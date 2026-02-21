قطر الخيرية تؤسس مجمّعاً تعليمياً في سريلانكا

- وضعت جمعية قطر الخيرية حجر الأساس لمشروع "مجمّع قطر الخيرية التعليمي" في سريلانكا، بتمويل قدره 2.5 مليون ريال، لدعم مدرسة الحكمة التي تضم 500 طالب وطالبة. - يتضمن المشروع إنشاء مجمع تعليمي متكامل بمساحة 1400 متر مربع، يشمل ثلاثة مبانٍ تعليمية، مكتبة، مختبر علوم، قاعة متعددة الأغراض، بئر مياه، ومرافق صحية. - يهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم ودعم التنمية المستدامة، مع تنفيذ مشاريع تنموية أخرى تشمل بناء مدارس ومراكز صحية وحفر آبار مياه.

وضعت جمعية قطر الخيرية الحجر الأساس لمشروع "مجمّع قطر الخيرية التعليمي" لمصلحة مدرسة الحكمة في منطقة أمبارا شرقيّ سريلانكا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 2.5 مليون ريال (686.8 ألف دولار)، بتمويل محسنين من دولة قطر، وفق بيان للجمعية اليوم السبت.

وأوضح البيان أن المشروع يتضمن إنشاء مجمع تعليمي متكامل على مساحة تبلغ 1400 متر مربع داخل مدرسة الحكمة، التي يدرس فيها نحو 500 طالب وطالبة في المرحلتين، الابتدائية والإعدادية. ويشمل المجمّع بناء ثلاثة مبانٍ تعليمية، يضم الأول ثمانية فصول، والثاني أربعة فصول دراسية، إلى جانب قاعة متعددة الأغراض للاحتفالات والاجتماعات العامة. أما المبنى الثالث، فيشمل مكتبة، ومختبر علوم، وغرفاً إدارية متنوعة، إضافة إلى حفر بئر مياه، وإنشاء مرافق صحية، وممرات خدمية، وغيرها من المرافق اللازمة.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد مدير مكتب "قطر الخيرية" في سريلانكا، محمود أبو خليفة، أن المشروع يأتي في إطار رؤية الجمعية لدعم القطاعات التنموية المستدامة، وأهمها قطاع التعليم من خلال المساهمة في توفير فرص تعليم للجميع وجعل مكان التعليم بيئة جاذبة ومشجعة للتحصيل الدراسي، ورفع مستوى الطلبة بما يساهم في رقي المجتمع ومحاربة الفقر وتعزيز التنمية الشاملة.

وقال مدير مدرسة الحكمة، سيد أحمد جزاهر محمد: "رغم أن طلاب الحكمة حققوا نجاحات باهرة على مستوى المنطقة والمحافظة، إلا أن المدرسة تفتقر إلى بعض المرافق الأساسية، مثل الغرف الصفية، ومختبر الحاسوب، وآخر للعلوم، ومكتب إداري مناسب، وغيرها"، مشيراً إلى أن المجمّع التعليمي سيُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في تحسين جودة التعليم وخدمة المجتمع المحلي.

يُذكر أن مكتب "قطر الخيرية" في سريلانكا، بالتوازي مع تنفيذ هذا المشروع، يواصل تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية المتنوعة، تشمل بناء مدارس وإضافة فصول دراسية، وإنشاء مراكز صحية، وحفر مئات آبار المياه، وبناء مساكن للأسر الفقيرة، إلى جانب مشاريع اجتماعية وصحية وتعليمية أخرى، وذلك بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية والتنموية للحكومة السريلانكية في مختلف القطاعات.