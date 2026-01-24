قتيل برصاص عناصر الهجرة في مينيابوليس.. وترامب يطلق اتهامات بالتمرد

- أطلق ضباط الهجرة الفيدراليون النار على رجل في مينيابوليس، مما أدى إلى وفاته، وسط حملة صارمة ضد الهجرة غير النظامية بقيادة إدارة ترامب، وتزامن الحادث مع احتجاجات واسعة النطاق في المدينة. - اتهم الرئيس ترامب رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم مينيسوتا بالتحريض على التمرد، بينما دعا الحاكم تيم والز إلى إنهاء الحملة الأمنية وسحب القوات الفيدرالية من الولاية. - تشهد مينيابوليس احتجاجات يومية بعد مقتل رينيه جود برصاص ضابط هجرة، مما أدى إلى إغلاق مؤسسات عديدة احتجاجًا على العمليات الأمنية.

توفي رجل يبلغ من العمر 51 عاماً بعد أن أطلق ضباط الهجرة الفيدراليون النار عليه، اليوم السبت، في مدينة مينيابوليس الأميركية، بحسب سجل مستشفى حصلت عليه وكالة "أسوشييتد برس". وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز عن الحادثة التي تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل امرأة برصاص هذه القوات، في ظل حملة أمنية صارمة ضد الهجرة غير النظامية تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفيما لم تتضح تفاصيل الحادث بشكل فوري، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، في رسائل نصية لـ"أسوشييتد برس"، إن الرجل "كان يحمل سلاحاً ومخزني ذخيرة"، مشيرة إلى أن الموقف لا يزال "يتطور".

ويعتزم الحرس الوطني في مينيسوتا تقديم الدعم للشرطة المحلية وسط تصاعد الاحتجاجات على خلفية حادث إطلاق النار الثاني الذى أودى بحياة متظاهر.

من جانبه، اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا بـ"التحريض على التمرد"، وذلك على خلفية تصريحاتهما عقب مقتل مدني في المدينة برصاص عناصر أمن فدراليين. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "يحضّ رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة"، في تصعيد لمواجهة قائمة بين الرئيس الجمهوري وكل من رئيس البلدية جايكوب فراي وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَين إلى الحزب الديمقراطي.

من جهته، وصف الحاكم الديمقراطي تيم والز الواقعة بأنها "إطلاق نار مروع آخر"، داعياً الرئيس ترامب إلى إنهاء الحملة الصارمة في ولايته. وقال والز في منشور عبر منصة "إكس": "اسحبوا الآلاف من رجال الأمن العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا.. فوراً"، مشيراً إلى أنه تواصل مع البيت الأبيض عقب الحادثة.

وتأتي الحادثة الجديدة وسط احتجاجات يومية واسعة النطاق تشهدها "المدينتان التوأم" (مينيابوليس وسانت بول) منذ مقتل رينيه جود (37 عاماً) في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، برصاص عنصر من "إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" أثناء وجودها داخل مركبتها. يشار إلى أن موقع إطلاق النار اليوم يبعد ما يزيد قليلاً عن ميل واحد فقط من المكان الذي قُتلت فيه "جود".

وشارك آلاف الأشخاص في تحرّك احتجاجي بمدينة مينيابوليس، الجمعة، ضد حملة ترامب لمكافحة الهجرة. وأغلقت عشرات المؤسسات، بينها متاجر ومطاعم ومجمعات ترفيهية، أبوابها في إطار تحرّك منسّق ضد العمليات الأمنية التي تستهدف المهاجرين في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط، وسط غضب عارم أجّجه أيضاً احتجاز طفل مهاجر يبلغ من العمر خمس سنوات.

