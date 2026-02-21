- مشروع "إفطار صائم" في قطر هو مبادرة سنوية من وزارة الأوقاف لتعزيز التكافل الاجتماعي خلال رمضان، مع توسع في مواقع الخيام واعتماد الرقمنة لتحسين الكفاءة والشفافية. - يهدف المشروع إلى إطعام الصائمين ودعم الفئات المتعففة، ويشمل برامج توعوية بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة لتعزيز الوعي الديني والصحي. - يتم التنسيق مع الجهات الخيرية والحكومية لاختيار مواقع الخيام بناءً على الكثافة السكانية، مع توفير خيارات مرنة للمساهمة في المشروع.

قال مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطرعبد الله محمد المير، إن مشروع "إفطار صائم" يُعد من أبرز المبادرات الوقفية والمجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذها سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، لما يحمله من أبعاد دينية وإنسانية واجتماعية تُسهم في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، وتنفيذ شروط الواقفين ومساندة الفئات المتعففة في أجواء كريمة ومنظمة.

وأضاف في مقابلة مع "العربي الجديد" أن المشروع يشهد في العام الحالي تطوراً ملحوظاً، تمثل بالتوسع بعدد مواقع خيام الإفطار، واعتماد الرقمنة الشاملة في إدارة جميع الإجراءات، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان جودة التنفيذ، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، وما يلي المقابلة:

كيف تطور مشروع إفطار صائم في قطر؟

يُعد مشروع "إفطار صائم" من المبادرات الوقفية والمجتمعية التي حرصت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تنفيذها سنوياً خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقاً من مقاصد شرعية راسخة تقوم على إطعام الطعام وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع مرور السنوات، تطور المشروع تدريجياً من حيث التنظيم والحجم والأثر، إلى أن بلغ في عام 1447هـ - 2026م، مرحلة متقدمة من التطوير المؤسسي، تمثلت بالتوسع في عدد مواقع خيام الإفطار، واعتماد الإدارة الرقمية الشاملة، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية، بما جعل المشروع نموذجاً وقفياً مستداماً ذا أثر اجتماعي ممتد.

ما الهدف الذي تسعى الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيقه من خلال هذا المشروع؟

تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع لتحقيق جملة من الأهداف الدينية والإنسانية والاجتماعية، في مقدمتها التقرب إلى الله تعالى بإطعام الصائمين، وإحياء سنّة إفطار الصائمين التي حثّ عليها الإسلام، وإتاحة الفرصة لأهل الخير لاكتساب أجر إفطار الصائم، فضلاً عن تنفيذ شروط الواقفين واستثمار أموال الوقف في ما يحقق نفعاً مباشراً للفئات المتعففة، ومساعدتهم على أداء فريضة الصيام في أجواء كريمة، وإدخال الفرح والسرور في نفوسهم، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع وتقديم صورة حضارية عن روح التضامن في دولة قطر.

هل يرافق تقديم طعام الإفطار للصائمين برامج توعوية وتثقيفية، سواء كانت برامج دينية أو غيرها؟

يرافق مشروع "إفطار صائم" عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية والدينية والصحية، حيث تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة على توعية المستفيدين وتثقيفهم، ويقوم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي باستثمار التجمعات الرمضانية بوصفها منصة دعوية وتوعوية مؤثرة. وتشمل هذه البرامج جلسات وعظية وإرشادية تتناول أحكام الصيام وأهمية العمل الصالح في شهر رمضان، إلى جانب التعريف بالعادات والتقاليد القطرية، والإجابة عن الفتاوى الشرعية بلغات الفئات المستفيدة. كذلك تتضمن أنشطة صحية وفحوصات طبية مجانية ومسابقات تحفيزية، بما يعزز البعد الإنساني والتوعوي للمشروع ويخدم الصائمين بصورة متكاملة.

ما الفئة المستهدفة بهذا المشروع؟ وهل تعتمد الوزارة مناطق محددة لإقامة هذا المشروع؟

يستهدف المشروع بشكل رئيسي العمال والأفراد المحتاجين والمتعففين، إضافة إلى الصائمين الذين لا تتيح لهم ظروف عملهم أو سكنهم إعداد وجبة الإفطار في وقتها. وتعتمد الوزارة في اختيار مواقع خيام الإفطار على معايير مدروسة، في مقدمتها تمركز الكثافة السكانية والعمالية للفئات المستهدفة، مع الحرص على أن تكون المواقع في أماكن بارزة ومهيّأة وسهلة الوصول، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وتحقيق العدالة في التوزيع.

هناك أكثر من جهة في قطر تقدم مثل هذا المشروع، هل هناك تنسيق بين الوزارة، وهذه الجهات بهذا الشأن؟

الإدارة العامة للأوقاف حريصة على الشراكات والتنسيق الدائم والمستمر، لتعزيز العمل المؤسسي المنظم بما يخدم الصالح العام والمشروع والفئات المستهدفة. ويجري التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة عبر منحها تصريحاً لإقامة مشاريعها على المواقع والمنشآت التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وينفذ مشروع "إفطار صائم" في إطار التنسيق والشراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتنظيم المشروع وسلامته، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار ونجاح التنفيذ.

نلاحظ أيضاً أن مواطنين في مختلف المناطق في قطر ينصبون خلال شهر الصوم الخيم الرمضانية ويقدمون طعام الإفطار للصائمين، كيف تنظرون إلى المبادرات وهل ثمة رسالة لهم؟

مثل هذه المبادرات المجتمعية تعكس قيم العطاء والتكافل في قطر خلال شهر رمضان المبارك. وإن من يرغب في إنشاء خيام خاصة لتقديم الإفطار للصائمين، ينسّق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن للحصول على الموافقات اللازمة للمواقع والمنشآت التابعة لوزارة الأوقاف، ويمكن الاستفادة من خدمة طلب إقامة مشروع إفطار صائم شخصي على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للأوقاف، ومن ثم يُبَتّ في مثل هذه الطلبات وتُقدَّم كل سُبل الدعم الممكنة. نرحب بهذه المبادرات مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية والصحية والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الصائمين وجودة الخدمة المقدمة وتحقيق المقاصد الشرعية والإنسانية المنشودة.

كم تبلغ كلفة مشروع إفطار صائم؟ وكيف يمكن المساهمة فيه؟

دعني أولاً أُوضح أمراً بالغ الأهمية، وهو الفرق بين التبرع والوقف، فالتبرع يكون عادةً مساهمة مالية أو عينية تُصرف مرة واحدة لتغطية احتياج آني، وينتهي أثره بانتهاء الغرض الذي قُدِّم من أجله، بينما يقوم الوقف على تخصيص مال أو أصل تُدار منافعه بشكل منظم ومستدام، ويُصرف ريعه وفق شروط الواقف في أوجه البر والخير، ومنها إفطار الصائمين، بما يضمن استمرار الأجر وتعظيم الأثر عبر الزمن.

ومن هذا المنطلق، تحرص الإدارة العامة للأوقاف على أن يكون مشروع "إفطار صائم" مشروعاً وقفياً في جوهره، يتيح للواقفين استثمار أموالهم في عمل متجدد الأثر، يحقق مقاصد التكافل، ويضمن وصول النفع إلى مستحقيه بشفافية وانتظام، ويجعل أجر إفطار الصائم ممتداً لا ينقطع بوفاة الإنسان. أما في ما يتعلق بالتكلفة، فتكاليف المشروع كافة تُغطى من خلال شروط الواقفين الكرام على وقفية إفطار صائم التابعة للمصرف الوقفي للبر والتقوى، إلى جانب مساهمات الأفراد والمؤسسات والمحسنين الكرام عبر الموقع الإلكتروني لإفطار صائم التابع للإدارة العامة للأوقاف.

ويتيح مشروع "إفطار صائم" خيارات مرنة تُمكّن الواقفين والمحسنين من اختيار مستوى المشاركة المناسب لهم، حيث يمكن التكفّل بخيمة إفطار كاملة طوال شهر رمضان بقيمة 650 ألف ريال قطري، يُقدَّم من خلالها نحو 45 ألف وجبة إفطار، كذلك يمكن دعم خيمة إفطار ليوم واحد لإفطار نحو 1500 صائم بتكلفة 21 ألف ريال قطري، أو التبرع بـ 180 ريالاً، تكلفة صينية إفطار تكفي لعشرة صائمين، إضافة إلى إمكانية التكفل بإفطار شخص واحد بقيمة 19 ريالاً قطرياً. هذه الخيارات تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتمكين أكبر عدد ممكن من أهل الخير من نيل أجر لا ينقطع عبر تفطير الصائمين بشكل مستدام، ضمن إطار وقفي منظم يضمن الشفافية وتعظيم الأثر الإنساني والاجتماعي.

ما دور موظفي الوزارة بهذا الشأن؟

يقوم موظفو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور محوري في الإشراف والتنظيم والمتابعة، من خلال لجان مختصة وفرق ميدانية تتولى إدارة الخيام، وتنظيم المستفيدين، ومراقبة الجودة، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، وبما يسهم في حسن إدارة المواقع وتحقيق الانضباط وتكامل الأدوار بين الإدارات المعنية.

هل هناك اشتراطات معينة تشترطها الوزارة لطبيعة الخيمة الرمضانية ووجبة الإفطار سواء من حيث جودتها ونظافتها وفائدتها الغذائية؟

تحرص الوزارة على تطبيق اشتراطات دقيقة تتعلق بطبيعة الخيام الرمضانية وجودة وجبات الإفطار حسب اشتراطات الجهات المختصة، تُجهز الخيام بمواصفات معتمدة وتكون مكيفة ومهيأة لاستقبال الصائمين، فيما تُقدّم وجبات متكاملة غذائياً خاضعة لأعلى المعايير الصحية، وتقوم لجنة مشروع "إفطار الصائم" بالتعاون مع مختصين بوزارة الصحة العامة بإجراء متابعات ميدانية على جميع مزودي الوجبات من المطاعم والمطابخ. وتُقدّم الوجبات على شكل صوانٍ جماعية، وتوزيع وجبات، مع الالتزام باستخدام أدوات مائدة صديقة للبيئة، كما تخضع جميع مراحل الإعداد والتوزيع لمتابعة ورقابة مستمرة عبر نظام إلكتروني وتقارير ميدانية، بما يضمن جودة الخدمة وسلامة الصائمين وتحقيق أهداف المشروع.

ما الرسالة التي تود الإدارة العامة أن توجهها لعموم المجتمع القطري؟

تتوجه الإدارة العامة للأوقاف بالشكر لأهل الخير الواقفين الكرام، وتدعو الراغبين إلى أن يكون لهم وقفٌ يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية ليكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة، وأن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة. وتدعو الإدارة العامة الراغبين إلى المساهمة في مشروع إفطار الصائم، الذي يتيح خيارات مرنة تمكّن الواقفين والمحسنين من المساهمة المباشرة بأيّ من وجبات إفطار الصائمين، وذلك عبر الموقع أو التطبيق الإلكتروني للإدارة العامة ومن خلال الرابط التالي: https://www.awqaf.gov.qa/ftr