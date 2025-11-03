قتلى وجرحى في زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب شمالي أفغانستان

- ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات شمالي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة في ولاية سمنغان، مع تدمير 50 منزلاً بسبب انهيار أرضي في مديرية خلم. - وقع الزلزال على عمق 28 كيلومتراً بالقرب من مزار شريف، مما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم خوفاً من هزات ارتدادية، بينما وضعت السلطات أرقام طوارئ دون الإبلاغ عن ضحايا إضافيين. - تشهد أفغانستان زلازل متكررة بسبب موقعها الجغرافي، حيث تعرضت لزلازل مدمرة في الماضي، بما في ذلك زلزال هرات في أكتوبر 2023 الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص.

خلّف زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب مناطق شمالي أفغانستان بالإضافة إلى كابول ليل الأحد الاثنين أربعة قتلى وأكثر من عشرة جرحى في ولاية سمنغان شمالي البلاد. وتحدثت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" عن خسائر بشرية كبيرة في بعض مناطق ولاية سمنغان، مشيرة إلى أن انهيار أرضي أدى على الأقل إلى تدمير 50 منزلا في مديرية خلم.

ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 28 كيلومتراً عند الساعة 20:28 بتوقيت غرينتش في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وفقاً للهيئة الأميركية. وكانت هيئة المسح الجيولوجي أفادت في وقت سابق بأنّ عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات. ووضعت السلطات المحلية أرقام طوارئ للسكان، لكنّها لم تبلّغ عن سقوط ضحايا. وفي مزار شريف، هرع الكثير من السكان إلى خارج مساكنهم خوفاً من هزات ارتدادية محتملة، بحسب وكالة فرانس برس.

وشعر سكان مناطق بعيدة، منها العاصمة كابول، بالهزات، وفق "فرانس برس". وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، ضرب زلزال بقوة ست درجات شرق البلاد مودياً بحياة أكثر من 2200 شخص.

وتتعرض أفغانستان الواقعة عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية للزلازل في شكل متكرر. ومنذ العام 1900، شهد شمال شرق البلاد 12 زلزالاً بقوة تجاوزت سبع درجات، وفقاً لبراين بابتي، عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات، تبعته سلسلة من الهزات الارتدادية القوية، ولاية هرات في غرب أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل، وفق تقديرات الأمم المتحدة.