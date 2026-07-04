قطر الخيرية تدشّن مخيمات طبية في السودان

- دشّنت جمعية قطر الخيرية مخيمات طبية في السودان لإجراء عمليات القسطرة وجراحات القلب المفتوح للأطفال، مما يعكس استعادة النظام الصحي في ولاية الجزيرة. - أشاد وزير الصحة السوداني بدعم قطر الخيرية للقطاع الصحي، مشيراً إلى دورها في إعادة تأهيل المستشفيات واستعادة مكانة الولاية كمرجعية طبية. - تشمل جهود قطر الخيرية برنامجاً صحياً متكاملاً، يتضمن عمليات القلب والعيون، ويستفيد منه أكثر من ألفي مريض، بالإضافة إلى دعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار.

دشّنت جمعية قطر الخيرية مخيمات طبية للعلاج وإجراء العمليات الجراحية في السودان، شملت عمليات القسطرة وجراحات القلب المفتوح للأطفال، وفقاً لما جاء في بيان صادر عن الجمعية اليوم السبت.

وأشاد وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم بدعم قطر الخيرية القطاعَ الصحيَّ في السودان، مؤكداً أن المخيمات الطبية التي نفّذتها في مجالات العيون وجراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال تعكس استعادة الحياة الطبيعية في ولاية الجزيرة وعودة النظام الصحي بكامل طاقته. وأكد الوزير أن دولة قطر أسهمت في دعم المستشفيات وإعادة تأهيل النظام الصحي في ولاية الجزيرة، ما أسهم في استعادة الولاية مكانتها مرجعيةً طبيةً على مستوى البلاد، وفقاً للبيان.

من جهته، أفاد القائم بأعمال سفارة قطر في السودان عبد الله راشد الخاطر بأن إجراء عمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال يُعدّ واحداً من البرامج المتنوعة التي ظلت تنفذها قطر الخيرية منذ بداية الحرب. وأشار إلى تزامن تدشين عمليات القلب للأطفال مع برنامج لعمليات العيون لإزالة الماء الأبيض في أربع ولايات سودانية لأكثر من 600 شخص.

بدوره، أكد المدير العام للمركز القومي للقلب في وزارة الصحة السودانية صلاح الباشا أن المخيم الذي دشنته قطر الخيرية هو الأول من نوعه بعد الحرب، مؤكداً الحاجة الماسّة لمثل هذه التدخلات بعد تراكم الحالات المنتظرة خلال السنوات الماضية من جرّاء الحرب.

وكشف مستشار الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية خالد عبد الله اليافعي أنه ستُجرى 50 عملية نوعية تشمل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح. ولفت إلى أن هذه الجهود هي جزء من برنامج صحي متكامل تنفّذه قطر الخيرية في السودان، يشمل برنامج مكافحة العمى بمدينة مدني ليستفيد منه أكثر من ألفي مريض عبر الفحوصات الطبية، إلى جانب إجراء أكثر من 200 عملية لإزالة المياه البيضاء. فيما سيبدأ في الأسبوع المقبل برنامج زراعة القوقعة للأطفال بمستشفى الدوحة في الخرطوم.

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وشهد المخيم الطبي التخصصي لإصلاح التشوّهات الخَلقية في القلب للأطفال بمستشفى القلب في مدينة ود مدني، في يومه الأول، إجراء 17 عملية ناجحة، منها 15 عملية إصلاح للتشوّهات الخَلقية عبر القسطرة القلبية، وعمليتا قلب مفتوح.

يشار إلى أن قطر الخيرية تقدم استجابة إنسانية وتنموية شاملة في السودان، متجاوزة المليون مستفيد عبر مشاريع الإغاثة، والإيواء، وتوفير السلال الغذائية للأسر النازحة، ودعم القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة، وحفر آبار المياه. كما امتدت جهودها لتشمل دعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار.