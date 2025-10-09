قطر تسلّم الدفاع المدني السوري مساعدات لوجستية

09 أكتوبر 2025
الإعلان عن تسلم وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية الدفعة الأولى من المساعدات اللوجستية القطرية - 9 أكتوبر 2025 (إكس)
الإعلان عن تسلّم سورية دفعة من المساعدات اللوجستية القطرية، دمشق، 9 أكتوبر 2025 (إكس)
- تسلّمت وزارة الطوارئ السورية دفعة أولى من المساعدات اللوجستية من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية، بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتعزيز قدرات الدفاع المدني في مواجهة الكوارث.
- تضمنت المساعدات معدات وآليات متخصصة في البحث والإنقاذ، مثل سيارات إطفاء وخزانات مياه متنقلة، مما يساهم في تحسين استجابة فرق الطوارئ السورية.
- أعربت الوزارة عن شكرها لدولة قطر على دعمها المستمر، مؤكدة أن هذه المساعدات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح.

تسلّمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية في دمشق، اليوم الخميس، دفعة أولى من حزمة المساعدات اللوجستية التي تقدّمها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، وذلك بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت الوزارة، في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن المساعدات تشمل معدات وآليات وأجهزة متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ، "من شأنها أن تعزز من قدرات فرق الدفاع المدني السوري في التعامل مع الكوارث والأزمات، والمساهمة في التخفيف من معاناة المدنيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها البلاد".

وقد ترافقت عملية تسليم المساعدات القطرية مع مؤتمر صحافي عقده وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، والقائم بالأعمال في السفارة القطرية لدى دمشق خليفة بن عبد الله آل محمود، إلى جانب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد صديق مضوي.

وأعربت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، في بيان أصدرته اليوم، عن شكرها لدولة قطر على "دعمها المتواصل" وكذلك "جهودها الإنسانية في مساندة الشعب السوري". ووصفت هذه المساعدات الأخيرة بأنّها "تمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز قدرات الاستجابة السريعة وإنقاذ الأرواح، ودعم جهود التعافي للمجتمعات المتضرّرة".

تسليم مساعدات مشروع الهلال الأحمر القطري في سورية، 10 أغسطس 2025 (الهلال الأحمر القطري)
صحة
التحديثات الحية

الهلال الأحمر القطري.. "جسور الشفاء والأمل 2" لمرضى سرطان في سورية

وكانت قوة الأمن الداخلي القطري قد قدّمت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مساعدات لوجستية إلى الدفاع المدني السوري، وذلك بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضمّنت معدّات وآليات وأجهزة متخصّصة لعمليات البحث والإنقاذ، ما من شأنه أن يساهم في رفع كفاءة الدفاع المدني في التعامل مع الكوارث والأزمات المختلفة. كذلك تسلّم الدفاع المدني السوري، في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، حزمة مساعدات مماثلة من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية تضمّنت معدّات وآليات وأجهزة متخصّصة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة للطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أنّ المساعدات اللوجستية تضمّنت بمجملها، وفقاً للدفاع المدني السوري، معدّات وآليات وسيارات إطفاء وخزانات مياه متنقلة وسيارات إنقاذ للمناطق المرتفعة ومضخات المياه وسيارات لنقل الأفراد، كذلك شملت معدات إنقاذ متنوعة.

