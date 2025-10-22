قرار قضائي يحظر النشر في قضية مشاجرة الجامعة الأردنية

اتّخذ نائب عام عمّان القاضي حسن العبداللات، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بحظر النشر في قضية المشاجرة التي وقعت في "الجامعة الأردنية" يوم الخميس الماضي. وأفاد العبداللات، في كتاب رسمي، بأنّ حظر النشر يأتي "حفاظاً على مصلحة التحقيق وسرية الإجراءات وحسن سير العدالة". وأوضح نائب عام عمّان أنّ عملية حظر النشر تشمل كلّ وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، سواءٌ أكان ذلك يتعلّق بالتحقيق ابتدائياً لدى النيابة العامة أو التحقيق أمام اللجان الداخلية في "الجامعة الأردنية"، وحتى انتهاء التحقيقات بقضية المشاجرة.

وكانت "الجامعة الأردنية" قد أفادت، في بيان أصدرته أوّل من أمس الاثنين، بأنّها قرّرت فصل 21 طالباً "فصلاً نهائياً"، وذلك استناداً إلى نظام تأديب الطلاب، بعد ثبوت تورّط هؤلاء في الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي أخيراً، والتي تسبّبت في الإخلال بالنظام العام، وتعطيل سير العملية التعليمية، وإلحاق الضرر في بعض المنشآت.

أضافت الجامعة، في بيانها، أنّ هذا القرار يأتي عقب استكمال التحقيقات مع الطلاب المتورّطين، من قبل اللجان المختصة والمجلس التأديبي، علماً أنّها كانت قد بدأت مساء يوم الخميس الماضي. وقد شملت التحقيقات، بحسب "الجامعة الأردنية"، مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهود والرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وأكدت كلّها أنّ الطلاب المفصولين ضالعون في الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم. ولفتت الجامعة إلى أنّها تستكمل التحقيق مع طلاب آخرين يُشتبه في مشاركتهم في المشاجرة.

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن قد أفادت بأنّ المشاجرة التي وقعت في "الجامعة الأردنية"، في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسفرت عن وقوع سبع إصابات نُقل أصحابها إلى المستشفى، فيما تمكّنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على 42 شخصاً شاركوا في المشاجرة في أثناء مغادرتهم الجامعة.

الأمن العام : ضبط 42 شخصاً شاركوا بمشاجرة وقعت داخل الجامعة الأردنية أثناء مغادرتهم https://t.co/fdGFykFSw2#الامن_العام #الأردن pic.twitter.com/3psZQSgghn — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) October 16, 2025

من جهتها، أسندت النيابة العامة أربع تُهم إلى 51 طالباً وأربعة أحداث، تتعلّق بأعمال شغب وعنف في داخل حرم "الجامعة الأردنية"، عقوبتها القصوى السجن لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات، وفقاً للقانون.

وكان نائب عام عمّان قد صرّح، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الجمعة الماضي، بأنّ 55 شخصاً، من طلاب وأحداث من كلا الطرفَين، أوقفوا على ذمّة القضية، موضحاً أنّ التهم المسندة إلى الموقوفين تشمل التجمهر غير المشروع، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإلحاق الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة. يُذكر أنّ النيابة قرّرت توقيف المتهمين، لمدّة أسبوع، في مراكز الإصلاح والتأهيل.