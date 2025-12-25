قداس الميلاد في غزة بعد عامين من الحرب: فرح منقوص وأمل بالسلام

- أحيا المسيحيون الفلسطينيون في غزة قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة، محاولين استعادة رمزية العيد رغم آثار الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل قبل عامين. - اختلطت صلوات المشاركين بأمنيات الاستقرار بعد معاناة النزوح وفقدان الأمان، حيث خيم الحزن على الكنائس التي كانت تتزين عادةً للأعياد. - رغم توقف الحرب، تبقى مشاعر الفرح منقوصة، لكن الأمل في السلام يظل حاضراً، مع سعي العائلات لإحياء العيد عبر الطقوس التقليدية.

أحيا المسيحيون الفلسطينيون، مساء الأربعاء، قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة شرقي مدينة غزة، وذلك بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل، وخلفت خسائر بشرية فادحة ودمارًا هائلًا. وأقيم القداس داخل مجمع دير اللاتين (الكاثوليك)، وسط أجواء حاول فيها المشاركون استعادة شيء من رمزية العيد الدينية والإنسانية، رغم أن آثار الحرب ما زالت جاثمة على الواقع النفسي والمعيشي للفلسطينيين في القطاع، إذ لا يزال الدمار والفقد حاضرين في أدق تفاصيل الحياة اليومية.

فرح منقوص في غزة

ورغم غياب القصف، لم تختفِ تداعيات الحرب عن وجوه المشاركين في القداس، الذين عاشوا تجربة النزوح وفقدان الأمان، إذ اختلطت صلواتهم بأمنيات أن يشكّل هذا العيد بداية لمرحلة أكثر استقرارًا بعد عامين من المعاناة. وفيما كانت الكنائس في مثل هذا التوقيت تتزين لاستقبال الأعياد، خيّم الحزن هذا العام على أروقتها، إثر ما لحق بها من دمار خلال عامي الحرب التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقبيل بدء القداس، انشغل الحاضرون داخل الكنيسة بتزيين شجرة ميلاد صغيرة وإعداد "المغارة"، في مشهد بسيط حاولوا من خلاله إضفاء أجواء من الفرح واستعادة شيء من روح العيد. وعلى وقع التراتيل الخافتة وأضواء الشموع، جلس الجميع في صمت لالتقاط لحظة سلام عابرة، فيما بدت المقاعد شاهدة على أعوام من النزوح والخوف.

إدوارد صباغ، أحد المشاركين في القداس، قال لـ"الأناضول" إن أجواء العيد هذا العام أفضل نسبيًا مقارنة بفترة الحرب، رغم ثقل المعاناة التي يعيشها المواطنون. موضحاً أن العائلات تحاول إحياء العيد عبر التمسك بالطقوس التقليدية وتزيين الكنيسة، سعياً لاستعادة شيء من الفرح الداخلي بعد عامين من الإبادة. وأضاف أن مشاعر الفرح تبقى منقوصة لكنها حاضرة ولو جزئياً مع توقف الحرب، معرباً عن أمله بأن يسود السلام في البلاد وألا تعود المعارك مجدداً.

وأكد صباغ أن المواطنين في قطاع غزة لا يريدون الدمار، بل يتوقون إلى العيش بسلام كما كانت الأوضاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن عائلته كانت قد نزحت إلى هذه الكنيسة في التاسع من أكتوبر 2023، قبل أن تتعرض للقصف في الشهر نفسه. وختم حديثه بالقول إن العيد هذا العام يختلف عن الأعياد السابقة؛ إذ لا يمكن الشعور بالفرح الكامل بعد كل ما شهده القطاع، إلا أن انتهاء الحرب بحد ذاته يمنح الناس سبباً للأمل.

(الأناضول، العربي الجديد)