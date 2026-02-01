"قطر الخيرية" تنجز 178 مشروعاً لتعزيز الأمن الغذائي في الصومال

- أنجزت "قطر الخيرية" 178 مشروعاً في قطاع الأمن الغذائي بالصومال، مستهدفة الأسر المتضررة من الأزمات المناخية، لتعزيز سبل العيش المستدامة وتحسين الظروف المعيشية. - ركزت المشاريع على ضواحي "بيدوا"، حيث استفادت 178 أسرة من مشاريع إنتاجية لتربية الأغنام والأبقار، مما وفر دخلاً مستداماً واكتفاءً ذاتياً من الألبان. - تمثل هذه المشاريع نموذجاً عملياً للتنمية المستدامة، حيث تعزز قدرة الأسر على الصمود وتقليل الاعتماد على المساعدات الطارئة، محققة تأثيراً إيجابياً في حياة المستفيدين.

أنجزت "قطر الخيرية" 178 مشروعاً تنموياً في قطاع الأمن الغذائي بجمهورية الصومال، في خطوة تهدف إلى تعزيز سبل العيش المستدامة للأسر الأشد احتياجاً والمتضررة من تداعيات الأزمات المناخية، وفي مقدمتها الجفاف والتصحر. وقالت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، إن هذه المشاريع تأتي ضمن الجهود الإنسانية والتنموية المتواصلة للتخفيف من حدة الفقر والجوع، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية التي واجهت موجات نزوح متكررة نتيجة تدهور الموارد الطبيعية وتراجع فرص كسب العيش.

وركزت التدخلات على ضواحي مدينة "بيدوا" (ولاية جنوب غرب الصومال)؛ حيث استفادت 178 أسرة من حزمة مشاريع إنتاجية متكاملة. وتضمنت القائمة تنفيذ 121 مشروعاً لتربية الأغنام، و57 مشروعاً لتربية الأبقار (بواقع مشروع إنتاجي واحد لكل أسرة)، بما يسهم في توفير مصدر دخل مستدام، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، وتحسين التغذية على مستوى الأسرة والمجتمع.

وفي هذا السياق، قال مدير مكتب "قطر الخيرية" في الصومال، عبد الفتاح آدم معلم: "تجسد هذه المشاريع رؤية الجمعية في الانتقال من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى التنمية المستدامة". وأشار إلى أن مشاريع الأمن الغذائي في "بيدوا" تمثل نموذجاً عملياً للتدخلات التي تمكّن الأسر من الاعتماد على الذات، وتعزز قدرتها على الصمود في وجه الأزمات، وتحد من الاعتماد على المساعدات الطارئة.

وعبّر عدد من المستفيدين عن أثر هذه المشاريع في حياتهم؛ إذ قالت "لول علي مختار": "ساعدني مشروع الأبقار على تحسين دخلي وتوفير مصدر غذائي ثابت لأسرتي". واتفق معها "داؤود إبراهيم آدم"، الذي أكد أن المشروع أحدث تحولاً إيجابياً في حياة أسرته من خلال توفير الحليب والدخل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، مبدياً التزامه بالحفاظ على المشروع وضمان استدامته.

يُشار إلى أن "قطر الخيرية" نفذت خلال العام الماضي (2025) 233 مشروعاً في قطاع الأمن الغذائي، استفاد منها نحو 267,585 شخصاً، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 7.5 ملايين ريال قطري (نحو 2.06 مليون دولار أميركي).