قطر الخيرية توزّع مئات السلال الغذائية على اللاجئين في تشاد

- وزّعت قطر الخيرية مئات السلال الغذائية على 656 أسرة لاجئة في مخيم قاوي بتشاد، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وسط أزمة لجوء كبيرة في أفريقيا. - احتوت السلال على مواد تموينية أساسية تكفي لشهر، بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية والسلطات المحلية لضمان وصول المساعدات بكفاءة وشفافية. - أشاد المسؤولون المحليون واللاجئون بجهود قطر الخيرية، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات في ظل تزايد أعداد النازحين والحاجة المتنامية للمساعدات الأساسية.

وزّعت قطر الخيرية مئات السلال الغذائية على الأسر اللاجئة في مخيم قاوي بجمهورية تشاد، حيث استفادت منها 656 أسرة، وذلك في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناتها اليومية وتعزيز أمنها الغذائي، وسط إحدى أكبر أزمات اللجوء التي تشهدها القارة الأفريقية.

وقالت قطر الخيرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن السلال الغذائية التي وُزّعت على أسر سودانية وأخرى من دول مجاورة لتشاد، احتوت على مواد تموينية أساسية تلبي الاحتياجات المعيشية العاجلة للأسر المستفيدة، وتكفيها لمدة تقدر بنحو شهر، في وقت يعتمد فيه عدد كبير من اللاجئين بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وجرت عملية التوزيع بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين وإعادة إدماجهم، إلى جانب السلطات المحلية ووجهاء المجتمع، بما يسهم في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وثمّن الأمين الدائم للجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين والعائدين في تشاد، إدريس محمد علي عبد الله، الجهود المتواصلة التي تبذلها قطر الخيرية في دعم اللاجئين، مشيراً إلى أهمية استمرارية هذه التدخلات في ظل التزايد المستمر في أعداد النازحين، والحاجة المتنامية إلى المساعدات الأساسية.

من جانبه، أعرب سلطان مدينة قاوي، حسن عبد الله محمد، عن بالغ امتنانه لهذه المبادرة الإنسانية، مقدراً دور أهل الخير من دولة قطر في مساندة اللاجئين، وداعياً إلى تعزيز مثل هذه المبادرات التي تسهم في تخفيف أعباء اللجوء عن آلاف الأسر.

وعبّرت مريم، وهي لاجئة أرملة تعول أيتاماً، عن عمق الأثر الذي تركه هذا المشروع في حياتها، مؤكدة أن السلة الغذائية وصلت في توقيت حرج بعد أن ضاقت بها سبل العيش، وأسهمت في تلبية احتياجات أسرتها الأساسية.

وتأتي مبادرة قطر الخيرية في ظل واقع إنساني صعب تشهده تشاد، التي تستضيف حالياً أكثر من 1.2 مليون لاجئ ونازح، معظمهم من السودان والدول المجاورة، وفق تقديرات وكالات أممية ومنظمات دولية معنية بشؤون اللاجئين، حيث يعيش مئات الآلاف منهم في مخيمات تعاني محدودية الموارد وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وتشير التقديرات الإنسانية إلى أن الأسر اللاجئة تواجه تحديات مركبة تشمل نقص الغذاء، وضعف الخدمات الصحية، وصعوبة الوصول إلى فرص كسب العيش، ما يجعل التدخلات الإغاثية، ولا سيما الغذائية، ضرورة إنسانية ملحة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار والعيش الكريم لهذه الفئات الأكثر هشاشة.