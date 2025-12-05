- قطر تتعهد بتقديم 10 ملايين دولار لدعم تخرج الدول الأقل نمواً، في اجتماع بالدوحة يهدف إلى بناء شراكات عالمية طموحة لضمان تخرج مستدام ومرن لهذه الدول. - الاجتماع، بتنظيم مشترك بين قطر والأمم المتحدة، جمع وزراء وشركاء دوليين لمناقشة استراتيجيات الانتقال السلس وبناء القدرة على الصمود، مع التركيز على تفعيل برنامج عمل الدوحة لتمكين 15 دولة إضافية من التخرج بحلول 2031. - صندوق قطر للتنمية يوقع اتفاقية لدعم المجتمعات المتضررة من الكوارث في فيتنام وسريلانكا، ضمن التزام قطر بدعم المتضررين وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

تعهدت قطر، يوم الخميس، بتقديم 10 ملايين دولار لدعم التخرج المستدام للدول الأقل نمواً، في ختام الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في الدوحة على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار "بناء شراكات عالمية طموحة من أجل تخرج مستدام ومرن لأقل البلدان نمواً". ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى إقامة شراكات مبتكرة وتدابير دعم ملموسة لضمان أن يكون تخرج هذه البلدان من فئة الأقل نمواً مستداماً ولا رجعة فيه.

وجمع الاجتماع، الذي جاء بتنظيم مشترك بين دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية، ومكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وزراء وكبار المسؤولين وشركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية لمناقشة استراتيجيات الانتقال السلس وبناء القدرة على الصمود لأقل البلدان نمواً التي في طور التخرج أو التي تخرجت من فئة أقل البلدان نمواً.

وأكد الاجتماع ضرورة تفعيل برنامج عمل الدوحة والتزامه بتمكين 15 دولة إضافية من أقل البلدان نمواً من استيفاء معايير التخرج بحلول عام 2031. كما شدد على أهمية التحول الهيكلي والتضامن العالمي والإطار القائم على الحوافز لضمان أن يصبح التخرج علامة فارقة حقيقية نحو تحقيق المرونة والازدهار.

وفي كلمتها في الجلسة الختامية للاجتماع، دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة رباب فاطمة، جميع الجهات المعنية إلى الحفاظ على الزخم وتعميق الشراكات، قائلة: "دعونا نغادر الدوحة مُلهمين ومتحدين في التزامنا بضمان أن يكون التخرج من هذه الفئة بوابة نحو الصمود والفرص والازدهار المستدام. دعونا نبني على روح الشراكة التي أقمناها هنا، بتعزيز الحوافز، وتوسيع التعاون، وكفالة تقدم كل دولة بدعم كامل من المجتمع الدولي".

من جهته، أكد المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد السليطي التزام قطر بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، وبالعمل مع شركائها العالميين لتحويل رؤيته إلى تقدم ملموس لصالح أقل البلدان نمواً. وقال: "من خلال تعزيز التعاون والدعم المُوجّه، نهدف إلى ضمان ألا يتحقق التخرج من فئة أقل البلدان نمواً فحسب، بل أن يصبح أساساً متيناً للقدرة على الصمود والازدهار المستدام. وقد أظهر هذا الاجتماع قوة العمل الجماعي وأهمية مواءمة جهودنا لتوفير الأدوات والموارد والشراكات التي تحتاجها أقل البلدان نمواً لخوض غمار المرحلة الانتقالية بثقة واستقرار طويل الأمد".

وشاركت دول مثل بنغلادش وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية ونيبال، المقرر تخرجها عام 2026، استراتيجياتها التحضيرية خلال الاجتماع. كما قدمت الدول المتخرجة رؤى قيّمة حول كيفية التعامل مع مرحلة ما بعد التخرج. وأكدت المناقشات على الأهمية الحاسمة لاستراتيجيات الانتقال السلس للتخفيف من الآثار المحتملة لفقدان تدابير الدعم الدولي المخصصة لأقل البلدان نمواً.

ووقّع صندوق قطر للتنمية، بالشراكة مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، على هامش الاجتماع، اتفاقية لتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في كل من فيتنام وسريلانكا، في إطار التزام دولة قطر المستمر بدعم المتضررين من الكوارث وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في وجه التحديات الإنسانية. وسيستفيد من هذه التدخلات الإنسانية، التي تشمل توفير السلال الغذائية والمستلزمات الصحية ودعم عمليات البحث والإنقاذ لمدة 3 شهور، 28,500 شخص ممن تأثروا بالفيضانات.