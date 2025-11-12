"قطر الخيرية" توزّع الحقائب المدرسية على تلاميذ غزة

- أتمّت "قطر الخيرية" توزيع 4500 حقيبة مدرسية في غزة ضمن حملة "لبيه غزة.. واجب ووفاء"، وبدأت في تأهيل 60 غرفة صف دراسية، حيث أنجزت 25% من الأعمال، وتستعد لتوزيع حوافز للمعلمين لتحسين ظروفهم المعيشية. - تشير تقارير "يونيسف" و"أونروا" إلى تدمير 95% من مدارس غزة، مما يترك 650 ألف طفل محرومين من التعليم، وتواصل "قطر الخيرية" جهودها الإنسانية بإدخال خيام ومستلزمات عبر معبر رفح. - وزّعت "قطر الخيرية" 26 ألف سلّة غذائية و2.4 مليون ليتر من المياه الصالحة للشرب، مستهدفة 130 ألف نازح في غزة، في ظل أزمة المياه الحادة.

أعلنت جمعية "قطر الخيرية"، اليوم الأربعاء، أنّها انتهت من توزيع 4500 حقيبة مدرسية، تحتوي على مجموعة من الدفاتر ومواد القرطاسية، لفائدة التلاميذ في قطاع غزة، وذلك في إطار حملتها "لبيه غزة.. واجب ووفاء" ومشروع "نعود للفصل" الخاصة بعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

ويشمل مشروع "نعود للفصل" تأهيل فصول أو غرف صفوف متضرّرة في المدارس، بهدف توفير بيئة مناسبة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم حوافز للمعلّمين في سبيل تحسين ظروفهم المعيشية. ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة المنكوب، على أثر حرب الإبادة التي استمرّت أكثر من عامَين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدّت إلى تدمير المنظومة التعليمية كما منظومات حيوية أخرى في القطاع.

وأوضحت "قطر الخيرية" أنّ العمل يتواصل في تأهيل غرف الصفوف في مدارس قطاع غزة، وقد نجحت حتى الآن في إنجاز 25% من الأعمال في إجمالي غرف الصفوف المشمولة بالتأهيل، البالغ عددها 60 غرفة صف دراسية. ومن المنتظر أن تبدأ، في الفترة المقبلة، عملية توزيع الحوافز على المعلّمين.

وتفيد تقديرات دولية بأنّ أكثر من 650 ألف طفل في قطاع غزة ما زالوا محرومين حقّهم الأساسي في التعليم. وتشير تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أنّ 95% من مدارس قطاع غزة تعرّضت للتدمير أو لأضرار بالغة فيها، ويعني ذلك أنّ نحو 500 مدرسة من أصل 564 لم تعد صالحة للاستخدام.

وتواصل "قطر الخيرية" تدخّلاتها الإنسانية في قطاع غزة، على أكثر من صعيد، وقد أدخلت دفعة من الخيام المخصّصة للإيواء ومن المستلزمات الإنسانية الأساسية، من خلال معبر رفح في أقصى جنوب القطاع، وذلك من خلال الجسر الإنساني القطري الذي أُطلق أخيراً.

كذلك تواصل "قطر الخيرية"، عبر حملتها "لبيه غزة.. واجب ووفاء"، تنفيذ مشاريع إغاثية أخرى، وقد انتهت من توزيع نحو 26 ألف سلّة غذائية استفاد منها نحو 130 ألف نازح هجّرتهم آلة الحرب الإسرائيلية على مدى أكثر من عامَين. إلى جانب ذلك، تستمرّ في عملية توزيع 2.4 مليون ليتر من المياه الصالحة للشرب تباعاً، في عدد من مناطق قطاع غزة الذي يعاني من أزمة كبرى في المياه، ولا سيّما مياه الشرب المأمونة.