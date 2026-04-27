قتلى بتحطم طائرة في جنوب السودان وتصادم قطارين في إندونيسيا

- تحطم طائرة "سيسنا 208 كارافان" قرب جوبا، جنوب السودان، أدى إلى وفاة 14 شخصاً، بينهم الطيار، بسبب الظروف الجوية السيئة. - تصادم قطارين في بيكاسي تيمور، إندونيسيا، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين، والتحقيقات جارية لمعرفة السبب. - تكرار حوادث النقل في جنوب السودان وإندونيسيا يبرز مشاكل الحمولة الزائدة وسوء الصيانة، مما يستدعي تحسين معايير السلامة.

قُتل 14 شخصاً، بينهم الطيار، في تحطّم طائرة صغيرة قرب جوبا، عاصمة جنوب السودان، بحسب ما أفادت هيئة الطيران المدني المحلية اليوم الاثنين. وقالت هيئة الطيران المدني في جنوب السودان في بيان إنّ الطائرة من طراز "سيسنا 208 كارافان"، تشغلها شركة "سيتي لينك" للطيران كانت قد أقلعت من مطار جوبا الدولي في الساعة 7.15 بتوقيت غرينتش، وتحطّمت على بُعد نحو 20 كيلومتراً من العاصمة، ولم ينجُ أيّ من ركابها. وكان على متن الطائرة 12 شخصاً من جنوب السودان وشخصان من كينيا.

وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة الذي أُرسل إلى المكان، طالباً عدم كشف اسمه: "كانت جميع الجثث متفحّمة لدرجة يصعب التعرّف إليها". وأوضحت هيئة الطيران المدني أنّ التقارير الأولية تفيد بأنّ سبب الحادث هو "الظروف الجوية السيئة، خصوصاً انخفاض مستوى الرؤية".

وتتكرّر حوادث تحطم الطائرات في البلاد التي انفصلت عن السودان في العام 2011، وغالباً ما تُعزى إلى الحمولة الزائدة أو سوء الأحوال الجوية. وفي يناير/ كانون الثاني 2025، قُتل 20 شخصاً في تحطّم طائرة في شمال دولة جنوب السودان. وفي العام 2021، لقي خمسة أشخاص حتفهم عندما تحطّمت طائرة شحن تحمل وقوداً تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. وفي العام 2015، أسفر تحطّم طائرة في جوبا عن مقتل 36 شخصاً.

BREAKING NEWS: 14 DEAD, 2 Kenyan among them, after a Cessna Caravan plane crahses in South Sudan. pic.twitter.com/yxuN4Nh8tF — Macharia Wangui (@Princewangui) April 27, 2026

قتلى وجرحى إثر تصادم قطارين في إندونيسيا وفي إندونيسيا، قُتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب 38 آخرون بجروح نتيجة تصادم قطارين قرب جاكرتا في ساعة متأخرة من اليوم الاثنين، بحسب شركة السكك الحديد الحكومية (كي إيه آي) ومسؤولين. ووقع الحادث قرب محطة بيكاسي تيمور على بُعد نحو 25 كيلومتراً من العاصمة الإندونيسية. وقالت المتحدثة باسم شركة السكك الحديد آن بوربا، لقناة "كومباس" التلفزيونية، إنّ "أربعة أشخاص لقوا حتفهم ونُقل 38 شخصاً إلى المستشفيات القريبة". وكانت قد أشارت قبل ذلك إلى أن الهيئات المعنية، بما فيها فرق الإطفاء والجيش وهيئة البحث والإنقاذ الوطنية، تواصل إجلاء ضحايا ومصابين. وعرضت قناة "كومباس" لقطات لسيارات الإسعاف لدى وصولها إلى موقع الحادث، ولمسعفين ينقلون مصابين على حمّالات. وأوضحت المتحدثة باسم شركة تشغيل قطارات الركاب كارينا أماندا أنّ التصادم وقع في محطة قطار بيكاسي بين قطار ركاب وآخر للمسافات الطويلة. وأضافت: "نركز حالياً على إجلاء الركاب وطاقم القطار، فيما لم يتّضح بعد سبب الحادث". وقال نائب رئيس البرلمان الإندونيسي، سوفمي داسكو أحمد، للصحافيين في موقع الحادث: "نظراً لأن عملية الإجلاء ما تزال جارية، فمن المحتمل أن يستمر عدد الضحايا في الارتفاع، لكن دعونا نأمل في أن تكتمل عملية الإجلاء سريعاً". وأضاف أن فرق الإنقاذ تعمل على قطع الحطام لإخراج ما لا يقلّ عن ستة أو سبعة أشخاص ما يزالون محاصرين في الداخل". وقال رئيس شرطة جاكارتا، أسيب إدي سوهيري، للصحافيين، إنّ "التحقيق في الحادث مستمر". وذكر شهود أنّهم رأوا 20 سيارة إسعاف على الأقلّ في محطة بيكاسي، فيما حضرت فرق إنقاذ من وكالة الإنقاذ الإندونيسية للمساعدة في إجلاء الركاب.

وأسفر آخر حادث قطار كبير في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرقي آسيا، عن مقتل أربعة من أفراد الطاقم وجرح نحو 20 شخصاً في مقاطعة جاوا الغربية في يناير 2024. وتُعدّ حوادث وسائل النقل شائعة في إندونيسيا، حيث غالباً ما تكون الحافلات والقطارات وحتى الطائرات قديمة وتفتقر للصيانة الجيدة. وفي عام 2015 لقي 16 شخصاً حتفهم إثر اصطدام قطار ركاب بحافلة صغيرة عند معبر سكة حديد في جاكرتا.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)