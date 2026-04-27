قتلى بتحطم طائرة في جنوب السودان وتصادم قطارين في إندونيسيا

قتلى وجرحى إثر تصادم قطارين في إندونيسيا
وفي إندونيسيا، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب 38 آخرون بجروح نتيجة تصادم قطارين قرب جاكرتا في ساعة متأخرة من اليوم الاثنين، بحسب شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي) ومسؤولين. ووقع الحادث قرب محطة بيكاسي تيمور على بُعد نحو 25 كيلومتراً من العاصمة الإندونيسية.
وقالت المتحدثة باسم شركة السكك الحديد آن بوربا، لقناة "كومباس" التلفزيونية، إنّ "أربعة أشخاص لقوا حتفهم ونُقل 38 شخصاً إلى المستشفيات القريبة". وكانت قد أشارت قبل ذلك إلى أن الهيئات المعنية، بما فيها فرق الإطفاء والجيش وهيئة البحث والإنقاذ الوطنية، تواصل إجلاء ضحايا ومصابين. وعرضت قناة "كومباس" لقطات لسيارات الإسعاف لدى وصولها إلى موقع الحادث، ولمسعفين ينقلون مصابين على حمّالات.
وأوضحت المتحدثة باسم شركة تشغيل قطارات الركاب كارينا أماندا أنّ التصادم وقع في محطة قطار بيكاسي بين قطار ركاب وآخر للمسافات الطويلة. وأضافت: "نركز حالياً على إجلاء الركاب وطاقم القطار، فيما لم يتّضح بعد سبب الحادث".
وقال نائب رئيس البرلمان الإندونيسي، سوفمي داسكو أحمد، للصحافيين في موقع الحادث: "نظراً لأن عملية الإجلاء ما تزال جارية، فمن المحتمل أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع، لكن دعونا نأمل في أن تكتمل عملية الإجلاء سريعاً". وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل على قطع الحطام لإخراج ما لا يقلّ عن ستة أو سبعة أشخاص ما يزالون محاصرين في الداخل".
وقال رئيس شرطة جاكارتا، أسيب إدي سوهيري، للصحافيين، إنّ "التحقيق في الحادث مستمر". وذكر شهود أنّهم رأوا 20 سيارة إسعاف على الأقلّ في محطة بيكاسي، فيما حضرت فرق إنقاذ من وكالة الإنقاذ الإندونيسية للمساعدة في إجلاء الركاب.