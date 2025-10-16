قطر: تدشين جسر بري بين الدوحة والعريش لإغاثة غزة

- جسر بري إنساني: أطلقت قطر جسرًا بريًا بين الدوحة والعريش لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، يشمل إرسال 86 ألف خيمة لإيواء السكان وتوفير الإمدادات الأساسية، تأكيدًا على التزامها بالقضايا الإنسانية. - مساعدات شاملة: تتضمن المبادرة إقامة مجمعات خيام متكاملة ومراكز طبية ميدانية، وتوزيع 4,700 طرد غذائي و2.4 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى 47,100 وجبة يومية. - دعم التعليم: تنفيذ مشروع "نعود للفصل" بتوزيع 4,500 حقيبة مدرسية وتأهيل 60 فصلًا دراسيًا، ضمن برنامج قطري للإعمار المبكر، وسط تقديرات دولية بأن إعادة بناء غزة قد تتطلب أكثر من خمسين مليار دولار.

أعلنت قطر، اليوم الخميس، عن تدشين جسر بري إنساني بين الدوحة والعريش لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين، وتوفير الإمدادات الأساسية بشكل مستمر، تجسيداً لالتزام دولة قطر بدعم القضايا الإنسانية.

وقالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، مريم المسند، إن قطر ستقوم بإرسال 86 ألف خيمة لإيواء سكان قطاع غزة، ضمن جسر المساعدات الإنسانية الذي أُطلق لتخفيف معاناة المدنيين. ولفتت المسند، في تصريحات صحافية لدى تدشينها الجسر البري، إلى أن لجنة إعمار غزة بدأت منذ أيام أعمال إزالة الركام وفتح الطرق، لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وآمن إلى مختلف مناطق القطاع.

وتشمل المبادرة، التي يُنفّذها صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، إقامة مجمعات خيام متكاملة مزودة بالخدمات الأساسية ومراكز طبية ميدانية. وكان الهلال الأحمر القطري قد أعلن في وقت سابق عن جاهزيته لإرسال فرق طبية وجراحين متخصصين للتعامل مع آلاف الجرحى داخل القطاع.

وأعلنت قطر الخيرية قبل أيام عن توزيع دفعة جديدة من المساعدات في قطاع غزة تشمل الغذاء والمياه الصالحة للشرب والتعليم، وذلك تخفيفاً من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع بسبب الحصار وتأثيرات الحرب على مدار أكثر من عامين. وذكرت قطر الخيرية أن المساعدات شملت حوالي 4 آلاف و700 طرد غذائي ضمن مشاريع "طرود الخير" في ظل غياب الأمن الغذائي ومؤشرات حدوث مجاعة في غزة، ويتضمن كلّ منها المواد التموينية الأساسية.

وأفادت بأنه يجري توزيع مليونين و400 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب تباعا، وذلك ضمن مشروع "حياة في كل قطرة"، فضلاً عن توزيع وجبات يومية أيضا ضمن مشروع "وجبة أمل" ليصل إجمالي عدد الوجبات المستهدفة 47 ألفا و100 وجبة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت قطر الخيرية إلى أن المساعدات تضمنت تنفيذ مشروع "نعود للفصل" بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي، والذي يتواصل من خلاله توزيع حوالي 4500 حقيبة مدرسية، وإعادة تأهيل 60 فصلا دراسيا، بهدف تلبية المستلزمات المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مناسبة لتعليمهم. وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج قطري للإعمار المبكر، في وقت تشير تقديرات دولية إلى أن إعادة بناء غزة قد تتطلب أكثر من خمسين مليار دولار.