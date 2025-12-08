قريوت الفلسطينية تواجه حصاراً استيطانياً جديداً

- تعاني قرية قريوت جنوب نابلس من اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تجريف أراضٍ واسعة واقتلاع أشجار، مما يهدد السكان بإخلاء ممتلكاتهم لإقامة سياج أمني، ويثير مخاوف من تهجير صامت. - استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 75% من أراضي القرية وحولتها إلى مستوطنات، مما يهدد بتقليص مساحة القرية إلى 400 دونم فقط، وهي المساحة التي تقف عليها منازل السكان. - تعاني القرية من غياب الدعم الرسمي، حيث تحيط المستوطنات بها وتخنقها، مع السيطرة على ينابيع المياه الطبيعية، مما يعيق التوسع والعيش الطبيعي.

يعيش أهالي قرية قريوت جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، قلقاً متزايداً بعدما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيها الغربية منذ أمس الأحد، وشرعت باقتلاع أشجار الزيتون واللوزيات وتجريف مساحات واسعة قرب المنازل، مهددة السكان بإخلاء ممتلكاتهم لإحاطة المنطقة بسياج أمني يلتهم ما تبقى من أراضيهم، في مشهد يثير مخاوف حقيقية من تهجير صامت، عقب تشديد الحصار على القرية.

ويروي رئيس مجلس قروي قريوت، يوسف صادق، لـ"العربي الجديد"، ما يشبه الألم الجمعي الذي تعيشه القرية منذ صباح أمس الأحد، حين استيقظ الأهالي على صوت الجرافات الإسرائيلية وهي تشق طريقها نحو أراضيهم الغربية، المحاذية لمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي القرية، فكانت الصدمة كبيرة، إذ إن جرافات قوات الاحتلال اقتلعت أشجار الزيتون واللوزيات بلا رحمة، وكل ما صادفهم دمروه، قبل أن توجّه قوات الاحتلال تهديدات مباشرة لأصحاب البيوت القريبة، وأُمهلوا وقتا قصيرا فقط لإزالة ما يملكونه في ساحاتهم، وإلا ستجرف الجرافات المكان فوق ما فيه.

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل تدريجي ومدروس على أكثر من 75% من أراضي قرية قريوت وحولتها إلى مستوطنات

ويؤكد صادق أن الاحتلال يعمل على إقامة سياج أمني جديد يلتهم مئات الدونمات، رغم أن المنطقة مصنّفة "ب" وليست "ج" وفق اتفاقية أوسلو، ولم يتوقّع الأهالي أن تمتد يد المصادرة إليها بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال ادعى وجود "قرار عسكري" منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "لكن لم يبلّغنا أحد، لم يصل إلينا أي إخطار، وفجأة بدأوا بتنفيذ القرار كأنه أمر واقع".

ويمتد القلق في كلام صادق حين يوضح أن الاحتلال لا يكتفي بما يجري قرب "شيلو"، بل يهدد بالتمدد نحو مناطق أخرى في القرية لإحاطتها بسياج يصل حتى مستوطنة "عيليه"، ما يعني فعلياً تقليص مساحة القرية إلى مساحة خانقة، فمساحة قريوت الأصلية 22 ألف دونم لم يبق منها سوى 1,200 دونم، وبعد عمليات التجريف الأخيرة هذه تتقلص المساحة المتاحة للسكان إلى نحو 400 دونم فقط، وهي المساحة التي تقف عليها منازلهم. وقال: "إن الاحتلال وصل حتى ساحات بيوت يسكنها أهلها منذ ستينيات القرن الماضي. المشهد كان مؤلماً، تخيل أن تعيش في بيتك 60 أو 70 سنة، ثم يأتي جيش الاحتلال يخبرك فجأة بأن المكان سيُحوّل إلى سياج أمني".

ويعكس حديث صادق حالة إحباط عميقة يعيشها أهالي قرية قريوت، إذ يشعرون بأنهم في مواجهة مصيرهم وحدهم، فلا مؤسسات رسمية تساندهم، ولا حماية، ولا جهة تقف معهم في مواجهة ما يصفه بـ"تهجير صامت" قد تواجهه القرية كما في قرى أخرى بالضفة الغربية، وربما ما يجري ليس سياجا أمنيا، بل قد يكون مقدمة لبناء جدار فصل عنصري جديد يحاصر القرية.

ومنذ عقود عقب احتلال الضفة الغربية، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل تدريجي ومدروس، على أكثر من 75% من أراضي قرية قريوت وحولتها إلى مستوطنات. وأنشأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب قرية قريوت، مستوطنة "شيلو" عام 1978، ثم مستوطنة "عيليه" بعد ذلك بستة أعوام إلى الغرب منها، وتمتد على 9 تلال، ثم مستوطنة "شفوت" شرقها في 1995، علاوة على أربع بؤر استيطانية وهي "هيوفال" و"جيفعات أرائيل" و"كيدا" و"عادي عاد". وهذه المستوطنات والبؤر صادرت آلاف الدونمات، بالإضافة إلى محاولة ربطها بطريق استيطاني.

وتحيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بقرية قريوت من كل الجهات، لتعمل على خنقها وقتل أي امكانية للتوسع والعيش الطبيعي الذي يشكل أبسط الحقوق الإنسانية". ولم يقتصر الاستهداف للأراضي وتلك الانتهاكات الممتدة بحق قريوت، بل طاولت الاعتداءات السيطرة على ينابيعها، وأهمها نبع "سيلون التاريخي"، وهي مصادر مياه طبيعية، يعتمدون عليهما في ريّ مزروعاتهم واستخداماتهم المنزلية.