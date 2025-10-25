قتيلان و11 إصابة بإطلاق نار داخل حفل في نورث كارولينا

قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع خلال حفلة كبيرة في مقاطعة جنوب شرقي ولاية نورث كارولينا، حسب ما قال قائد شرطة المقاطعة اليوم السبت. وقالت إدارة شرطة مقاطعة روبسون في بيان صحافي إن 13 شخصا أصيبوا بالرصاص. وأضافت أنه في وقت مبكر من صباح اليوم، كان المحققون في مجال جرائم القتل وآخرون في مكان الحادث في الحفلة التي جرت في منطقة ريفية خارج ماكستون، وهي على بعد حوالي 95 ميلا (150 كيلومترا) جنوب غرب مدينة رالي قرب الحدود مع ولاية ساوث كارولينا.

وجاء في البيان: "لا يوجد تهديد حالي للمجتمع حيث يبدو أن الحادث كان فرديا". وأضافت الإدارة أن أكثر من 150 شخصا فروا من المكان قبل وصول قوات الأمن. وطلبت من أي شخص لديه معلومات حول ما حدث أو كان موجودا في الموقع الاتصال بمحققي شرطة المقاطعة.

ولم تُعلن أي تفاصيل إضافية عن الحادث، بما في ذلك أسماء الضحايا أو المصابين، ولم يُعلن عن أي اعتقالات حتى صباح السبت.

وتسجل الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة والمدن الكبرى، على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، وارتفاعاً في معدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، خصوصاً منذ بدء جائحة كوفيد-19 في 2020. وخلال العام الماضي، شهدت 403 عمليات إطلاق نار جماعي، أسفرت على الأقل عن سقوط أربعة ضحايا في كل حادثة، سواء كانوا قتلى أم جرحى. وقُتل 12 ألفاً و416 شخصاً خلال العام الماضي في الولايات المتحدة بسبب العنف المرتبط بالأسلحة النارية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)