انطلقت في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع رفيع المستوى لأقل البلدان نمواً، تحت عنوان "إقامة شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن من قائمة أقل البلدان نمواً"، الذي يأتي بتنظيم مشترك ما بين دولة قطر والأمم المتحدة من خلال مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في إطار تنفيذ برنامج عمل الدوحة "2022 - 2031".

ويضمّ الاجتماع، الذي تستمرّ أعماله لثلاثة أيام، مسؤولين وخبراء من أقل البلدان نمواً، إلى جانب شركاء التنمية وممثلي الأمم المتحدة، من أجل بحث أفضل لسبل دعم البلدان الساعية إلى الخروج من هذه الفئة، والانطلاق نحو آفاق التنمية عبر خطط وطنية مدعومة دولياً، والسعي إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين أقل البلدان نمواً من بناء اقتصادات قوية ومقاومة للصدمات.

📢 #HappeningNow in #Doha: The High-level Meeting on "Forging Ambitious Global Partnerships for Sustainable and Resilient Graduation of Least Developed Countries" kicks off! Together, we aim to make LDC graduation sustainable & irreversible.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم المسند، في كلمتها التي افتتحت بها أعمال الاجتماع، إنّ دولة قطر لن تألو جهداً في دعم أقل البلدان نمواً على تطوير بنيتها الاقتصادية والتكنولوجية، استناداً إلى سياستها المبنية على الشراكة الدولية. وإذ لفتت إلى أنّ "الابتكار أصبح ضرورة لتحقيق التنمية"، أوضحت أنّ الاجتماع الذي تستضيفه الدوحة يمثّل منصّة للحوار وتبادل الخبرات. وأشادت بالدور الحيوي الذي يضطلع به صندوق قطر للتنمية والمؤسسات القطرية في دعم التعليم الجيد، والطاقة المستدامة، والرعاية الصحية، والمساعدة في حالات الطوارئ الإنسانية.

وتابعت الوزيرة القطرية، قائلة إنّ هذا الاجتماع يمثّل لحظة فارقة، فهو يعقد في مرحلة تشهد فيه أقل البلدان نمواً تحديات غير مسبوقة، وفي الوقت نفسه فرصاً عظيمة يمكن تحويلها إلى إنجازات حقيقية. وأكملت أنّ هذا الاجتماع يأتي ليعيد تأكيد أنّ أقل البلدان نمواً قادرة على التقدّم وقادرة على تحقيق التخرج المستدام إن توفّرت الشراكات الصحيحة والتمويل الملائم والبيئة الدولية.

من جهتها، عبّرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية رباب فاطمة عن تقديرها لدولة قطر على دعمها المستدام لأقل البلدان نمواً، وأشارت إلى أنّ ثمانية بلدان نجحت بالفعل في الخروج من قائمة أقل البلدان نمواً، فيما يحقّق 14 بلداً تقدّماً ملموساً في هذا المجال. وشدّدت فاطمة على أنّ "الخروج من هذا التصنيف إنجاز وطني، لكنّ استدامة هذا النجاح تحتاج إلى إصلاحات وطنية واستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى استمرار الدعم الدولي".

في الإطار نفسه، قال رئيس وزراء نيبال، رئيس مجموعة أقل البلدان نمواً، كيه بي شارما، إنّ هذه البلدان ما زالت تواجه عقبات في الانفتاح على الاقتصاد الدولي والحصول على التكنولوجيا المتطوّرة، الأمر الذي يعوق نموّها الاقتصادي. ودعا إلى ضرورة توفير التمويل الدولي، والإعفاء من الديون، ودعم مشاريع البنية التحتية والقدرات الإنتاجية، واصفاً برنامج عمل الدوحة بأنّه فرصة لبناء قصة نجاح عالمية قائمة على التضامن والشراكات المتينة.

وتضمّنت الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المستوى لأقل البلدان نمواً كلمة لمديرة إدارة الاستثمار لدى صندوق قطر للتنمية، روضة النعيمي، عرضت في خلالها أبرز مبادرات الصندوق، من بينها تقديم مساعدات تنموية وإنسانية مستدامة تجاوزت نسبتها 0.25% من إجمالي المساعدات الدولية. وأكدت أنّ صندوق قطر للتنمية يعمل على مشاريع عدّة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتسريع التخرج المستدام لأقل البلدان نمواً، كذلك ينفّذ مشروعات لمكافحة تغيّر المناخ ودعم التعليم عبر بناء المدارس وتقديم التعليم القائم على المهارات.

أضافت النعيمي أنّ صندوق قطر للتنمية يقدّم كذلك برامج في البلدان النامية وتلك التي تشهد حروباً، تتوجّه بها إلى الفئات الأكثر ضعفاً، مثل المرأة في مناطق النزاع، بالإضافة إلى أن مبادرة قطر تصنع الرؤية لإعادة البصر إلى الأطفال. وعلى سبيل المثال، لفتت إلى أنّ أفريقيا حظيت بـ2.6 مليار دولار أميركي من المساعدات القطرية، مع توسّع في دعم الدول العربية وفلسطين، إلى جانب خطط مستقبلية لتقديم مساعدات للدول في أميركا اللاتينية.

تجدر الإشارة إلى أنّ قطر قدّمت مساعدات خارجية بلغت قيمتها نحو 4.8 مليارات دولار في الفترة الممتدّة ما بين عام 2020 وعام 2024، وفقاً لما بيّنته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة علياء آل ثاني في ختام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عُقدت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالعاصمة الدوحة. وقد خُصّصت 90% من هذه المساعدات لأقل البلدان نمواً، فيما انسجم 64% من هذه المساعدات مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيّما في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر.

من جهته، كان المجلس الوطني للتخطيط في قطر قد أوضح، في بيان أصدره في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنّ جهود دولة قطر تعكس حضورها المتنامي في دعم المبادرات الأممية لتحقيق التنمية الشاملة، وأنّ مساهماتها تتكامل مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) التي أُعدّت لتقود أكثر من 60 استراتيجية وطنية نحو توافق منهجي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17.