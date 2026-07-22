قطر الخيرية تؤمن مياه شرب نقية في ريف نيبال

- أنجزت جمعية قطر الخيرية مشروعاً حيوياً في نيبال لتركيب ست محطات متطورة لتنقية المياه بتقنيات التناضح العكسي والأشعة فوق البنفسجية، مما يضمن مياه شرب نقية وآمنة لأربعة آلاف شخص، بما في ذلك 2500 طالب وطالبة. - يهدف المشروع إلى تقليل الأمراض المنقولة عبر المياه، ودعم التعليم والصحة في المناطق الريفية، حيث تعاني من نقص في وحدات معالجة المياه، مما يعيق العملية التعليمية والخدمات الصحية. - يسهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل المياه النظيفة والصحة الجيدة والتعليم الجيد، ويعزز من جهود قطر الخيرية في نيبال منذ 2016.

أعلنت جعية قطر الخيرية عن إنجاز مشروع حيوي لتوفير مياه شرب نقية وآمنة في المناطق الريفية في نيبال، ليرفع عبء المعاناة عن آلاف السكان، ويدعم قطاعي التعليم والصحة في المناطق المستهدفة. وأوضحت الجمعية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها نفذت مشروعاً متكاملاً في منطقتي سونساري وسابتاري، شرقي نيبال، شمل تركيب ست محطات متطورة لتنقية وتصفية المياه تعمل بتقنية مزدوجة هي التناضح العكسي والأشعة فوق البنفسجية، وتتميز بقدرتها على إزالة الشوائب والمعادن الثقيلة والملوثات الجرثومية بنسبة تصل إلى 99%، وتوزعت المحطات على نحو يضمن أقصى استفادة ممكنة، وتشمل مدارس ثانوية حكومية ومستشفيين بلديين ومركزاً صحياً ريفياً.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة 250 لتراً في الساعة، ما يوفر تدفقاً مستمراً يكفي احتياجات المؤسسة والمناطق المحيطة بها دون انقطاع. ويستفيد من هذا المشروع نحو أربعة آلاف شخص، منهم 2500 طالب وطالبة، وأكثر من ألف من مرضى وزوار المستشفيين. ورغم ما تمتلكه نيبال من موارد مائية طبيعية وفيرة، إلا أن ما يزيد عن 40% من سكانها لا يحصلون على مياه شرب مطابقة للمعايير الصحية، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وقطاع المياه والإصحاح في البلاد. وتعاني المناطق الريفية بشكل خاص من اعتمادها الكلي على المياه الجوفية أو المصادر السطحية غير المعالجة، التي غالباً ما تكون ملوثة بالبكتيريا، أو تحتوي على نسب مرتفعة من الحديد والشوائب، ما يرفع معدلات الإصابة بالأمراض المعوية والتهابات الكلى والتهابات الجلد، وتصيب الأطفال وكبار السن والمرضى بشكل أشد خطورة.

وتفتقر معظم المدارس والمرافق الصحية الحكومية في المناطق النائية إلى أي وحدات لمعالجة المياه، ما يضطر الطلاب والعاملين الصحيين والمرضى إلى شرب مياه غير مضمونة، أو قطع مسافات طويلة لجلب المياه، وهو ما يُشكل عائقاً أمام استمرار العملية التعليمية وتقديم الخدمات الصحية اللازمة.

ويتوقع للمشروع أن يحقق نقلة نوعية تشمل الحد بشكل كبير من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه، وتقليل العبء على المرافق الصحية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتقليل حالات الغياب المرضي، ودعم عمل الفرق الطبية، وضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه"، والهدف الرابع "التعليم الجيد".

وتجدر الإشارة إلى أن "قطر الخيرية" تدير مكتباً ميدانياً لها في نيبال منذ عام 2016، وتنفذ برامج تنموية وإغاثية متنوعة، تشمل توزيع الحقائب المدرسية، ومشاريع مواجهة موجات الحر، بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية، والمياه، والصحة.