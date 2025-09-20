قطر تطلق اسم شهيد العدوان الإسرائيلي بدر الدوسري على شارع في الوكرة

- أطلقت قطر اسم الشهيد بدر الدوسري على شارع في الوكرة تقديراً لتضحياته أثناء أداء واجبه الوطني، حيث استشهد جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكتباً لحركة حماس في الدوحة. - شارك أمير قطر في تشييع الشهداء، مؤكداً على أهمية تخليد ذكرى من ضحوا في سبيل الوطن، واعتبر عضو المجلس البلدي أن هذه الخطوة تجسد رسالة وفاء للأجيال القادمة. - أطلقت جمعية قطر الخيرية حملة تبرع لبناء صرح إسلامي في غانا تكريماً للشهيد، ليكون مركزاً روحياً ومجتمعياً يخدم المسلمين.

أطلقت قطر اسم الشهيد بدر الدوسري على الشارع رقم 90 في مدينة الوكرة جنوبي البلاد، مقابل منزل والده، تقديراً لتضحياته أثناء أداء واجبه. وقررت وزارة البلدية القطرية، إطلاق اسم الشهيد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري على الشارع المقابل لمنزل والده بالوكرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2025 الصادر أول أمس الخميس، والذي تضمن تكليف إدارة المساحة بتسجيل الاسم الجديد في قاعدة بيانات وزارة البلدية.

والدوسري وكيل عريف في قوة الأمن الداخلي "لخويا" واستشهد أثناء أداء واجبه الوطني، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكتباً لحركة حماس، في أحد الأحياء السكنية في الدوحة، يوم التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى جانب خمسة شهداء من المقيمين. وأوضحت "حماس" أن قادتها نجوا من العدوان، فيما استشهد كل من همام نجل رئيس المكتب السياسي، وكبير مفاوضي الحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبّاد، إضافة إلى مرافقيه أحمد مملوك وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون.

وفي الحادي عشر من سبتمبر، شيّعت قطر شهداء العدوان الإسرائيلي، وشارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أداء صلاة الجنازة، ومراسم الدفن، وقدم العزاء لذوي الشهداء.

وزارة البلدية تقرر إطلاق اسم الشهيد بدر سعد محمد الحميدي الدوسري على الشارع المقابل لمنزل والده بالوكرة، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (181) لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس، والذي تضمن تكليف إدارة المساحة بتسجيل الاسم الجديد في قاعدة بيانات وزارة البلدية. #وزارة_البلدية #قطر pic.twitter.com/2bsQKzuImm — وزارة البلدية | Ministry Of Municipality (@albaladiya) September 18, 2025

وأعرب عضو المجلس البلدي عن الدائرة 20، سعيد بن علي المري، عن اعتزازه بقرار وزارة البلدية إطلاق اسم الشهيد بدر الدوسري على أحد شوارع مدينة الوكرة، معتبراً هذه الخطوة "رمزاً للوفاء والعرفان لتضحيات أبناء الوطن الأبرار"، مؤكداً أنّ تخليد اسم الشهيد على معالم المدينة "يجسّد رسالة سامية للأجيال القادمة، بأنّ قطر لا تنسى من ضحوا في سبيلها، وأن ذكراهم ستبقى حاضرة في وجدان الوطن ومسيرته".

في السياق، أطلقت جمعية قطر الخيرية، عبر موقعها الإلكتروني، حملة تبرع جماعي في ثواب الشهيد بدر الدوسري، بهدف بناء صرح إسلامي مستدام في غانا، يشمل مسجداً بمساحة 180 متراً مربعاً ومرافق متكاملة ومئذنة بارتفاع ستة أمتار تعكس الهوية الإسلامية للمكان، ليكون مركزاً روحياً ومجتمعياً يخدم المسلمين في المنطقة.

يشار إلى أن الشهيد بدر الدوسري (22 عاماً)، غير متزوج، وله ثمانية أخوة، هم محمد، وخالد، وسعود، وتركي، ويوسف، وعبدالله، ومشعل، والطفل فهد.