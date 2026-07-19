- أبرمت "قطر الخيرية" اتفاقية مع المركز الاستشفائي الجامعي "ابن سينا" في المغرب لدعم علاج الأطفال المصابين بتشوهات خلقية في القلب، مما يتيح لهم الاستفادة من خدمات طبية متخصصة وتقنيات حديثة تقلل من مخاطر الجراحة وتسهم في تحسين جودة حياتهم. - تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين "قطر الخيرية" والمركز، مما يسهم في تقديم خدمات للفئات الأكثر احتياجاً، ويعزز القدرة الاستيعابية للمركز في معالجة الحالات المعقدة. - تركز جهود "قطر الخيرية" في المغرب على برامج الرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما في ذلك كفالة الأيتام ودعم الأسر المتضررة من الفيضانات، وتحسين الدخل لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

أبرمت "قطر الخيرية" اتفاقية إطارية للتعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي "ابن سينا" في المغرب، بهدف دعم علاج أطفال مصابين بتشوهات خلقية في القلب وتمكينهم من الاستفادة من خدمات طبية متخصصة. وأوضحت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أنّ اتفاقيتها هذه تندرج من ضمن رؤية استراتيجية لـ"قطر الخيرية" عبر مكتبها في المغرب، تقوم على بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع مختلف الفاعلين، بما يضمن تحقيق أثر إنساني مستدام يتجاوز التدخّلات الآنية. وأشارت "قطر الخيرية" إلى أنّ شراكاتها المؤسسية "لا تقتصر على تقديم الدعم المباشر، بل تعمل من أجل تطوير نماذج تعاون، تقوم على التكامل وتبادل الخبرات وتوظيف الموارد بكفاءة من أجل تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه عائلات الأطفال المصابين بتشوهات قلبية في المغرب والتي تسعى الاتفاقية لمعالجتها؟ كيف تساهم هذه الاتفاقية في تطوير نماذج تعاون بين المؤسسات الصحية والعمل الإنساني في المغرب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتركّز الاتفاقية الأخيرة مع المركز الاستشفائي الجامعي "ابن سينا" على دعم عمليات القسطرة القلبية التداخلية للأطفال المصابين بتشوهات خلقية في القلب، وتتيح هذه التقنية الحديثة علاج عدد من العيوب في القلب، من دون الحاجة إلى جراحة القلب المفتوح في كثير من الحالات. وبالتالي، تقلّ مخاطر الجراحات ويسهم ذلك في تسريع عملية التعافي وتحسين جودة حياة الأطفال على المدى البعيد. وتُعَدّ هذه التدخلات العلاجية من الإجراءات مرتفعة التكلفة التي تتطلب تجهيزات متطوّرة وكفاءات متخصصة، الأمر الذي يمثّل تحدياً أمام عائلات كثيرة محدودة الدخل، وبالتالي تنطوي هذه الشراكة على بعد إنساني بالغ الأهمية.

صحة قطر الخيرية ترعى عمليات قلب لأطفال بنغلادش في مخيم طبي

وأشاد مدير المركز الاستشفائي الجامعي "ابن سينا" في المغرب رؤوف محسن بهذه المبادرة، واصفاً إياها بأنّها "دعم نوعي للمنظومة الصحية الوطنية". من جهته، بيّن مدير مكتب قطر الخيرية في المغرب محمد أبو حلوب أنّ الاتفاقية "تجسّد التزام الجمعية بدعم صحة الأطفال المغاربة وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصحية الوطنية".

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تسهيل حصول الأطفال من الأسر المعوزة على خدمات القسطرة القلبية عالية الجودة، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمركز الاستشفائي الجامعي "ابن سينا" في ما يخصّ التكفّل بالحالات المعقدة، بالإضافة إلى ترسيخ نموذج ناجح للتعاون بين المؤسسات الصحية والعمل الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أنّ جهود "قطر الخيرية" في المغرب تتركّز حول برامج الرعاية الاجتماعية، إذ تكفل آلاف الأيتام والأسر، إلى جانب مشاريع التنمية المستدامة والإغاثة العاجلة، من قبيل دعم متضرّري الفيضانات الأخيرة التي وقعت في أوائل العام الجاري، وتنفيذ برامج مخصصة لتحسين الدخل، وتمليك الأسر المتعففة وسائل إنتاج لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وذلك عبر مكتبها الرسمي في الرباط.