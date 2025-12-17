قطر تعرض استراتيجيتها للوقاية من الفساد أمام مؤتمر الأمم المتحدة

- قدمت قطر استراتيجيتها الوطنية 2025-2030 لتعزيز النزاهة والشفافية في مؤتمر مكافحة الفساد، متضمنة 32 هدفاً و78 مشروعاً بمشاركة 51 جهة، مما يضمن شمولية التنفيذ وتكامل الأدوار. - ركزت الاستراتيجية على أربعة محاور: الشفافية في القطاع العام، النزاهة في القطاع الخاص، تطوير التشريعات، ورفع الوعي المجتمعي، مع أهداف قابلة للقياس لتحقيق الأثر المطلوب. - تم التأكيد على أهمية تقييم وإدارة مخاطر الفساد لتحقيق التنمية المستدامة، مع استعراض تجارب دولية مثل أداة CRSA في جزر المالديف، ضمن مؤتمر مكافحة الفساد في الدوحة.

قدّمت قطر نموذجاً متقدّماً في تعزيز النزاهة والشفافية خلال جلسة جانبية انعقدت اليوم الأربعاء، ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، المنعقدة في الدوحة بمشاركة ممثلي 192 دولة. وشكّلت الجلسة منصة لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025–2030، إلى جانب نقاشات دولية حول مناهج الحد من مخاطر الفساد وأدوات تقييمها ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة

ترأس الجلسة المخصصة لاستعراض الاستراتيجية مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر عبد الوهاب صالح الكواري، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تمثل إحدى أبرز المحطات الوطنية في مسيرة قطر لترسيخ قيم النزاهة وتعميق التعاون مع المجتمع الدولي، وأوضح أن الحضور ضم عدداً من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الوطنية والدولية، ما يعكس الاهتمام الدولي بالتجربة القطرية في هذا المجال.

وقدّمت رئيسة قسم التوعية في الهيئة فاطمة النعمة عرضاً تفصيلياً للمنطلقات الرئيسية للاستراتيجية، مبينة أن الخطة الخمسية المقبلة تتضمن 32 هدفاً استراتيجياً تُنفذ عبر 78 مشروعاً وطنياً، بمشاركة 16 جهة تنفيذية رئيسية وبدعم من 35 جهة مساندة، وأشارت إلى أن هذه الهيكلية تضمن شمولية التنفيذ وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، بما يعزز فرص تحقيق الأهداف بصورة فعالة وقابلة للقياس.

أوضحت النعمة أن الاستراتيجية أُعدّت في إطار اختصاصات الهيئة وفقاً للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، بهدف المساهمة في تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة المال العام وتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته، وأكدت أن الإعداد اعتمد منهجية تشاركية شاملة، عبر إشراك الجهات الوطنية المعنية في مختلف المراحل، إلى جانب مراجعة مرجعيات وطنية ودولية تشمل الدستور الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، والاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة، وتقارير استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمؤشرات الدولية والبيانات الوطنية.

وبيّنت المتحدثة أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشكّل معاً منظومة وطنية متكاملة للنزاهة: محور القطاع العام لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة القدرات البشرية والمؤسسية، محور القطاع الخاص لترسيخ ممارسات النزاهة وتعزيز الشراكة مع القطاع العام، ومحور التشريعات وإنفاذ القانون لتطوير إطار تشريعي ومؤسسي حديث وفعّال، ومحور المجتمع لرفع الوعي العام ودمج قيم النزاهة في المناهج والبحث العلمي وتعزيز مشاركة الشباب، وأكدت أن كل محور يقوم على نتائج وسيطة محددة تتفرع منها أهداف قابلة للقياس والتقييم لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر المطلوب على مستوى مؤسسات الدولة والمجتمع.

في ختام العرض، شددت النعمة على أن الاستراتيجية الوطنية 2025–2030 تشكّل إطاراً داعماً لمسيرة الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة في قطر، وتساهم في ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة والشفافية في مختلف القطاعات بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأبرزت أن هذه الاستراتيجية تمثل أيضاً رسالة واضحة حول التزام قطر بتعزيز جهود المجتمع الدولي في الوقاية من الفساد ومكافحته.

مناهج الحد من مخاطر الفساد

في جلسة أخرى حول مناهج الحدّ من مخاطر الفساد، دعا مسؤولون وخبراء دوليون إلى تبني مناهج قائمة على تقييم وإدارة المخاطر باعتبارها شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. وأكّدت وزيرة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في مكتب رئيس أوغندا، روزاليندو، أنّ النهج القائم على تقييم مخاطر الفساد يشكل ركيزة لتعزيز النزاهة وتسريع تحقيق أهداف التنمية، محذّرة من أن الفساد لا يزال من أكبر التحديات أمام الدول النامية.

وشددت الوزيرة على أن الفساد يضعف المؤسسات ويحرف الموارد العامة عن مسارها الصحيح ويقوّض الثقة بين المواطنين والدولة، مع تأثير أشد وطأة في الدول ذات الموارد المحدودة، وأكدت أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات، معتبرة أن التجارب المعروضة من دول شرق أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة تمثل فرصة للتعلم وتكييف الممارسات الناجحة وفق السياقات الوطنية، مع الدعوة لترسيخ ثقافة المساءلة والأخلاق وخدمة الصالح العام وحماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جهتها، كشفت الأمينة العامة للجنة مكافحة الفساد في جزر المالديف فاطمة ميلفا عن تطوير أداة جديدة لتقييم مخاطر الفساد الذاتي تحت مسمى CRSA بهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم جهود الوقاية داخل المؤسسات العامة، وأوضحت أن الأداة تمكّن المؤسسات من تحديد مخاطر الفساد وتحليلها والحد من آثارها عبر مقاربة منهجية تقوم على التحديد والتحليل والتخفيف، مع تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات صنع القرار.

وبيّنت أن إطار عمل لجنة مكافحة الفساد في المالديف يستند إلى هيكل منظم يشمل تحديد المؤشرات والمخاطر وتحليلها، ووضع خطط للتخفيف، وتنفيذ آليات للرصد والتقييم، وتحديد القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر باستخدام مؤشر مخاطر الفساد باعتباره أداة للتحقق والقياس، ولفتت إلى أن مخاطر الفساد غالباً ما ترتبط بعوامل داخلية في المؤسسات تزيد احتمال حصول السلوك غير القانوني مثل الرشوة وسوء استغلال النفوذ والموارد العامة، مؤكدة أن الاعتماد على مؤشرات دقيقة يمكّن المؤسسات من تحديد مواطن الضعف واتخاذ إجراءات وقائية فعالة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

بدوره، استعرض المدير العام لشركة "بيانكو" التابعة لهيئة مكافحة الفساد في مدغشقر غابي نيستور جهود بلاده لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة عبر سياسة تستند إلى استغلال الموارد الطبيعية مع تقوية آليات الحوكمة، وأشار إلى أن هذا التوجه يطرح تحديات كبيرة مرتبطة بمخاطر الفساد والحد من الاستغلال غير المشروع للموارد، ما يستدعي تطوير أدوات تقييم وتحليل متقدمة.

ويأتي تنظيم هذه الجلسات في إطار أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تستضيفها الدوحة بمشاركة 192 دولة، وتختتم أعمالها بعد غد الجمعة. ويحمل المؤتمر في الدوحة بعداً رمزياً خاصاً للاتفاقية الأممية، إذ سبق لقطر أن استضافت الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2009، وهي الدورة التي شهدت اعتماد المرجعيات الحاكمة لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية وإطلاق أول دورة مراجعة للدول الأعضاء. ومنذ ذلك الحين، واصلت الدوحة لعب دور "الدولة الحاضنة" للنقاشات التقنية والسياسية حول تطوير عمل الاتفاقية، سواء عبر شراكاتها مع مكتب الأمم المتحدة أو من خلال احتضانها مراكز متخصصة في حكم القانون ومكافحة الفساد.