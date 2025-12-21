قطر الخيرية تنفذ مشروعاً إغاثياً لمتضرري إعصار "ديتوا" في سريلانكا

بدأت قطر الخيرية تنفيذ مشروع الإغاثة العاجلة لمتضرري الكوارث الطبيعية في سريلانكا، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبمشاركة سفارة دولة قطر في كولومبو، استجابةً للأضرار الكبيرة التي خلفها إعصار "ديتوا" وما نتج عنه من فيضانات وانزلاقات أرضية.

وبحسب بيان قطر الخيرية، اليوم الأحد، يهدف المشروع إلى تلبية الاحتياجات الفورية للأسر المتضررة، حيث باشرت الفرق الميدانية لقطر الخيرية توزيع 1,800 سلة غذائية تحتوي على العديد من الأصناف الغذائية المجففة والمعلبات، بالإضافة الى كميات من الطحين والأرز، للأسر التي فقدت منازلها وممتلكاتها بسبب الفيضانات التي اجتاحت معظم محافظات الجزيرة، وأدت إلى نزوح آلاف المواطنين إلى المدارس والمساجد والمناطق المرتفعة هربًا من الغرق.

وتعمل قطر الخيرية بالتعاون مع مركز إدارة الكوارث على توفير المعدات والأدوات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، بما يسهم في رفع جاهزية السلطات المحلية للتعامل مع آثار الإعصار وتعزيز قدرتها على مواجهة أي كوارث مستقبلية. ووفق أحدث بيانات مركز إدارة الكوارث الصادرة في 6 ديسمبر / كانون أول الجاري ، فقد أسفرت كارثة الفيضانات عن وفاة 607 أشخاص وفقدان 204 آخرين، فيما تضرر أكثر من 586,464 أسرة (بواقع 2,082,195 شخصًا)، وتعرض 4,164 منزلًا للدمار الكامل، و67,505 منازل لأضرار جزئية، خاصة في محافظات الوسط (كاندي، بادولا، نوريليا) والشرق.

وقال مدير مكتب قطر الخيرية في سريلانكا محمود أبو خليفة، إن هذه الاستجابة العاجلة تأتي ضمن رسالة قطر الخيرية وقيمها الإنسانية في دعم الأسر المتضررة وتأمين حياة كريمة لها، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعكس التزام دولة قطر وصندوق قطر للتنمية بتعزيز التضامن الإنساني.

من جهتها قالت الباحثة في صندوق قطر للتنمية عائشة سعد الجاسم: يأتي دعمنا لهذا المشروع امتدادًا لالتزام صندوق قطر للتنمية بالوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية حول العالم. نحن نؤمن بأن التضامن الإنساني واجب أخلاقي، وأن توفير المساعدات العاجلة للأسر المنكوبة يسهم في تخفيف معاناتها وإعادة الأمل إليها. سنواصل العمل مع شركائنا، مثل قطر الخيرية، لضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي ومواجهة التحديات المستقبلية.

وعبّر عدد من المستفيدين عن امتنانهم العميق لقطر الخيرية وقال محمد شريف محمد نيروس إن المساعدات الغذائية أعادت الأمل لأسرته بعد أن دمرت الفيضانات منزله وسبل عيشه، فيما أشادت أمينة إبراهيم بسرعة وصول المساعدات التي وصفتها بأنها "شريان حياة" للأسر التي فقدت كل شيء.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لدور قطر الخيرية شريكاً إنسانياً رئيسياً في سريلانكا، حيث نفذت خلال السنوات الماضية العديد من المشاريع الإغاثية والتنموية، شملت توزيع آلاف السلال الغذائية، ودعم المزارعين بالأسمدة، وتوفير الأدوية والتدخلات الجراحية لمرضى العيون، إلى جانب مبادرات اجتماعية لتأمين احتياجات الأسر المتضررة من الكوارث. كما نفذت مشاريع سابقة تضمنت تقديم 2,500 سلة غذائية للأسر المتضررة من السيول والانجرافات الأرضية، وتوفير أسمدة كيماوية لحوالي 3,500 من صغار المزارعين .

