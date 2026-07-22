قضية وفاة المغربي فقير تسلط الأضواء على الهجرة والاندماج في إيطاليا

- وفاة عبد الرحيم فقير في بولونيا خلال اعتقاله أثارت جدلاً حول استخدام القوة من قبل الشرطة وأوضاع اللاجئين في إيطاليا، مما أدى إلى احتجاجات تطالب بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين. - رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تعهدت بالتحقيق في الحادثة، وفتح تحقيق أولي بتهمة القتل غير العمد بحق الشرطيين وأفراد الإسعاف، مع انتظار نتائج تشريح الجثة وكاميرات الشرطة. - الحادثة تأتي في سياق سياسة إيطالية وأوروبية متشددة تجاه الهجرة، تواجه انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، وسط تحديات ديموغرافية واقتصادية تتطلب سياسات إدماج فعالة.

لم يكن المشهد الذي انتشر منذ الأحد الماضي في إيطاليا مجرد حادث أمني عابر. رجل مكبل اليدين، مثبت على الأرض ووجهه ملامس للرصيف، يصرخ طالباً المساعدة، قبل أن تنتهي عملية الاعتقال بوفاته. خلال ساعات، تحول اسم عبد الرحيم فقير إلى عنوان لنقاش وطني واسع، أعاد إلى الواجهة أسئلة حساسة حول استخدام القوة من قبل الشرطة، وأوضاع اللاجئين، وحدود المقاربة الأمنية في بلد يعيش منذ سنوات جدلاً حاداً حول اللجوء والاندماج.

توفي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 عاماً، يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 في مدينة بولونيا الإيطالية في أثناء تدخل للشرطة لاعتقاله في حي بيلسترو. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات من عملية التوقيف، ما أثار موجة من الغضب والمطالبات بكشف ملابسات الوفاة. وتعود أصول فقير إلى المغرب. عاش في إيطاليا منذ طفولته؛ إذ تشير تقارير إعلامية إيطالية إلى أنه وصل إلى البلاد عندما كان في سن السابعة تقريباً مع عائلته، ونشأ في منطقة بولونيا، لكنه لم يحصل على الجنسية الإيطالية رغم إقامته الطويلة هناك.

وفي بولونيا نفسها، خرج محتجون يطالبون بالحقيقة والمحاسبة إذا ثبت وقوع تجاوزات، وبحسب خدمات الإنقاذ، أصيب ما لا يقل عن 11 شخصاً، من بينهم أفراد من الشرطة ومتظاهرون، خلال اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في بولونيا، مساء الاثنين. وقالت الشرطة إن 64 من أفرادها أصيبوا. ورداً على الاحتجاجات، تعهدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، بحسب أسوشييتد برس، بالتحقيق في "أي مسؤوليات بأقصى قدر من الصرامة". كما أدانت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة أعمال العنف ضد الشرطة. ووصفت الوضع في بولونيا بأنه "غير مقبول"، قائلة يجب التحقيق في الحادث "بأقصى قدر من الصرامة"، مؤكدة أن الحقيقة يجب "متابعتها حتى النهاية، من دون تحيز ومن دون استثناءات لأي شخص".

ويأمل المحققون أن يكشف تشريح الجثة، المقرر إجراؤه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ملابسات وفاته. وقد سُلمت كاميرا مثبتة على جسد أحد الشرطيين المشاركين في الواقعة إلى ممثلي الادعاء، إلى جانب مقطع فيديو صوره أحد الجيران الذي شهد الواقعة. وفتح تحقيق أولي بتهمة القتل غير العمد بحق الشرطيين الاثنين، وكذلك بحق أربعة من أفراد خدمات الإسعاف الذين اكتفوا في البداية بالمشاهدة من دون التدخل. لكن القضية سرعان ما تجاوزت حدود حادث فردي، لتصبح جزءاً من نقاش أوسع حول علاقة الدولة الإيطالية بالمهاجرين والفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع.

الهجرة... الملف الأكثر حساسية في إيطاليا

منذ وصول حكومة جورجيا ميلوني إلى السلطة، تبنت روما سياسة أكثر تشدداً تقوم على تعزيز الرقابة الحدودية، وتشديد إجراءات اللجوء، وتسريع عمليات إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة. لكن الواقع الإيطالي يكشف مفارقة معقدة. فالبلاد تواجه واحدة من أسرع موجات الشيخوخة السكانية في أوروبا، وتعاني نقصاً متزايداً في اليد العاملة في قطاعات أساسية مثل الزراعة، والرعاية الصحية، والخدمات. لذلك يرى مراقبون أن إيطاليا تحتاج في الوقت نفسه إلى ضبط تدفقات الهجرة وإلى تطوير سياسات إدماج للمهاجرين الموجودين أصلاً في البلاد.

الصورة احتجاجات في ميلانو ضد مقتل مغربي أثناء اعتقاله، إيطاليا، 21 يوليو 2026 (إيمانويل روبرتو دي كارلي/نور فوتو)

ميلوني وتحالف أوروبي جديد حول الهجرة

تندرج سياسة حكومة ميلوني ضمن تحول أوروبي أوسع تقوده قوى محافظة ويمينية تسعى إلى إعادة صياغة سياسة الهجرة. فقد عززت رئيسة الوزراء الإيطالية تحالفاتها مع حكومات أوروبية تتبنى مواقف متقاربة، خصوصاً في ما يتعلق بتشديد الحدود ونقل بعض إجراءات اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي. وترى روما أن هذه السياسة ضرورية لمواجهة شبكات التهريب وتقليل الهجرة غير النظامية، لكنها تواجه انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان التي تخشى أن يؤدي التركيز على الجانب الأمني إلى إهمال قضايا الاندماج والحقوق الأساسية.