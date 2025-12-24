قتل عشوائي للكلاب الضالّة يثير استياء في العراق

باشرت فرق البلديات في مدن عراقية عدة، ترافقها قوات الشرطة، عمليات قتل عشوائية للكلاب الضالّة، شملت القتل بالرصاص، وتسميم الطعام، بعد تكرار حوادث هجمات الكلاب على المارّة، والتي خلّفت خلال الأيام الأخيرة حالةَ وفاة وإصابات عدة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات قتل عشرات الكلاب في العاصمة بغداد، والموصل، والديوانية، والكوت، والبصرة، عبر فرق البلدية أو قوات الشرطة، إلى جانب مشاركة بعض المواطنين في عمليات قتل الكلاب عبر بنادق الصيد والأسلحة الخفيفة، فضلاً عن تتبّع أماكن انتشارها داخل الأحياء السكنية والساحات العامة.

ووفقاً لمصادر طبية عراقية، فقد سجّلت البلاد أكثر من 20 هجوماً لكلاب ضالّة طاولت مواطنين، بعضهم من الأطفال، وذلك في مدن عراقية عديدة، وقد أسفرت عن وفاة شاب يعمل سائق توصيل طلبات وجرح 11 آخرين، بعضهم ثبتت إصابتهم بداء الكلب، ويتلقون علاجاً مكثفاً في المستشفيات المتخصّصة.

ويكشف مسؤول طبي في وزارة الصحة العراقية، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "الكلاب الضالّة باتت مشكلةً اجتماعيةً كبيرة، بسبب تضاعف أعدادها في الفترة الأخيرة، وظهور سلالات شرسة وناقلة للأمراض"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" عدم مسؤولية الفرق الطبية عن عمليات قتل الكلاب أو الأساليب المتّبعة، كونها تُنفّذ من قبل فرق البلدية والشرطة المحلية.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن قوات الأمن تستعمل وسائل قتل متشعّبة، مثل بنادق الصيد والأسلحة الرشاشة، وصولاً إلى وضع أنواع عدة من السمّ في الطعام المرمي ضمن مكبّات النفايات والساحات العامة، بهدف قتل الكلاب وتعذيبها قبل الموت.

ويتحدّث الناشط البيئي أحمد خميس لـ"العربي الجديد" عن تسجيل حالات قتل عشرات الكلاب بشكل "غير إنساني"، وعن استخدام قوات الأمن بنادق كلاشنكوف وبنادق الصيد والمسدسات، إلى جانب وضع السم في الطعام، وكذلك لجوء بعض المواطنين إلى قتل الكلاب بطرق عشوائية.

يطالب البعض بتطعيم الكلاب وتعقيمها، بغداد، 29 نوفمبر 2021 (حيدر كارا ألب/الأناضول)

ورغم تأييد العراقيين معالجةَ ظاهرة الكلاب الضالّة، ولا سيّما بعد تكرار هجماتها على المارّة، غير أنّ الكثير منهم يشددون على ضرورة اعتماد وسائل أخرى، مثل تلقيح الكلاب أو إبعادها عن المدن، وبناء مراكز متخصّصة لجمعها وإيوائها. وتصف هناء فضل؛ المقيمة في بغداد، عمليات القتل بأنّها "غير إنسانية، إذ يمكن مشاهدة جثث الكلاب متناثرة في الشوارع"، مؤكدةً أن "طريقة معالجة المشكلة ما زالت بدائية ومتخلّفة".

فيما يرى أهالي بعض ضحايا الكلاب أنّهم غير معنيين بطريقة التخلص من الكلاب ما دامت تُنهي المشكلة. الأمر الذي يثير جدلاً وسط الشارع العراقي، بين مؤيّد ورافض. وأفادت رئيسة منظمة "رفقة"، آلاء كريم، بأنّ "الكلاب تتكاثر بشكل سريع ومضاعف عندما يُراوح عمرها بين سبعة أشهر إلى عشرة، كما أنه يمكنها التزاوج مرّتين في العام، إذ تُنجب نحو 12 جرواً، ما يتسبّب في أزمة حقيقية تستحق المعالجة".

وأشارت في تصريحات صحافية إلى أنّ "التغيرات البيئية والجفاف والتصحر، كلّها عوامل دفعت الكلاب إلى النزوح نحو المدن. كما أنّ وجود النفايات يساهم في توفير الطعام للكلاب، وبالتالي في زيادة أعدادها، وهذه مشكلة تستدعي الحلّ. طرق المعالجة التقليدية المتّبعة غير إنسانية وغير حضارية، وتُعدّ نوعاً من العنف المجتمعي، إذ يجب التعامل مع الكلاب بطرق أكثر رحمة، ولا يجوز قتلها".

ولم تُخفِ رئيسة منظمة "رفقة" مخاوفها من خطورة الكلاب الضالّة وتداعيات انتشارها، معتبرةً أن الحلّ الأمثل يكمن في الحدّ من تكاثر الكلاب من خلال تطعيمها، إلى جانب تعقيمها (إخصاء الكلاب) لجعلها حيوانات هادئة وآمنة، وهو مشروع يشبه التجربة التركية. وأكدت أنّ وجود الكلاب ضروري من أجل التوازن البيئي، وأنّ الحلول المُثلى التي عدّدتها تُعتبر محميةً من الناحية القانونية، إذ إنّه بموجب التطعيم والتعقيم يُمنح الكلب اسماً ورقماً، وهذا يتطلب توعية المواطنين وتنبيههم إلى تفادي التعرّض للكلاب التي تحمل هذه العلامات.

والمفارقة أن السلطات الأمنية العراقية أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنّ أوامر قضائية صدرت بملاحقة المسيئين للحيوانات، بعد مقاطع فيديو متكرّرة لأشخاص يعتدون على قطط وكلاب وطيور. وأكدت إلقاء القبض على شخص وثق تعذيباً وحشياً للطيور في مقطع مصوّر، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السنوات الماضية، دعا ناشطون في مجال حقوق الحيوان بالعراق إلى تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم تسميم الحيوانات أو قتلها، كما طالبوا الحكومة بإصدار قانون شامل يُنظّم أساليب التعامل معها.