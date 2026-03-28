قطر الخيرية توفر مياه الشرب لمليون شخص في تشاد

- أعلنت جمعية قطر الخيرية عن مشروع مائي في تشاد يشمل إنشاء 67 بئراً في إنجامينا وضواحيها، لتوفير مياه الشرب لمليون شخص، مع التركيز على الاستدامة باستخدام الطاقة الشمسية. - أكد الأمين العام لوزارة المياه والطاقة التشادية الشراكة الناجحة مع قطر الخيرية، مشيراً إلى أن المشروع يعزز الأمن المائي ويدعم التعليم والصحة والاستقرار المجتمعي. - تواجه تشاد أزمة مياه حادة بسبب جفاف بحيرة تشاد والتغير المناخي، مما يفاقم الأمراض وسوء التغذية، خاصة في مخيمات اللاجئين.

أعلنت جمعية قطر الخيرية تنفيذ مشروع مائي في تشاد يتمثل في إنجاز 67 بئراً في العاصمة إنجامينا وضواحيها، لتوفير مياه الشرب لنحو مليون شخص. وأشارت في بيان اليوم السبت، إلى أنه جرى تدشين البئر الأول في منطقة الدينو بضواحي العاصمة، وهو ارتوازي يشتمل على خزان بسعة خمسة أمتار مكعبة، وشبكتي توزيع مياه، تعملان وفق نظام الطاقة الشمسية، إضافة إلى بيت للحارس لضمان الاستمرارية والاستدامة. ومن المنتظر تنفيذ بقية الآبار خلال الأشهر الستة المقبلة.

وخلال حفل التدشين، الذي تزامن مع اليوم العالمي للمياه، الموافق الثاني والعشرين من مارس/آذار من كل عام، أكد الأمين العام لوزارة المياه والطاقة التشادية، نور صالح حقار، الشراكة الناجحة مع "قطر الخيرية"، والتزامها بتنفيذ مشاريع تعزز الأمن المائي.

وقالت مديرة مدرسة الدينو، انقيرو دانتا دونغي، إن هذا البئر غيّر حياة مجتمع كامل، مضيفة:" أطفالنا اليوم يشربون ماء نظيفاً، ويذهبون إلى المدرسة وهم بصحة وطمأنينة. ما قدمته "قطر الخيرية" سيبقى أثراً لا ينسى".

واعتبر بيان "قطر الخيرية"، اليوم السبت، أن مشاريعها في مجال المياه ليس مجرد استجابة آنية، بل تمثل استثماراً استراتيجياً في الاستقرار والصحة والتنمية، من خلال السعي إلى تقليص الأمراض المرتبطة بالمياه، وتمكين النساء والأطفال، ودعم التعليم، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما يعكس اعتماد الطاقة الشمسية توجهاً نحو حلول مستدامة منخفضة التكلفة على المستوى التشغيلي.

تواجه تشاد أزمة حادة في مياه الشرب، إذ يعاني الملايين نقص المياه النظيفة، ما يسبّب انتشار الأمراض وسوء التغذية، خاصة في مخيمات اللاجئين شرقي البلاد. ويُعزى ذلك إلى جفاف بحيرة تشاد، التي تُعد المصدر الرئيسي للمياه للسكان، إضافة إلى التغير المناخي، وضعف البنية التحتية، وغياب شبكات مياه حديثة ومستدامة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن شريحة واسعة من سكان تشاد لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى مياه آمنة، خاصة في ظل الضغوط المناخية والنمو السكاني.