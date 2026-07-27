"قطر الخيرية" تدعم تمكين المرأة اقتصادياً في مالي

- أطلقت "قطر الخيرية" مشروعاً في مالي لتمكين المرأة اقتصادياً عبر ورش متخصصة في صناعة خيوط القطن، مما يعزز سبل العيش المستدامة ويوفر دخلاً مستقراً للأسر المستفيدة. - يشمل المشروع تجهيز الورش بالمعدات وتدريب النساء على الإنتاج والإدارة، مما يسهم في استدامة النشاط الاقتصادي وتحقيق عوائد مستمرة، بالإضافة إلى تحسين دخل الأسر وتنشيط الصناعات النسيجية والحرفية. - تدعم "قطر الخيرية" مشاريع مدرة للدخل وتوزع مستلزمات تعليمية وصحية، مما يعكس شمولية الاستجابة بين الإغاثة العاجلة والتنمية طويلة الأمد في مالي.

أطلقت "قطر الخيرية" ورشاً متخصّصة في صناعة خيوط القطن في مالي، لفائدة تعاونيات نسوية، وذلك من ضمن مشروع يهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً ودعم سبل العيش المستدام عبر أنشطة إنتاجية تستثمر الموارد المحلية وتوفّر مصادر دخل مستقرّة للأسر المستفيدة.

ويشمل المشروع، بحسب ما أفادت "قطر الخيرية" في بيان أصدرته اليوم الاثنين، تجهيز الورش بالمعدّات والآلات اللازمة من أجل معالجة ألياف القطن وإنتاج الخيوط، إلى جانب تدريب المستفيدات على التشغيل والإنتاج وإدارة العمل، بما يعزّز قدراتهنّ المهنية ويسهم في استدامة النشاط الاقتصادي وتحقيق عوائد مستمرّة للتعاونيات المستفيدة.

ومن المتوقّع أن ينعكس هذا التدخّل على تحسين دخل الأسر المستفيدة منه في مالي، وتوفير فرص عمل للنساء، ورفع القيمة المضافة للقطن المنتج محلياً، بالإضافة إلى تنشيط الصناعات النسيجية والحرفية وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تواجه تحديات الفقر والبطالة وضعف الفرص المدرّة للدخل.

ويأتي المشروع امتداداً لنهج "قطر الخيرية" في مالي، إذ نفّذت الجمعية فيها أخيراً مبادرة للإغاثة والتنمية استفاد منها 9.3 آلاف شخص من النازحين والمحتاجين والمكفولين، بالتعاون مع وزارة النهوض بالمرأة والطفل والأسرة في مالي، وشملت تدخّلات متنوّعة في الإيواء والتمكين الاقتصادي والخدمات الاجتماعية.

وتعمد "قطر الخيرية"، من خلال هذه المبادرة، إلى دعم المشاريع المدرّة للدخل عبر توفير 50 مطحنة لتحويل المنتجات الغذائية، و130 دراجة ثلاثية العجلات لنقل البضائع، و130 دراجة ثلاثية العجلات لنقل الأشخاص، بالإضافة إلى 200 ماكينة خياطة، وذلك في إطار سياسة تركّز على تحويل المساعدات إلى أدوات إنتاج وبناء قدرة ذاتية لدى المستفيدين.

قضايا وناس شراكة بين قطر الخيرية ولجنة الإنقاذ الدولية لدعم الروهينغا ببنغلادش

وتتوزّع تدخّلات "قطر الخيرية" كذلك على مجالات تعليمية وصحية وإنسانية، من خلال توزيع مستلزمات مدرسية وأخرى للإيواء، إلى جانب كراسٍ متحرّكة، وأجهزة لتنقية المياه، ومصابيح تخييم تعمل بالطاقة الشمسية، وأطقم مطبخ، الأمر الذي يعكس شمولية الاستجابة بين الإغاثة العاجلة والتنمية طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "قطر الخيرية" تعمل في مالي منذ عام 2008، وقد نفّذت مذاك الحين مشاريع إنسانية وتنموية واسعة النطاق تشمل الرعاية الاجتماعية وحفر آبار مياه وبناء قرى سكنية ومراكز مهنية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2025، وقّعت الجمعية القطرية بروتوكولاً للتعاون الاستراتيجي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة المالية باماكو، الهدف منه تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في هذه البلاد.

يُذكر أنّ مالي التي تقع في منطقة الساحل غربي أفريقيا، هي بلد غير ساحلي، وواحدة من أكثر الدول هشاشة في العالم. فأكثر من أربعة من بين كلّ عشرة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر النقدي، ومعظمهم في المناطق الريفية، علماً أنّ أعمار نصف سكانها تقريباً تقلّ عن 15 عاماً. أمّا اقتصاد هذه البلاد، فيُدعَم من خلال إنتاج الحبوب والقطن، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالتنقيب، ولا سيّما الذهب والليثيوم.