييم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خالد الحرقان، في المؤتمر الصحافي نفسه اليوم، أبرز مؤشّرات النجاح في الثانوية العامة بدولة قطر أخيراً. وأفاد بأنّ النتائج جاءت مبشّرة ومشرّفة، مع ارتفاع في نسب نجاح عدد من المسارات مقارنة بما كانت عليه الحال في السنوات الماضية، الأمر الذي يعكس جهود المنظومة التعليمية وتضافر مؤسسات الدولة.

ووأضح الحرقان أنّ عدد الطلاب المتقدّمين لاختبارات الدور الأوّل بلغ 16 ألفاً و486 طالباً وطالبة، كاشفاً أنّ نسبة النجاح في المسار العلمي النهاري بلغت 90.10%، ونسبة تعليم الكبار فيه 37.93%. وبيّن الحرقان أنّ عدد الطلاب الذين أتوا في المراكز الأوّل في شهادة الثانوية العامة لعام 2025-2026، مع نسبة 100%، بلغ 50 طالباً وطالبة. أضاف أنّ نسبة النجاح في مسار الآداب والإنسانيات النهاري بلغت 82.24%، ونسبة تعليم الكبار فيه 52.10%.

وفي ما يتعلّق بالمسار التكنولوجي، قال الوكيل المساعد لشؤون التقييم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إنّ الطلاب حقّقوا نسبة النجاح العامة 80.14%، فيما بلغت نسبة النجاح 100% في مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا بفرعَيها؛ للبنين والبنات. وتابع أنّ نسبة النجاح في المعهد الديني بلغت 97.87%، فيما سجّلت 89.24% في مدرستَي قطر التقنية الثانوية للتعليم النهاري و83.72% لتعليم الكبار، و100% في مدرستَي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، كذلك الأمر في مدرستَي التربية السمعية مع نسبة 100%.

وأشار الحرقان إلى أنّ 10 آلاف و898 طالباً وطالبة حققوا نجاحاً بمعدّل 70% فأعلى، مبيّناً أنّ هذه النسبة تؤهلهم لدخول الجامعات في مختلف التخصصات، سواء في داخل قطر أو خارجها. وفي ما يخصّ الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأوّل من اختبارات الثانوية العامة وقد رسبوا، فقد بلغ عددهم 3,501 طالباً وطالبة. لكنّ لهؤلاء فرصة أخرى في اختبارات الدور الثاني، التي تنطلق وفقاً للمخطّط في 23 أغسطس/ آب المقبل، لكلّ المراحل.