في مؤشّر إضافي إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بعد التوتّر في المنطقة وسط الحرب القائمة، سمحت دولة قطر بإقامة مناسبات اجتماعية في الأماكن المفتوحة، ابتداءً من اليوم الأربعاء. يأتي ذلك بعد نحو شهر من التصعيد، على خلفية العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران واعتداءات الأخيرة على البنية التحتية وكذلك الاقتصادية في دولة قطر.

ومع استقرار الأوضاع تدريجياً واتّخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية المنشآت الحيوية، انتقلت السلطات في قطر من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة استعادة الإيقاع الطبيعي للعمل المؤسّسي، وذلك بالتزامن مع الحفاظ على الجهوزية لمواجهة أيّ مستجدات. يأتي ذلك خصوصاً أنّ البلاد لم تتعرّض لأيّ هجمات صاروخية إيرانية، منذ يوم الخميس الماضي.

بيان صحفي بشأن إمكانية إقامة المناسبات الاجتماعية اعتبارًا من يوم الأربعاء 25 مارس الجاري، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة.#الداخلية_قطر pic.twitter.com/XUj11mn2p8 — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) March 25, 2026

وأصدرت وزارة الداخلية في قطر بياناً، اليوم الأربعاء، أعلنت فيه السماح بـ"إقامة المناسبات الاجتماعية بما في ذلك حفلات الزواج ومجالس العزاء في الأماكن المفتوحة"، ابتداءً من اليوم الأربعاء 25 مارس/ آذار 2026. وأضافت الوزارة أنّ إعلانها يأتي "في إطار حرصها على السلامة العامة واستناداً إلى التقييم المستمر للأوضاع من قبل الجهات المختصة". وشدّدت على "ضرورة التقيّد بالتعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الحضور وإقامة هذه المناسبات في أجواء آمنة ومنظمة". كذلك لفتت إلى "أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات الأمن والسلامة، وتجنّب أيّ ممارسات قد تعرّض الأفراد أو المجتمع للخطر".

وكان المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أفاد، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، ردّاً على سؤال حول قرار الجهات المختصة في قطر استئناف العمل في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة واستئناف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، بأنّ "أيّ هجوم لم يُسجَّل في الأيام القليلة الماضية يستدعي إطلاق تحذيرات، مع استمرار حالة اليقظة والحذر". وأضاف أنّ "قرار العودة إلى العمل واستئناف الدراسة يرتبط بالوضع الأمني، وقد جاء بناءً على تقديرات أمنية واستراتيجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية".

من جهته، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قطر، أوّل من أمس الاثنين، عودة كلّ الموظفين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لأداء أعمالهم حضورياً من مقار العمل، ابتداءً من أمس الثلاثاء، وذلك استناداً إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في الثامن من مارس/آذار الجاري، بشأن تنظيم العمل عن بُعد.

في سياق متصل، أعلن مصرف قطر المركزي عودة العمل إلى طبيعته في المؤسسات المالية بالدولة، ابتداءً من أمس الثلاثاء. وأوضح، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع إكس، أنّ القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة لاستئناف العمل وفقاً للأنظمة المعمول بها.

أمّا مؤسسة حمد الطبية، فقد استأنفت العمل في كلّ عياداتها ومرافقها الصحية، وكذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالطريقة المعتادة، ابتداءً من أمس الثلاثاء.

بدورها، استأنفت جامعة قطر الدراسة والعمل حضورياً في حرمها، أمس الثلاثاء، بما يشمل الطلاب وأعضاء الهيئتَين التدريسية والإدارية، وقد أكدت التزامها الكامل بالتعليمات الرسمية ذات الصلة. ودعت الجامعة جميع هؤلاء إلى التقيّد بالجداول الدراسية ومواعيد الدوام المعتمدة.

كذلك الأمر في ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، التي أعلنت استئناف الدراسة الحضورية تدريجياً في مختلف المؤسسات التعليمية، بعد اعتماد التعليم عن بُعد، ابتداءً من أمس الثلاثاء، على أن تعود الدراسة بالحضور الكامل لجميع تلاميذ المدارس ورياض الأطفال ابتداءً من الأحد المقبل. يُذكر أنّ الكوادر الإدارية والتدريسية استأنفت عملها في المدارس ورياض الأطفال، اليوم الأربعاء، لضمان الاستعداد الكامل لاستقبال التلاميذ الأحد. وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، في بيان، أنّ الهيئات التدريسية والإدارية في دور الحضانة سوف تستأنف الرعاية حضورياً للأطفال، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وكانت دولة قطر قد اتّخذت سلسلة من الإجراءات، من قبيل العمل عن بُعد والتخفيف من الحضور إلى مقار العمل، بصورة استثنائية، عقب استهداف إيران قطر بهجمات صاروخية، طاولت منشآت للطاقة، وما رافقها من إجراءات احترازية شملت تشديد التدابير الأمنية وإغلاق المجال الجوي القطري مؤقتاً، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وحماية البنية التحتية الحيوية. وقد أتاح العمل عن بُعد استمرار الخدمات الحكومية الأساسية وتقليل المخاطر على الموظفين، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتطوّرة التي عملت الدولة على ترسيخها في السنوات الماضية.