قطر تعلن استئناف الدراسة حضورياً في المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة الأحد

الدوحة

11 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 15:46 (توقيت القدس)
وزير التربية لولوة الخاطر تزور مدرسة ليسيه بونابرت في الدوحة، 3 إبريل 2026 (الخاطر/إكس)
وزير التربية لولوة الخاطر تزور مدرسة ليسيه بونابرت في الدوحة، 3 إبريل 2026 (الخاطر/إكس)
- أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطر استئناف الدراسة حضورياً في جميع المؤسسات التعليمية بدءاً من الأحد، مع تطبيق إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني.

- أكدت الوزارة جاهزية البنية التحتية التعليمية للتعامل مع مختلف الظروف، مع إمكانية الانتقال بين أنماط التعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الأمن والسلامة.

- تم اعتماد منصات رقمية مثل "مايكروسوفت تيمز" ونظام قطر للتعليم لدعم التعليم عن بُعد، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر استئناف الدراسة وتقديم الخدمات حضورياً في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة ومراكز الخدمات التعليمية، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد، استناداً إلى التقويم الأكاديمي المعتمد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أنّ استئناف الدراسة حضورياً في المدارس الحكومية سيتضمن تطبيق إجراءات التقييم البديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني التي أُعلنتْ مؤخراً، موضحة أنّ اعتماد التطبيقات الإلكترونية لا يتعارض مع نمط التعلم الحضوري، بل يعد أداة تقييم مرنة لقياس نتائج التعلم في مختلف الظروف.

وفي ما يخص المدارس الخاصة، أشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بتنفيذ التقييمات الداخلية وفق الخطط التعليمية المعتمدة، مع الالتزام بتطبيق الاختبارات المركزية وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة عن مجالس الاختبارات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على جاهزية البنية التحتية التعليمية في دولة قطر، وتوافر الأنظمة والأطر الإجرائية اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات، سواء في نمط التعليم الحضوري أو التعلم عن بعد، بما يشمل الخطط التعليمية وآليات التدريس والتقييم.

تأثيرات كبيرة للطقس السيئ على المدارس والتلاميذ والأسر، 2 إبريل 2026 (أحمد مسعد/ Getty)
مصر: "مفاجآت" الطقس وتعطيل المدارس تكشف خلل إدارة التعليم

كما لفتت الوزارة إلى أنّ الانتقال بين أنماط التعليم يخضع لمعايير دقيقة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، بما يحقق التوازن بين استمرارية العملية التعليمية وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في بيئات التعلم. واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد أنها مستمرة في متابعة الأوضاع الراهنة، وستعلن أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية في الوقت المناسب، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

مدرسة في الدوحة - قطر - 30 يناير 2022 (كريم جعفر/ فرانس برس)
مدارس قطر: التعليم عن بُعد تجربة استثنائية فرضتها الحرب

ودفعت تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من اعتداءات على دولة قطر إلى تحويل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفي المدارس إلى نظام التعليم عن بُعد، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية في ظلّ الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. ويفوق إجمالي عدد التلاميذ في مدارس قطر الحكومية والخاصة 365 ألف تلميذ وتلميذة، من بينهم نحو 137 ألفاً في المدارس الحكومية و228 ألفاً في تلك الخاصة، وفقاً لبيانات رسمية .

واعتمدت المدارس القطرية عدداً من المنصات الرقمية لتنظيم التعليم عن بُعد، أبرزها عبر منصة "مايكروسوفت تيمز"، ونظام قطر للتعليم (نظام إدارة التعلّم - إل إم إس) لرفع الواجبات والأنشطة التعليمية وتقييم التلاميذ، والبوابة التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر التي توفّر مصادر تعليمية رقمية وجداول الحصص. وقد مكّنت هذه الأدوات المدارس من مواصلة شرح المناهج الدراسية ومتابعة أداء التلاميذ، على الرغم من عدم تسجيل حضور فعلي في المؤسسات التربوية.

مجمع ناصر الطبي جنوبي غزة، خانيونس، 5 أبريل 2026 (دعاء الباز/فرانس برس)
توقف أحد مولدات مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة

مهاجرون في المملكة المتحدة بعد عبور المانش من فرنسا - 8 أكتوبر 2025 (دان كيتوود/ Getty)
بريطانيا تتهم قائد قارب في وفاة 4 مهاجرين في أثناء عبور المانش

مخيم مؤقت للنازحين في خانيونس، 10 إبريل 2026 (بشار طالب/فرانس برس)
بيوت من الألياف الزجاجية.. بديل لإيواء آلاف النازحين في غزة