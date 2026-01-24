قتيل برصاص عناصر الهجرة في مينيابوليس.. وترامب يطلق اتهامات بالتمرد

لجوء واغتراب
مباشر
24 يناير 2026   |  آخر تحديث: 25 يناير 2026 - 00:30 (توقيت القدس)
مواجهات بين عملاء فيدراليون ومتظاهرون، مينابوليس، 24 يناير 2026 (Getty)
مواجهات بين عملاء فيدراليين ومتظاهرين، مينيابوليس، 24 يناير 2026 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أطلق ضباط الهجرة الفيدراليون النار على رجل في مينيابوليس، مما أدى إلى وفاته، وسط حملة صارمة ضد الهجرة غير النظامية بقيادة إدارة ترامب، وتزامن الحادث مع احتجاجات واسعة النطاق في المدينة.
- اتهم الرئيس ترامب رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم مينيسوتا بالتحريض على التمرد، بينما دعا الحاكم تيم والز إلى إنهاء الحملة الأمنية وسحب القوات الفيدرالية من الولاية.
- تشهد مينيابوليس احتجاجات يومية بعد مقتل رينيه جود برصاص ضابط هجرة، مما أدى إلى إغلاق مؤسسات عديدة احتجاجًا على العمليات الأمنية.

توفي رجل يبلغ من العمر 51 عاماً بعد أن أطلق ضباط الهجرة الفيدراليون النار عليه، اليوم السبت، في مدينة مينيابوليس الأميركية، بحسب سجل مستشفى حصلت عليه وكالة "أسوشييتد برس". وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز عن الحادثة التي تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مقتل امرأة برصاص هذه القوات، في ظل حملة أمنية صارمة ضد الهجرة غير النظامية تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفيما لم تتضح تفاصيل الحادث بشكل فوري، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، في رسائل نصية لـ"أسوشييتد برس"، إن الرجل "كان يحمل سلاحاً ومخزني ذخيرة"، مشيرة إلى أن الموقف لا يزال "يتطور".

ويعتزم الحرس الوطني في مينيسوتا تقديم الدعم للشرطة المحلية وسط تصاعد الاحتجاجات على خلفية حادث إطلاق النار الثاني الذى أودى بحياة متظاهر.

من جانبه، اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس بلدية مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا بـ"التحريض على التمرد"، وذلك على خلفية تصريحاتهما عقب مقتل مدني في المدينة برصاص عناصر أمن فدراليين. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "يحضّ رئيس البلدية والحاكم على التمرد بتصريحاتهما المتغطرسة والخطيرة والمتعجرفة"، في تصعيد لمواجهة قائمة بين الرئيس الجمهوري وكل من رئيس البلدية جايكوب فراي وحاكم مينيسوتا تيم والز، المنتميَين إلى الحزب الديمقراطي.

من جهته، وصف الحاكم الديمقراطي تيم والز الواقعة بأنها "إطلاق نار مروع آخر"، داعياً الرئيس ترامب إلى إنهاء الحملة الصارمة في ولايته. وقال والز في منشور عبر منصة "إكس": "اسحبوا الآلاف من رجال الأمن العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا.. فوراً"، مشيراً إلى أنه تواصل مع البيت الأبيض عقب الحادثة.

وتأتي الحادثة الجديدة وسط احتجاجات يومية واسعة النطاق تشهدها "المدينتان التوأم" (مينيابوليس وسانت بول) منذ مقتل رينيه جود (37 عاماً) في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، برصاص عنصر من "إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" أثناء وجودها داخل مركبتها. يشار إلى أن موقع إطلاق النار اليوم يبعد ما يزيد قليلاً عن ميل واحد فقط من المكان الذي قُتلت فيه "جود".

احتجاجات في مينيابوليس رفضا لإجراءات الهجرة، 23 يناير 2026 (Getty)
قضايا وناس
التحديثات الحية

احتجاجات في الولايات المتحدة إثر توقيف طفل في عملية ضدّ المهاجرين

وشارك آلاف الأشخاص في تحرّك احتجاجي بمدينة مينيابوليس، الجمعة، ضد حملة ترامب لمكافحة الهجرة. وأغلقت عشرات المؤسسات، بينها متاجر ومطاعم ومجمعات ترفيهية، أبوابها في إطار تحرّك منسّق ضد العمليات الأمنية التي تستهدف المهاجرين في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط، وسط غضب عارم أجّجه أيضاً احتجاز طفل مهاجر يبلغ من العمر خمس سنوات.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
انهيار مبنى في حلب، سورية، 24 يناير 2026 (فيسبوك/محافظة حلب)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

سباق ضد الزمن في حلب لإنقاذ طفل عالق تحت أنقاض مبنى

وقفة احتجاجية بعد جريمة قتل في سورية، تل درة، 24 يناير 2026 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
الجريمة والعقاب
مباشر

سورية: "تل درة" تحتج ضد "السلاح المنفلت" بعد جريمة قتل غامضة

عوائل في محيط سجن الأقطان قرب الرقة (العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

سورية: الإفراج عن عشرات الموقوفين من سجن الأقطان وعوائل تترقب