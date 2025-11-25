قطر الخيرية تنفذ مشاريع للحدّ من الفقر في سريلانكا

- نفذت قطر الخيرية مشاريع إغاثية وتنموية في سريلانكا لدعم التنمية المستدامة والحد من الفقر، مستهدفة آلاف الأسر، بما في ذلك الأيتام، لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز خدمات التعليم والصحة في 8 محافظات. - تضمنت المساعدات توزيع منتجات أساسية، وتوفير كراسي متحركة وأجهزة طبية، وتحسين بيئة التعليم بتزويد المدارس بالمعدات، ودعم التمكين الاقتصادي من خلال توزيع ماكينات خياطة وطحن، وأنظمة تنقية المياه، وبطانيات، ومصابيح شمسية. - تهدف المبادرة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة، مع إشادة المسؤولين والمستفيدين بدور قطر الخيرية في دعم المجتمع السريلانكي وتوزيع المساعدات بشفافية.

أعلنت قطر الخيرية، اليوم الثلاثاء، أنها نفذت عدداً من المشاريع الإغاثية والتنموية لدعم جهود تعزيز التنمية المستدامة والحدّ من الفقر في سريلانكا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإدارة العامة ومجالس المقاطعات والحكم المحلي في هذا البلد. وقالت في بيان إن "آلاف الأسر استفادت من المساعدات، من بينهم أيتام مكفولون لدى قطر الخيرية. وتهدف هذه المساعدات إلى رفع مستوى المعيشة، وتحسين دخل الأسر الفقيرة، ودعم الأسر النازحة، وتمكين المحتاجين من خلال حلول مستدامة، وأيضاً إلى تعزيز خدمات التعليم والصحة في 8 محافظات هي كولومبو، غامباها، أنورادهابورا، كاندي، نوارا إيليا، ترينكومالي، باتيكالوا، وأمبارا".

ووفق قطر الخيرية، شملت المساعدات توزيع 14 منتجاً أساسياً استفاد منها نحو 60 ألف شخص، وتوفير 600 كرسي متحرك يدوي للمستشفيات العامة، و100 كرسي كهربائي ذكي لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى 1062 جهازاً لقياس ضغط الدم من أجل دعم المرضى والمرافق الصحية. أما في قطاع التعليم، فزوّدت قطر الخيرية 3 مدارس حكومية بنحو 1000 طاولة وكرسي لتحسين بيئة التعليم.

وفي مجال التمكين الاقتصادي، وزعت قطر الخيرية 100 ماكينة لطحن التوابل والدقيق، و200 ماكينة خياطة لدعم الأسر في إطلاق مشاريع صغيرة، ووفرت 900 طقم مطبخ، و2900 نظام لتنقية المياه الشخصية، و300 نظام لتنقية المياه المنزلية، إضافة إلى 3800 بطانية أطفال مع غطاء للرأس، و2500 سترة نسائية، و5000 بطانية صوف، ووزعت 900 مصباح يعمل بالطاقة الشمسية، و1300 مدفأة تخييم محمولة خاصة لأسر نازحة وأخرى تعيش في مناطق جبلية باردة.

وقال مدير مكتب قطر الخيرية في سريلانكا، محمود أبو خليفة: "تهدف المبادرة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والحدّ من الفقر والبطالة، ودعم الأسر النازحة، وهي جزء من رسالة قطر الخيرية لتعزيز كرامة الإنسان ونشر الأمل حول العالم". وأشاد سكرتير وزارة الإدارة العامة ومجالس المقاطعات، أ.ج. نيشانثا، بالدور الحيوي لقطر الخيرية في دعم المجتمع السريلانكي وتوزيع المساعدات بشفافية. كذلك أبدى العديد من المستفيدين امتنانهم لدعم جمعية قطر الخيرية، وقالت س. م. نجمة من باتيكالوا: "آلة الخياطة التي مُنحت لي ليست مجرد هدية، بل مستقبل يسمح لي بأن أكسب المال في المنزل وأدعم تعليم أطفالي". أما روباسينغ، فقالت: "ستساعدنا مطحنة الدقيق في معالجة محصولنا محلياً. إنها تُوفر المال وتخلق فرصاً لمشاريع مجتمعية صغيرة".

ويواصل مكتب قطر الخيرية في سريلانكا تنفيذ مشاريع متنوعة تشمل بناء مدارس ومراكز صحية وحفر مئات الآبار وبناء منازل للمحرومين، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة في القطاعات المختلفة.