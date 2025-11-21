قتلى ومصابون في زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط بنغلادش

- ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات وسط بنغلادش، مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات، حيث تأرجحت المباني في العاصمة دكا، مما دفع السكان للهرب إلى الشوارع. - وقع الزلزال في منطقة غوراشال، على بعد 25 كيلومتراً من دكا، بعمق 10 كيلومترات، واستمر لمدة 26 ثانية، وشعر به السكان في كالكوتا، الهند. - رغم أن شمال وجنوب شرق بنغلادش مناطق نشطة زلزالياً، إلا أن المنطقة الوسطى أقل نشاطاً، وآخر زلزال قوي كان في عام 1896.

ذكرت السلطات في بنغلادش أنّ زلزالاً بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وتأرجحت المباني في العاصمة دكا، ما أدى إلى خروج السكان إلى الشوارع مذعورين. ووقع الزلزال في الساعة العاشرة و38 دقيقة صباحاً وكان مركزه في منطقة غوراشال في منطقة نارسينغدي، على بعد حوالي 25 كيلومتراً (16 ميلاً) من دكا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ عمق الزلزال بلغ عشرة كيلومترات (ستة أميال). وذكرت قناة "دي بي سي" التلفزيونية التي تبث من دكا أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في عاصمة بنغلادش: ثلاثة منهم بسبب انهيار سقف مبنى وجدار وثلاثة من المارة، عندما سقط عليهم درابزين المبنى في دكا.

وبين الضحايا الثلاثة طالب في كلية طب في حي أرمانيتولا بضاحية دكا، بحسب وزارة الصحة التي أشارت إلى إصابة العشرات، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر. من جانبها، أفادت أجهزة الرصد الجوي في بنغلادش عن هزة أرضية بقوة 5.7 درجات، حددت مركزها في مدينة مبهابدي في مقاطعة نارسينغدي، مشيرة إلى أن الهزة استمرت 26 ثانية.

ووقعت الهزة في وقت كان فيه قسم كبير من السكان في منازلهم اليوم الجمعة، وهو يوم عطلة أسبوعية في البلد البالغ عدد سكانه 170 مليون نسمة. وشعر المارة في شوارع دكا بقوة الهزة، وفق ما افاد صحافيو وكالة فرانس برس. ووصل تأثير الهزة إلى مدينة كالكوتا، شمال شرقي الهند، على بعد حوالى 300 كلم من دكا، وفق مدير مركز الزلازل الهندي "أ ب ميشرا".

وفي حي سولت لايك سيتي الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا المحلية، أخلى عدد كبير من السكان على وجه السرعة المكاتب والمنازل، وفق ما نقل مراسل "فرانس برس". وقال سوميت دوتا (66 عاماً): "شعرت بهزات متتالية وكان سريري يهتز، هرعت للخروج من غرفتي". ولم تتحدث سلطات كالكوتا عن وقوع ضحايا أو أضرار في الوقت الحاضر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه على الرغم من أنّ شمال وجنوب شرق بنغلادش مناطق نشطة زلزالياً، بسبب التفاعلات بين صفيحة الهند وصفيحة أوراسيا، فإنّ المنطقة الوسطى من البلاد أقل نشاطاً. وغالباً ما تشهد بنغلادش هزات أرضية، لكن آخر زلزال قوي وقع في هذا البلد يعود إلى العام 1896.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)