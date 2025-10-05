قطر: الحبس والغرامة 137 ألف دولار لاستغلال أو إهمال ذوي الإعاقة

- أصدر أمير قطر القانون رقم 22 لسنة 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، محققًا المساواة وعدم التمييز والإدماج الكامل في المجتمع، مع ضمان الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال. - يضمن القانون حقوقًا متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها التعليم الدامج، الرعاية الصحية المجانية، فرص العمل والسكن المناسب، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية. - يشمل القانون إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تخصيص وظائف، إصدار بطاقات تعريفية، وإعفاءات ضريبية، مع متابعة تنفيذ القانون ورصد الانتهاكات.

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ليحل محل القانون السابق لعام 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويواكب المعايير الدولية ويكرّس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، ويهدف إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز، والإدماج الكامل في المجتمع وتعزيز الكرامة والاستقلال الذاتي.

وحسب مبادئ وحقوق والتزامات القانون التي نشرتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، يضمن القانون الحماية من الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، مع تشديد العقوبات بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال (137.3 ألف دولار) لأي استغلال أو إساءة أو إهمال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويقر القانون المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وضمان تكافؤ الفرص، والإدماج الكامل في المجتمع، وصيانة كرامة واستقلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم. وينص على احترام حقوق الطفل ذي الإعاقة، ويدعم أسرته ويحافظ على هويته وتنمية قدراته، ومن الحقوق المكفولة لهذه الفئة، الحق في التعليم الدامج في جميع مراحله، والحق في الرعاية الصحية والخدمات التأهيلية المجانية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، وفرص عمل وسكن مناسب، والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والسياسية

وتحت بند الالتزمات، ورد "إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتسهيل الخدمات، وتخصيص نسب وظائف في القطاعين الحكومي والخاص، وإصدار بطاقات تعريفية للاستفادة من التسهيلات والخدمات، إضافة إلى إعفاء من الضرائب والرسوم على الأجهزة والخدمات المساندة". ويؤكد القانون إنشاء أجهزة ولجان تتولى متابعة تنفيذ القانون، ورصد أي انتهاكات أو تمييز، وضمان فاعلية الشكاوى والحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.