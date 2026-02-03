"قطر الخيرية": "حقيبة المطالعة" تستهدف 1.2 مليون تلميذ في تونس

- أطلقت "قطر الخيرية" مشروع "حقيبة القسم للمطالعة العائلية" في تونس لتعزيز ثقافة القراءة، بالتعاون مع وزارة التربية التونسية، بهدف تشجيع التلاميذ على القراءة وتنمية مهاراتهم اللغوية وتعزيز الروابط الأسرية. - في المرحلة الأولى، وُزعت 11,229 حقيبة على 3,743 مدرسة ابتدائية، مستهدفة 336 ألف تلميذ، مع تحقيق مليوني قراءة، وتخطط "قطر الخيرية" لتوسيع المشروع ليشمل 1.2 مليون تلميذ و8 ملايين قراءة. - أكدت كريمة بوسالمي، مديرة مكتب "قطر الخيرية" في تونس، أن المشروع يعزز دور الأسرة في التعليم ويعكس التزام الجمعية بدعم التعليم وتنمية الوعي المعرفي والاجتماعي للأطفال.

أطلقت "قطر الخيرية" مشروع "حقيبة القسم للمطالعة العائلية" في تونس، في إطار دعمها للمبادرات التربوية والثقافية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة المطالعة، وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة، وإعادة الاعتبار للكتاب في ظلّ الانتشار الواسع للوسائط الرقمية.

وحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، يُنفّذ المشروع بالشراكة مع وزارة التربية التونسية، ويهدف إلى تشجيع التلاميذ على القراءة داخل الفضاءين المدرسي والعائلي، وتنمية مهاراتهم اللغوية، ودعم التماسك الأسري عبر "المطالعة المشتركة". وتعتمد فكرة المشروع على توزيع حقائب تحتوي على مجموعة مختارة من الكتب المتنوعة (اختارها مختصون ووزارة التربية)، إذ تُسند الحقيبة لكل تلميذ لمدة أسبوع لقراءتها رفقة أفراد عائلته، قبل إعادتها إلى القسم (الفصل الدراسي) ليتداولها بقية التلاميذ.

أرقام المرحلة الأولى من حقيبة المطالعة

ووفق "قطر الخيرية"، شملت عملية التوزيع المندوبيات الجهوية للتربية كافّة في مختلف الولايات، وبلغ عدد الحقائب الموزعة في المرحلة الأولى 11,229 حقيبة، تضمنت حوالى 2,800 عنوان كتاب مختلف، واستفادت من هذه المرحلة 3,743 مدرسة ابتدائية (من أصل 5,000 مدرسة مشاركة وطنياً)، وتجاوز عدد التلاميذ المنتفعين 336 ألف تلميذ، فيما قُدّر الحد الأدنى لعدد القراءات بحوالى مليونَي قراءة.

وفي إطار حرصها على تعميم الأثر، تواصل "قطر الخيرية" دعم المشروع في مرحلة ثانية، تستهدف توفير 37,763 حقيبة لضمان تغطية جميع المدارس الابتدائية بالجمهورية التونسية. ومن المنتظر أن يرتفع عدد التلاميذ المنتفعين في هذه المرحلة إلى أكثر من 1.2 مليون تلميذ، مع توقّع بلوغ عدد القراءات 8 ملايين قراءة (تشمل التلاميذ وأفراد عائلاتهم).

وفي هذا السياق، أكدت مديرة مكتب "قطر الخيرية" في تونس، كريمة بوسالمي، أن المشروع يعكس التزام الجمعية بدعم التعليم وتعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال، مشيرة إلى أن المطالعة تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية التلميذ وتنمية وعيه المعرفي والاجتماعي. وأضافت بوسالمي أن المشروع يهدف إلى "إعادة إحياء دور الأسرة في العملية التربوية"، من خلال خلق فضاء مشترك للمطالعة داخل البيت يعزز الروابط العائلية، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية المسجلة في المرحلة الأولى شكّلت دافعاً قوياً للتوسّع في المشروع.