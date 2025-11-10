- أطلقت قطر الخيرية حملة "نفرة السودان" لدعم النازحين والمتضررين من الحرب، مستهدفة توفير السلال الغذائية والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية لأكثر من مليون شخص، مع التركيز على تلبية احتياجات 550 ألف شخص بالسلال الغذائية و400 ألف بمياه الشرب الآمنة. - في إطار تعزيز القطاع الصحي، وفرت قطر الخيرية 8 حضّانات للأطفال حديثي الولادة وأجهزة علاج بالضوء في ولايتي الجزيرة والبحر الأحمر، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية للأطفال. - قدمت قطر الخيرية 14 ماكينة لغسل الكلى في ولاية نهر النيل، ضمن جهودها لدعم المرضى في ظل أزمة نزوح حادة تهدد 17 مليون شخص بالمجاعة.

بالتزامن مع الحملة الإنسانية التي أطلقتها قطر الخيرية لدعم السودان "نفرة السودان" وضمن جهودها المتواصلة لإسناد قدرات القطاع الصحي هناك وتعزيزه، نفّذت قطر الخيرية تدخلاً نوعياً جديداً تمثّل في توفير" 8 "حضّانات للأطفال حديثي الولادة والخُدّج في ولايتي الجزيرة والبحر الأحمر، إلى جانب أجهزة علاج بالأشعة الضوئية للأطفال المصابين باليرقان.

وأعرب المدير العام والوزير المكلّف لوزارة الصحة بولاية الجزيرة، أسامة عبد الرحمن الفكي، عن تقديره لدعم قطر الخيرية، مؤكداً أن الشراكة معها شكّلت دعماً أساسياً لتطوير القطاع الصحي في الولاية كما أكد أن توفير هذه الأجهزة من شأنه أن يعزز قدرات المستشفى لتقديم الخدمة الصحية للأطفال.

وقالت رئيسة قسم حديثي الولادة في مستشفى أمراض النساء والتوليد بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، زينب أحمد الطيب، أن 3 من أصل 6 حضّانات في القسم كانت معطّلة ولا تعمل بكفاءة، وأضافت أنه كانت هناك حاجة ماسّة للمزيد من الحضّانات والأجهزة لضمان تقديم الخدمة للأطفال، حيث يستوعب قسم الولادة من 15 إلى 20 طفلاً، بينما يوجد حالياً نحو 34 طفلاً في الحضانة، منهم 17 طفلاً خُدّجاً تتراوح أعمارهم بين 28 و34 أسبوعاً.

الجدير بالذكر أن الدعم الصحي الذي قدّمته قطر الخيرية من خلال توفير الحضّانات وأجهزة العلاج بالأشعة الضوئية للأطفال حديثي الولادة، جاء بالتزامن مع توفير 14 ماكينة لغسل الكلى لعلاج المرضى الأكثر احتياجاً في ولاية نهر النيل، وذلك في إطار سلسلة طويلة من التدخلات المستمرة لتوفير الأجهزة والمستهلكات الطبية والأدوية المنقذة للحياة، خاصة لمرضى الفشل الكلوي والسرطان في السودان.

وأطلقت قطر الخيرية حملة "نفرة السودان" في شهر يوليو/ تموز الماضي لتقديم يد العون للنازحين والمتضررين من الحرب في السودان، وسط أسوأ أزمة نزوح يشهدها هذا البلد على مستوى العالم. وذكرت قطر الخيرية، أن حملة "نفرة السودان" تهدف لتوفير السلال الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وتوفير مرافق للصرف الصحي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية وتوفير خيم للإيواء، فيما يقدر عدد المستفيدين من هذه الحملة بأكثر من مليون شخص.

وتعمل حملة "نفرة السودان" على توفير السلال الغذائية لـ 550 ألف شخص، وتحتوي هذه السلال على المواد الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر المتضررة، الأمر الذي يساهم في سد جوع الأطفال والعائلات النازحة وضمان حصولهم على الغذاء ، كما تعمل الحملة على توفير مياه آمنة للشرب لإنقاذ حياه 400 ألف شخص من الأطفال والأسر المتضررة في ظل ما تعانيه العديد من المناطق السودانية من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، كما سيتم توفير الرعاية الصحية وعلاج 200 ألف مريض، وإنشاء دورات مياه متنقلة لـ 200 ألف شخص في المناطق المتضررة، لمنع انتشار الأمراض وتأمين الوصول إلى هذه المرافق لتكون على مسافة قريبة من النازحين مع الأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

يشار إلى أن عدد النازحين واللاجئين في السودان 11 مليون شخص، فيما اضطر 2 مليون شخص إلى اللجوء لدول الجوار، ومن المتوقع أن يواجه 17 مليون شخص خطر المجاعة بنهاية عام 2024، أما سوء التغذية الحاد فيهدد 4.6 ملايين طفل بسبب المجاعة التي تجتاح الكثير من المناطق السودانية.