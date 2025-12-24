قطر الخيرية توزع سلالاً غذائية للفئات الهشة في كوت ديفوار

- أطلقت قطر الخيرية مشروعاً إنسانياً لتوزيع السلال الغذائية في كوت ديفوار، مستهدفةً 7200 شخص من الفئات الهشة، بحضور رئيس البرلمان الإيفواري وسفير قطر، مما يعكس قيم التضامن الاجتماعي. - يهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية بغرب أفريقيا، ويعزز العلاقات الثنائية بين قطر وكوت ديفوار من خلال التعاون الإنساني والاجتماعي. - تشمل جهود قطر الخيرية مشاريع تنموية مثل إنشاء فصول دراسية وآبار مياه، مع توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتوسيع مشاريع التعليم والصحة والمياه بحلول 2026.

بدأت قطر الخيرية مشروعاً إنسانياً لتوزيع السلال الغذائية على الفئات الهشّة في عدد من القرى والأحياء الأكثر احتياجا في كوت ديفوار، استفاد منه حوالي 7200 شخص من الأرامل والمتقاعدين والأسر المتعففة، بحضور رئيس البرلمان الإيفواري أداما بيكتوغو، وسفير دولة قطر في كوت ديفوار مبارك حسين المري.

وأشارت قطر الخيرية في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التدخل ياتي في سياق جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية عن الفئات الهشة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات في غرب أفريقيا.

وقال السفير القطري في كوت ديفوار مبارك حسين المري إن تدشين المساعدات الغذائية المقدمة من قطر الخيرية بحضور رئيس البرلمان الإيفواري، يعكس اهتمام القيادة الإيفوارية بقيم التضامن الاجتماعي والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا، واعتبر أن المشروع تجسيد عملي لمعاني التكافل الإنساني السامية.

وأضاف المري أن هذه المبادرة تؤكد الدور الإنساني الرائد الذي تقوم به دولة قطر في دعم الفئات المتعففة وأصحاب الهمم في مختلف أنحاء العالم، انطلاقا من قيمها الراسخة المستمدة من مبادئها الإنسانية والأخلاقية، وأوضح أن العمل الإنساني يظل جسرا متينا للتقارب الأخوي بين الشعوب، ويعزز العلاقات الثنائية المتينة بين دولة قطر وجمهورية كوت ديفوار، التي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في المجالات الإنسانية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه الجهود تساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المحتاجة، وتمنحها في الوقت نفسه الشعور بالأمن الغذائي.

من جهته، أفاد مدير مكتب قطر الخيرية في غانا وكوت ديفوار حسن عودة بأن هذا المشروع يأتي استمرارا للدور الإنساني الذي تضطلع به قطر الخيرية في هذه المجتمعات، عبر تنفيذ جملة من المشروعات الإنسانية التي تشمل توزيع السلال الغذائية في عدد من القرى الأشد احتياجا.

وأشار إلى أن تدخلات قطر الخيرية في كوت ديفوار لم تقتصر على المشاريع الإنسانية، بل شملت أيضا جملة من التدخلات التنموية، من بينها إنشاء فصول دراسية، ومساجد، وآبار مياه، وتوزيع أدوات ومعدات لمشاريع التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى تنفيذ نحو 100 مشروع استهدفت أكثر من 12 ألف مستفيد في منطقة أبيدجان خلال عام 2025. وأضاف أن المكتب وقّع أخيرا مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات الصحة، والتمكين الاقتصادي، وتطوير قدرات الشباب الإيفواري، ويعتزم تنفيذ جملة من الأنشطة الكبرى خلال عام 2026، تشمل توسعة مشاريع التعليم والصحة والمياه، بما يعزز التنمية المستدامة ويحقق أثراً ملموساً في حياة المجتمعات المحلية.