قطر الخيرية تقدم مساعدات عاجلة لمتضرري فيضانات باكستان

- نفذت قطر الخيرية تدخلات إنسانية عاجلة في باكستان، مستفيدة منها 35,400 من منكوبي الفيضانات، حيث وزعت 2,200 سلة غذائية في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب لتلبية احتياجاتهم الغذائية لمدة شهر. - بالتعاون مع مستشفى "الشفاء ترست"، نظمت قطر الخيرية مخيماً طبياً في البنجاب، مقدمة خدمات صحية مجانية لأكثر من 16,500 شخص، شملت عمليات إزالة المياه البيضاء واستشارات طبية وفحوصات. - وزعت قطر الخيرية، بالتعاون مع اليونيسف، 500 حقيبة للنظافة الشخصية، لتعزيز النظافة والحد من انتشار الأمراض، وحظيت جهودها بإشادة المسؤولين المحليين والمستفيدين.

أعلنت قطر الخيرية، اليوم الأحد، أنها نفذت سلسلة تدخلات إنسانية عاجلة في باكستان، استفاد منها نحو 35 ألفاً و400 من منكوبي الفيضانات التي تسببت في نزوح أكثر من 12 ألفاً و500 أسرة، وأثرّت على أكثر من مليون شخص في أنحاء البلاد .

وأوضح بيان أصدرته قطر الخيرية أن فرقها وزعت 2200 سلة غذائية أحتوت على أرز ودقيق وزيت ومواد غذائية أخرى في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، واستفاد منها أكثر من 15 ألفاً و400 من منكوبي الفيضانات على صعيد تلبية احتياجاتهم الغذائية لمدة شهر عبر توزيع سلال أرز ودقيق وزيت ومواد تموينية أساسية.

كما نظمت قطر الخيرية، بالتعاون مع مستشفى "الشفاء ترست" للعيون، مخيماً طبياً لمدة أربعة أيام في منطقتي جانغ وموظفرغره بإقليم البنجاب، وقدمت خدمات صحية مجانية لأكثر من 16 ألفاً و500 شخص شملت عمليات إزالة المياه البيضاء، وتقديم استشارات طبية، وإجراء فحوصات العيون وتحاليل، وتوزيع أدوية ونظارات طبية.

ووزعت قطر الخيرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 500 حقيبة للنظافة الشخصية، بهدف تعزيز النظافة والحدّ من انتشار الأمراض في مناطق الفيضانات. وأشاد عدد من المسؤولين المحليين بجهود قطر الخيرية، وأبدى مساعد مفوض منطقة جانغ، محمد فاروق محمود جنجوعه، ونائب مدير إدارة الرعاية الاجتماعية محمد شهباز خان، امتنانهما للدعم السريع والمؤثر الذي قدمته قطر الخيرية للفئات المحتاجة، خصوصاً للنساء وكبار السن والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود.

وشكر مستفيدون من قطر الخيرية على توفيرها الدعم المطلوب في الوقت المناسب، وقالت شهناز بيبي التي فقدت منزلها ومواشيها: "غمرت المياه كل مكان، ولم نملك أي طريق أو طعام وبكى أطفالي من الجوع، ثم جاء فريق قطر الخيرية وقدم لنا سلالاً غذائية عند باب المنزل". أما صوبية بيبي التي خضعت لعملية إزالة المياه البيضاء في المخيم الطبي، فقالت: "لم أستطع تحمل تكاليف العلاج مدة عامين. فقدنا كل شيء بسبب الفيضانات، واليوم أرى بوضوح مجدداً بفضل جهود قطر الخيرية والأطباء".

وعام 2022، تعاونت قطر الخيرية مع صندوق قطر للتنمية وشركاء آخرين لتقديم مساعدات لأكثر من 500 ألف شخص تضرروا بفيضانات في باكستان، ومن بينهم لاجئون أفغان كانوا في 18 منطقة باكستانية. كما شملت الاستجابة السريعة توزيع 39 ألفاً و140 سلة غذائية، و6 آلاف و690 خيمة و5 آلاف حقيبة نظافة على متضررين.

