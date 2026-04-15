قتلى ومصابون في انهيار منجم شرقي السودان

- انهار منجم "كليتي" في ولاية البحر الأحمر بالسودان، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المعدّنين، حيث تم انتشال خمسة جثامين ونقل مصابين إلى بورتسودان للعلاج، بينما تستمر الجهود لإنقاذ أكثر من 25 شخصاً عالقين. - الحادثة تُعد الثانية خلال أربعة أشهر، بعد انهيار منجم فكرون بجنوب كردفان، مما يبرز التهاون في إجراءات السلامة من قبل السلطات والشركة السودانية للموارد المعدنية. - ناشدت شبكة أطباء السودان السلطات للتدخل العاجل لإنقاذ العالقين وتوفير الدعم لفرق الإنقاذ، مطالبة بوقف التعدين غير المنظم في الآبار غير الآمنة.

أعلنت شبكة أطباء السودان انهيار منجم "كليتي" في منطقة القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، ما أوقع عدداً من الضحايا بين المعدّنين. وأشارت إلى أنه، وفق المعلومات الأولية، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال خمسة جثامين، إضافة إلى نقل عدد من المصابين إلى مدينة بورتسودان لتلقي العلاج. وقالت الشبكة الطبية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجهود لا تزال متواصلة لانتشال وإنقاذ أكثر من 25 شخصاً عالقين داخل الآبار وعلى أعماق كبيرة، في ظل نقص واضح في إمكانات الإنقاذ والإسعاف وآلياتهما.

وأضافت الشبكة أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أربعة أشهر، إذ سبقتها حادثة انهيار منجم فكرون في منطقة أبوجبيهة بولاية جنوب كردفان، "في مؤشر خطير على استمرار التهاون في إجراءات السلامة من قبل السلطات المعنية والشركة السودانية للموارد المعدنية المشرفة على التعدين التقليدي"، وأشارت إلى أن هذه الكارثة تمثل "امتداداً لسلسلة طويلة من الحوادث المأساوية التي ظل يدفع ثمنها المعدّنون نتيجة الإهمال وضعف الرقابة وغياب الاشتراطات الأساسية للسلامة".

وناشدت شبكة أطباء السودان السلطات المختصة وحكومة ولاية البحر الأحمر "التدخل العاجل لإنقاذ من تبقى من العالقين داخل المنجم وتسريع عمليات انتشال الجثامين، وتوفير الدعم الكامل لفرق الإنقاذ من آليات وكوادر، بما يسهم في الحد من تفاقم الخسائر الإنسانية، وطالبت بوضع حد للتعدين غير المنظم في الآبار غير الآمنة التي تحولت إلى تهديد حقيقي لحياة العاملين".