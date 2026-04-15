"قطر الخيرية" تدعم مليون مستفيد في السودان

- تواصل قطر الخيرية جهودها الإنسانية في السودان، حيث نفّذت 74 مشروعاً إغاثياً وصحياً وغذائياً، مستهدفةً أكثر من مليون شخص بتكلفة 98 مليون ريال قطري، مع التركيز على الإمداد الغذائي والصحة والإيواء والمياه. - شملت التدخلات 52 مشروعاً داخل السودان، استفاد منها 911 ألف شخص، و22 مشروعاً للاجئين السودانيين في دول الجوار، مستهدفةً 133 ألف لاجئ، مما ساهم في تحسين الظروف المعيشية وتقليل المخاطر الصحية. - تأتي هذه الجهود في ظل أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج 33.7 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة، مع تدهور النظام الصحي ونزوح ملايين الأشخاص داخلياً وخارجياً.

تواصل قطر الخيرية تدخلاتها الإنسانية لإغاثة المتضررين من الحرب التي تدخل عامها الرابع في السودان، عبر مشاريع إغاثية وصحية وغذائية نُفّذت أو لا تزال قيد التنفيذ داخل البلاد، لمصلحة اللاجئين السودانيين في دول الجوار. وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه التدخلات مليون شخص، بكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 98 مليون ريال قطري (أكثر من 26 مليون دولار أميركي)، منذ إبريل/نيسان 2023.

وقالت قطر الخيرية في بيان لها اليوم الأربعاء إنها نفّذت، عبر فرقها الميدانية وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، نحو 74 مشروعاً وتدخلاً إنسانياً داخل السودان وخارجه، في استجابة متواصلة للأزمة الإنسانية التي تُعدّ من بين الأكبر عالمياً، وذلك عبر تسيير طائرات مساعدات وتنفيذ برامج إغاثية موجهة للمتضررين واللاجئين السودانيين في دول الجوار.

وأوضحت أن هذه التدخلات شملت 52 مشروعاً داخل عدد من الولايات المتأثرة بالنزاع، استفاد منها نحو 911 ألف شخص من النازحين والمتضررين، بكلفة تجاوزت 75 مليون ريال قطري، مركزةً على قطاعات حيوية، في مقدمتها الإمداد الغذائي الذي استفاد منه أكثر من 520 ألف شخص، إضافة إلى مشاريع الإغاثة الشاملة التي دعمت نحو 125 ألف متضرر.

كذلك أوضحت أنّ التدخلات شملت القطاع الصحي، إذ استفاد أكثر من 127 ألف شخص من خدمات علاجية وطبية، في ظل خروج نسبة كبيرة من المرافق الصحية عن الخدمة. وأضافت أن هذه الجهود تضمنت أيضاً مشاريع في مجال الإيواء وفّرت المأوى لنحو 16 ألف شخص، إلى جانب تدخّلات في مجالات المياه والإصحاح والمواد غير الغذائية، بما أسهم في تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من المخاطر الصحية عن عشرات الآلاف من الأسر المتضررة.

كذلك كثّفت قطر الخيرية دعمها للاجئين السودانيين في دول الجوار، من خلال تنفيذ 22 مشروعاً وتدخلاً إنسانياً، استفاد منها أكثر من 133 ألف لاجئ، بكلفة إجمالية بلغت نحو 22.7 مليون ريال قطري.

وشملت هذه التدخلات مجالات المساعدات الغذائية التي استفاد منها قرابة 62 ألف لاجئ، إلى جانب مشاريع الإيواء التي وفّرت المأوى لما يقارب 12 ألف شخص، فضلاً عن تدخلات في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح والتعليم والإغاثة الشاملة، استفاد منها أكثر من 60 ألف شخص، بما أسهم في التخفيف من الضغط على المجتمعات المستضيفة وتعزيز قدرة اللاجئين على التكيف مع ظروف اللجوء.

وتأتي جهود قطر الخيرية في وقت تدخل فيه الحرب في السودان عامها الرابع، مخلّفةً واحدةً من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم. ووفقاً لمصادر أممية ودولية، يحتاج نحو 33.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال عام 2026. وتشير البيانات إلى نزوح نحو 8.9 ملايين شخص داخلياً، ولجوء أكثر من 4.5 ملايين آخرين إلى دول الجوار، في حين يعاني أكثر من 21 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تسجيل حالات مجاعة في بعض مناطق دارفور وكردفان.

كما فاقمت الحرب من تدهور النظام الصحي، إذ خرج أكثر من ثلث المرافق الصحية عن الخدمة، وسط تفشٍ لأمراض وأوبئة مرتبطة بسوء التغذية وتردي خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل عجز تمويلي يحد من القدرة على تقديم الاستجابة الإنسانية المطلوبة والملحة.