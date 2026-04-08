قطر: أوضاع طبيعية بعد ليلة قلقة شهدت هجمات صاروخية

- شهدت قطر ارتياحًا بعد وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مع عودة الحياة إلى طبيعتها في الدوحة، لكن الترقب الحذر مستمر بسبب الطبيعة المؤقتة للاتفاق. - أعلنت وزارة التعليم القطرية عن عطلة استثنائية كإجراء احترازي، مع تفعيل تقييمات بديلة، وأكدت على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الشائعات. - شكر القطريون باكستان على جهودها الدبلوماسية في نزع فتيل الحرب، وتأجل "منتدى قطر الاقتصادي" بالتعاون مع بلومبيرغ لضمان نجاحه في ظل الظروف المستجدة.

تنفس القطريون والمقيمون في قطر الصعداء، فجر اليوم الأربعاء، بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بعد ليلة كانت صعبة على الجميع، ساد فيها القلق مما يمكن أن تؤول اليه الأمور، بعد التصريحات العنيفة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والمواقف الإيرانية المتشددة، تزامناً مع تواصل الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة حيث تعرضت قطرلاعتداءين إيرانيين بالصواريخ، أوقع أحدهما 4 إصابات متوسطة، إحداها لطفلة، بعد سقوط شظايا صاروخية فوق أحد المنازل، فيما وقع الهجوم الثاني، فجرالأربعاء، بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وسادت حالة من الارتياح في قطر بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكس إعلان الهدنة على الأجواء العامة بحالة من الهدوء النسبي، مع عودة مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي في الدوحة، واستمرار حركة الطيران والتجارة دون اضطرابات ملحوظة. كذلك تراجعت المخاوف الشعبية التي تصاعدت خلال فترة التصعيد العسكري في المنطقة.

وتسير الأوضاع في الدوحة بشكل طبيعي، حيث تواصل الوزارات والمؤسسات الحكومية أداء أعمالها من مقارها دون تغييرات جديدة في نظام العمل، بعد أن كانت الجهات الحكومية قد عادت سابقاً إلى العمل الحضوري عقب فترة من العمل من بُعد خلال ذروة التوترات العسكرية في المنطقة، كذلك شددت الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية القطرية، على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأجهزة المعنية تتابع الوضع الإقليمي باستمرار.

وتسود حالة من الترقب الحذر في الأوساط السياسية والإعلامية، نظراً لأن وقف إطلاق النار المعلن بين الولايات المتحدة وإيران اتفاق مؤقت، ما يعني أن احتمالات تجدد التوتر لا تزال قائمة إن تعثُّرت المفاوضات أو حدثت تطورات ميدانية غير متوقعة. ورغم الهدوء النسبي الذي تشهده قطر بعد إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال المشهد الإقليمي يتسم بالحذر والترقب، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في العلاقات بين واشنطن وطهران.

وقد بدت شوارع الدوحة، صباح اليوم، هادئة وغير مكتظة بالسيارات على غير العادة، بعد العطلة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية في منتصف ليلة الثلاثاء، للطلاب والكادر التدريسي ليومي الأربعاء والخميس، حيث قررت الوزارة تطبيق إجازة نهاية أسبوع طويلة اعتباراً من 8 إبريل/ نيسان في جميع المراحل والمدارس الحكومة والخاصة والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى نهاية الأسبوع الجاري بدلاً من يومي 22 و23 إبريل، في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، مع استمرار متابعة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإطلاع الميدان التربوي على أي تحديثات عبر القنوات الرسمية.

نتقدّم، كشعبٍ خليجي، بخالص الشكر والتقدير ل #جمهورية_باكستان_الإسلامية وقيادتها، وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء السيد #محمد_شهباز_شريف، على جهودهم في نزع فتيل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية قبل اشتعالها بسويعات، وإنقاذ المنطقة من مواجهة كانت ستخلّف تداعيات كارثية… — جاسم ابراهيم فخرو (@fakhrooj) April 7, 2026

كذلك قررت الوزارة تفعيل إجراءات تقييم بديلة لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الحالي، وتشمل الإجراءات احتساب درجات التقييم المستمر بديلاً للاختبارات لطلبة الصفين، الأول والثاني الابتدائي، وتطبيق إلكتروني واحد لكل مادة دراسية لطلبة الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الحادي عشر، على أن تُسند التطبيقات عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة خلال الفترة من 14 إلى 16 إبريل 2026، ويُستكمل تسليمها في موعد أقصاه 21 إبريل 2026، مع رصد الدرجات في النظام الوطني لمعلومات الطلبة.

الآن وقد عمت الفرحة بوقف مؤقت للنار بعد الدمار، يجدر بالنخب السياسية والفكرية ف إيران الانشغال بتساؤل مصيري :

نجحت دولة الفقيه منذ قيامها ف تجنب مواجهة (الشيطان الأكبر) وربيبته ف دارها وإنما بعيدا عبر أذرعتها

ما الذي أوصل النار بعد 47 عاما إلى قلب طهران ؟ — @عبدالحميد ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ (@dralansariqtr) April 8, 2026

وعبّر العديد من المواطنين والمقيمين عن فرحتهم بإعلان وقف إطلاق النار، وتمنوا لهذا الاتفاق أن يصمد ويتحول إلى وقف دائم، ليستعيدوا نمط حياتهم، ويتوقف قلقهم مع انطلاق إنذارات النظام الوطني التي تنبئ بقرب وقوع الهجمات الصاروخية.

وقال عميد كلية الشريعة والقانون السابق في جامعة قطر عبد الحميد الأنصاري، في منشور عبر منصة "إكس" إنه رغم الفرحة التي عمّت عقب الوقف المؤقت لإطلاق النار، إلا أن النخب السياسية والفكرية في إيران يجدر بها أن تنشغل بتساؤل مصيري عن سبب وصول النار إلى قلب البلاد بعد 47 عاماً من نجاحها في مواجهة أميركا وإسرائيل عبر أذرع إيران الخارجية.

وقدم الكاتب والمستشار الإعلامي جاسم فخرو "الشكر لباكستان على جهودها، في نزع فتيل الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية قبل اشتعالها بسويعات، وإنقاذ المنطقة من مواجهة كانت ستخلّف تداعيات كارثية وأضرارًا جسيمة تطاول الجميع"، وقال في منشور على حسابه في منصة "إكس": "سيكتب التاريخ هذه المساعي التي بُذلت في لحظةٍ شديدة الحساسية والدقة، حين اقتربت المنطقة من حافة مواجهة خطيرة، فجاءت تلك الجهود لتُسهم في وقف التصعيد وفتح باب التهدئة في وقتٍ حرج" .

وكانت الجهات المنظمة قد أعلنت تأجيل "منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ"، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة القطرية، وكان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو/ أيار المقبل في الدوحة، رغم إعلان وقف اطلاق النار، وسيقام المنتدى، وفق المنظمين في موعد لاحق من هذا العام. وقد اتُّخِذ هذا القرار من قبل شركة بلومبيرغ الإعلامية ووزارة التجارة والصناعة في قطر بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة.