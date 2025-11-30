قطر الخيرية و"يونيسف" تعززان مشاريع الطوارئ لباكستان

- تعزيز الاستجابة السريعة في الأزمات: وقعت قطر الخيرية اتفاقية مع اليونيسف لتعزيز أنظمة الاستجابة السريعة في باكستان، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال، من خلال برامج المياه والنظافة والتغذية في حالات الطوارئ. - مبادرة التغذية في البنجاب: أطلقت مبادرة لدعم المتضررين من الفيضانات في أربع مناطق بإقليم البنجاب، تهدف لتحسين علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، مع توفير مغذيات دقيقة واستشارات تغذية. - مشروع المياه والإصحاح: تفعيل مشروع لتوفير مرافق صرف صحي مقاومة للتغيرات المناخية لـ20 ألف شخص، ورفع الوعي الصحي لدى 100 ألف شخص، مع توفير مياه شرب آمنة ومرافق صحية لـ5 آلاف طفل في المدارس والمراكز التعليمية.

أعلنت قطر الخيرية، اليوم الأحد، أنها وقعت اتفاق تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتعزيز أنظمة الاستجابة السريعة وضمان وصول خدمات الإغاثة والتغذية خلال الأزمات في باكستان. ويهدف الاتفاق أيضاً إلى تنفيذ برامج للمياه والنظافة في حالات الطوارئ، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال.

وأطلقت قطر الخيرية و"يونيسف" مبادرة التغذية في حالات الطوارئ في أربع مناطق بإقليم البنجاب، هي راجان بور وجهانغ ومظفر جاره ومُلتان، لدعم المتضررين من فيضانات العام الحالي. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوصول إلى العلاج للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات، وتشمل توفير مغذيات دقيقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً والنساء المرضعات، إلى جانب تقديم استشارات حول تغذية الأمهات، ورعاية الطفولة المبكرة، وممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال، كما تتضمن بناء القدرات وتعزيز التنسيق وإدارة المعلومات لتقوية أنظمة التغذية في الطوارئ.

ولفتت قطر الخيرية إلى تفعيل مشروع طوارئ في مجال المياه والإصحاح لدعم المجتمعات المتضررة من الفيضانات، بهدف توفير مرافق صرف صحي مقاومة للتغيرات المناخية لـ20 ألف شخص، تشمل دورات مياه ومناطق استحمام وغسيل تراعي الثقافة والاعتبارات الجندرية واحتياجات ذوي الإعاقة. كما يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى 100 ألف شخص حول الممارسات الأساسية للنظافة والحدّ من مخاطر الكوارث.

إلى ذلك، سيستفيد 5 آلاف طفل من مياه شرب آمنة ومرافق صحية في 20 مدرسة و10 مراكز تعليمية مؤقتة و10 مساحات آمنة صديقة للأطفال و10 منشآت صحية. ويمثل هذا التعاون بين قطر الخيرية و"يونيسف" خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يضمن استجابة فعّالة وسريعة في حالات الطوارئ.