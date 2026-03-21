قتلى وجرحى بحريق داخل مصنع لقطع السيارات في كوريا الجنوبية

- اندلع حريق كبير في مصنع لقطع غيار السيارات في دايجون، كوريا الجنوبية، مما أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 59 آخرين. تم العثور على رفات الضحايا في مواقع مختلفة داخل المصنع، والتحقيق مستمر لمعرفة سبب الحريق. - شارك أكثر من 500 من رجال الإطفاء والشرطة في عمليات الإنقاذ، وواجهوا تحديات بسبب خطر انهيار المبنى ووجود مواد قابلة للانفجار. استخدمت السلطات روبوتات بدون طيار لتبريد الهيكل. - أصدر الرئيس الكوري الجنوبي أوامر بتعبئة جميع الموارد لدعم جهود الإنقاذ، حيث كان 170 عاملاً في المصنع وقت الحريق، مما زاد من تعقيد عمليات البحث.

انتشل عمال الإنقاذ الكوريون الجنوبيون، اليوم السبت، رفات 14 شخصا من تحت الأنقاض المتفحمة لمصنع قطع غيار سيارات في مدينة دايجون، بوسط البلاد، حيث أسفر انفجار وحريق عن إصابة 59 شخصا على الأقل. وعُثر على تسعة من القتلى الـ14 في ما يُعتقد أنه صالة رياضية في الطابق الثالث، بينما عُثر على ثلاثة آخرين بالقرب من خزان مياه في الطابق الثاني. وتم التعرف على جميع المفقودين.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن 25 شخصا أصيبوا بإصابات خطيرة لكن المسؤولين لم يؤكدوا على الفور ما إذا كان أي منهم في حالة تهدد الحياة. وتم نشر أكثر من 500 من رجال الإطفاء والشرطة وأفراد الطوارئ لاحتواء الحريق وإجراء عمليات الإنقاذ بعد اندلاع الحريق بعد ظهر يوم أمس الجمعة.

واندلع الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد، الجمعة قرابة الساعة 13:00 (04:00 بتوقيت غرينتش) في مدينة دايجون بوسط البلاد. وفي تصريح سابق قال مسؤول في إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية لوكالة فرانس برس "بحسب معلوماتنا، بلغ عدد القتلى 11 شخصاً، وعدد المصابين بجروح خطيرة 25 شخصاً"، وأضاف "نعلم أيضاً أن 34 شخصاً أصيبوا بجروح، لكن حالتهم مستقرة، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين".

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من مكان الحادث دخاناً رمادياً كثيفاً يتصاعد من المصنع وبعض العمال يقفزون من أحد المباني.

About one hour ago, a major fire broke out at an auto parts factory in Daejeon, South Korea.



At least 50 people were injured after a fire at an auto parts factory in the city of Daejeon, South Korea (20.03.2026)



At least 46 fire vehicles & 115 personnel were deployed to contain the flames.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 170 عاملاً كانوا موجودين في المصنع وقت اندلاع الحريق. وأوضحت الوكالة أن عناصر الإطفاء لم يتمكّنوا من دخول المبنى فوراً بسبب خطر الانهيار، كما احتوى المصنع على 200 كيلوغرام من الصوديوم، وهي مادة قابلة للانفجار في حال سوء التعامل معها.

وقال نام دوك وو، رئيس وحدة الإطفاء في منطقة دايديوك بالمدينة، إنّ الحريق دمر مبنى بالمصنع ولم يتمكن رجال الإطفاء من دخوله في البداية بسبب مخاوف من احتمال انهياره. وبدأت عمليات البحث عن العمال المفقودين في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن نشر المسؤولون روبوتات بدون طيار لمكافحة الحرائق لتبريد الهيكل وإجراء فحص للسلامة.

وأوضح نام أنه جرى العثور على رفات شخص واحد في الطابق الثاني من المبنى، بينما اكتُشف تسعة آخرين فيما يعتقد أنها صالة ألعاب رياضية في الطابق الثالث. وأضاف أن رجال الإنقاذ فتشوا جميع المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى صباح السبت. وجرى التخطيط لإجراء المزيد من عمليات التفتيش على السلامة قبل أن تحاول أطقم العمل إزالة الحطام والبحث عن العمال المفقودين.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أوامر بتعبئة جميع الأفراد والمعدات المتاحة لعمليات الإنقاذ، وفق ما أفاد مكتبه.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)