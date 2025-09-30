قطر: انطلاق القمة العالمية حول "الاستثمار في الصحة النفسية"

- أكد وزير الصحة القطري أهمية القمة العالمية الوزارية للصحة النفسية في الدوحة، مشيراً إلى التزام قطر بتعزيز الصحة النفسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 وتطوير نظام رعاية متكامل. - تناقش القمة مواضيع مثل الاستثمار في الصحة النفسية والابتكار الرقمي، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر حاجة، وأكدت أمينة محمد على أهمية التحرك لتحسين الصحة النفسية عالمياً. - أشار تيدروس أدهانوم إلى التحديات العالمية في الصحة النفسية، وأعلن عن تعهدات دولية لتوسيع نطاق الرعاية، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستثمار والابتكار.

أكد وزير الصحة القطري منصور بن إبراهيم آل محمود أهمية القمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية، التي بدأت أعمالها في الدوحة اليوم الثلاثاء بمشاركة وزراء صحة ومديري منظمات دولية وخبراء ومختصين، داعياً "إلى العمل من أجل النهوض بالصحة النفسية في جميع مناطق العالم، من خلال رؤية بمنظور مشترك لمستقبل أكثر صحة وشمولاً". وقال آل محمود في كلمة افتتح بها أعمال القمة التي تستمر ليومين، إن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بالصحة العامة، في إطار الحرص على ضمان صحة السكان ورفاهيتهم، ومن خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تعزز العمل لضمان صحة السكان البدنية والنفسية على حد سواء، لافتاً إلى إطلاق استراتيجيات وأطر وطنية مخصصة لتعزيز الصحة والعافية النفسية الجيدة للسكان من خلال تطوير نظام متكامل يضمن حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين.

وأضاف آل محمود: "ضمن نهج الصحة في جميع السياسات، عملنا على تضمين الصحة النفسية في جميع القطاعات والمجتمع ككل، كما قمنا بمواءمة جهودنا الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف الثالث المتمثل في الصحة الجيدة والرفاه، ومن خلال الدور الفاعل لبلادنا لإحلال الأمن والاستقرار في العالم، فإن دولة قطر حريصة على العمل مع شركائها الدوليين لمنع الأزمات الدولية أو معالجتها وتخفيف آثارها، وتعمل بلادنا كذلك على دعم السياسات التنموية طويلة المدى لخدمة السكان مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة للرعاية"، مؤكداً الأهمية الكبيرة لإيلاء الصحة النفسية اهتماماً دولياً أكبر، وخصوصاً في ظل التحديات الدولية والأزمات الإنسانية غير المسبوقة.

وتشير التقديرات إلى زيادة الاضطرابات النفسية، نتيجة للتفاعل المعقد بين الاستعدادات الوراثية والعوامل الاجتماعية والبيئية، والصعوبات الاقتصادية، وحالات الطوارئ الإنسانية، والآثار بعيدة المدى للصراعات، حيث تزداد الحاجة إلى خدمات فعالة للصحة النفسية يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء العالم.

وتعمل القمة الوزارية السادسة، وفق وزير الصحة القطري، على استكشاف كيفية ترجمة الالتزامات إلى إجراءات قوية تشمل الحكومات والمجتمع ككل، حيث إن خطة عمل منظمة الصحة العالمية الشاملة للصحة النفسية 2013-2030 توفر مخططاً عالمياً يُفعَّل من خلال المبادرات الإقليمية مثل خطة العمل الإقليمية في شرق المتوسط للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ 2024-2030، والجهود الرائدة لتعزيز إجراءات الصحة العامة التي من شأنها إحداث تحول في الصحة النفسية لصالح الجميع.

تشير التقديرات إلى زيادة الاضطرابات النفسية، نتيجة للتفاعل المعقد بين الاستعدادات الوراثية والعوامل الاجتماعية والبيئية

وتناقش القمة الوزارية التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، مجموعة من المواضيع المتمثلة بالاستثمار في الصحة النفسية، والابتكار والحلول الرقمية، والإنصاف والشمولية، والتعاون وتبادل المعرفة، إضافة إلى الاندماج في سياسة أوسع نطاقاً من خلال تأكيد الالتزام بتضمين الصحة النفسية في أطر التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة والاستراتيجيات الوطنية، مع الاعتراف بدورها الأساسي في الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والأمن العالمي.

كذلك تحدثت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، في كلمة مسجلة، عن واقع الصحة النفسية على المستوى العالمي والحاجة إلى تحرك قوي لتحسين الصحة النفسية للجميع وجعلها ركناً أساسياً ضمن التغطية الصحة الشاملة. وأكدت أهمية الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية والتشديد على أن الصحة النفسية حق إنساني عالمي ومسؤولية مشتركة.

الصحة النفسية تواجه تحديات عالمية

وفي كلمة مسجلة خلال حفل الافتتاح، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن القضايا التي تناقشها القمة تجسد العديد من التحديات الرئيسية التي تواجه الصحة النفسية على الصعيد العالمي، ومنها استثمار التكنولوجيا الرقمية والوقاية من آثارها السلبية، وتمويل نطاق التدخلات الفعالة وتوسيعه في مجال الصحة النفسية، وخصوصاً في أثناء حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، وأعلن تعهد رؤساء الدول والحكومات بتوسيع نطاق الحصول على رعاية الصحة النفسية، ليصل إلى 150 مليون شخص إضافي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الاتفاق على تدابير مكافحة الانتحار وحماية الصحة النفسية للشباب. وقال إن التحدي الآن يتمثل بتحويل هذه التعهدات إلى أفعال على المستوى الوطني بشكل سياسات وبرامج وممارسات أقوى.

وتتضمن القمة الوزارية برنامجاً متنوعاً من الجلسات والفعاليات، بما في ذلك حلقتان نقاشيتان وست ورش عمل، إضافة إلى عدد من الأنشطة المصاحبة، حيث يناقش المسؤولون وصانعو السياسات والمختصون قضايا الصحة النفسية الملحة لوضع استراتيجيات بشأنها على مستوى العالم. ويبلغ عدد المتحدثين في القمة 64 متحدثاً محلياً ودولياً. وتهدف القمة الوزارية إلى معالجة الصحة النفسية بكونها جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، تماشياً مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الصحة النفسية وحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتسعى أيضاً إلى تسهيل تبادل أفضل الممارسات، ومناقشة الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحسين تنفيذ نماذج الصحة النفسية المجتمعية، وخصوصاً من خلال الحلول الرقمية، وإعداد قرار عالمي بشأن الصحة النفسية، وتعزيز الاستثمار في البحث والابتكار في مجال الصحة النفسية.

وتُعَدّ برامج الصحة النفسية الأقل حظاً في التمويل داخل منظمة الصحة العالمية، إذ تُصنف ضمن فئة الأمراض غير الانتقالية، إلى جانب أمراض مثل الضغط، السكري، والسرطان، ما يجعلها في مرتبة متأخرة من حيث الأولوية التمويلية، رغم الحاجة المتزايدة لدعمها، في ظل التحديات النفسية المتفاقمة عالمياً، حيث يبلغ معدل التمويل المخصص للصحة النفسية 1% فقط إقليمياً، و2% عالمياً، وقد يصل إلى 4 أو 5% في بعض الدول. وأثر الانسحاب الأميركي من منظمة الصحة العالمية بمشاريعها وبرامجها وقدرتها على دعم برامج الصحة النفسية، حيث أدى انسحاب الولايات المتحدة من تمويل ما يقارب 20% من بعض البرامج إلى دمج عدد منها، وتقليص عدد الموظفين في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، ما يُعَدّ مؤشراً مقلقاً قد تتأثر معه برامج الصحة النفسية في منظمة الصحة أيضاً.