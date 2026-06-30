- موجة حرّ شديدة تضرب الولايات المتحدة وكندا، تؤثر على 250 مليون شخص، مع درجات حرارة تصل إلى 46.1 درجة مئوية، مما يزيد من خطر الإصابات الصحية المرتبطة بالحرّ. - تغيّر المناخ يؤدي إلى موجات حرّ قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يسبب أضراراً في البنى التحتية وزيادة في حالات الوفاة والإصابات بالإجهاد الحراري. - تحديات تنظيمية تواجه مونديال 2026 في ظل موجة الحرّ، مع استراحات إلزامية لتناول السوائل واستراتيجيات للتخفيف من الحرارة لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين.

بدأت قبّة حرارية بالسيطرة على المناطق الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى أنحاء من الجارة كندا، متسبّبةً في موجة حرّ تنطلق اليوم الثلاثاء. وبينما أفادت صحيفة ذي واشنطن بوست الأميركية بأنّ "قبّة حرارية خطرة" سوف تؤثّر في نحو 220 مليون شخص، في الشرق خصوصاً، حذّرت خدمة "أكيو ويذر" لمراقبة الطقس من أنّ أكثر من 250 مليون شخص في وسط البلاد وشرقها سوف يتأثّرون بـ"موجة الحرّ الخطرة" هذا الأسبوع، بما في ذلك في الرابع من يوليو/ تموز المقبل الذي تحلّ فيه ذكرى الاستقلال الأميركي.

يأتي ذلك في وقت تستمرّ فيه موجة الحرّ الشديدة التي تجتاح أوروبا منذ أكثر من أسبوع، مدفوعةً بتغيّر المناخ الذي تتسبّب فيه الأنشطة البشرية خصوصاً، وقد أدّت إلى تسجيل درجات حرارة قياسية في دول عدّة، فيما خلّفت مئات من القتلى والمصابين بإجهاد حراري، بالإضافة إلى أضرار في البنى التحتية وتعطيل الحياة.

A dangerous heat wave will build for more than 250 million people in the central and eastern United States this week--including the Fourth of July. https://t.co/rLKOMdSlfp pic.twitter.com/vbGVRemwLl — AccuWeather (@accuweather) June 29, 2026

وموجة الحرّ المستجدّة هذه في الولايات المتحدة الأميركية، على خلفية قبّة حرارية استثنائية ستطاول مساحات واسعة من وسط البلاد وشرقها، سوف تستمرّ لأيام بحسب توقعات الجهات المتخصّصة، ويشمل ذلك عيد الاستقلال الـ250 في الرابع من يوليو 2026، الذي يحظى باهتمام خاص جداً في البلاد، مع العلم أنّ العاصمة واشنطن تنظّم بالمناسبة عرض ألعاب نارية يُتوقَّع أن يكون الأكبر في التاريخ.

وأشار الخبير في شؤون المناخ، بيتر دي كارتر، إلى قبّة حرارية تاريخية تسيطر على الولايات المتحدة الأميركية، وتطاول ذروتها في الثالث من يوليو/تموز المقبل معظم أنحاء البلاد. وأوضح أنّ الجنوب الغربي سوف يكون الأكثر حرارة في ذلك اليوم، فيما تشهد المناطق الوسطى من البلاد أعلى معدّلات ارتفاع في درجات الحرارة نتيجة الاحتباس الحراري، الذي يُقدَّر بـ1,37 درجة مئوية، لكنّه توقّع أن تكون الفترة الأكثر حرارة في الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوعَين الأخيرَين من شهر يوليو.

U.S. HISTORIC HEAT DOME HITS MOST OF THE NATION BY 3 JULY

Forecasts of anomaly and heat for 3 July. South West is hottest, with central US heated the most- by global warming. Global warming is 1.37°C.

The hottest time in the US is the last 2 weeks of July. #heatwave… pic.twitter.com/RyNhrhVPg3 — Peter D Carter (@PCarterClimate) June 29, 2026

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تتجاوز الحرارة 100 درجة على مقياس فهرنهايت المعتمد في الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني نحو 38 درجة مئوية، وذلك بموازاة مستويات رطوبة مرتفعة، الأمر الذي يجعل الحرارة المحسوسة أعلى بكثير ممّا يُسجَّل. وفي أجزاء من منطقة الغرب الأوسط والساحل الشرقي، تتوقّع الهيئة تراوح الحرارة ما بين 105 درجات فهرنهايت، أي أكثر من 40,5 درجة مئوية، و115 درجة فهرنهايت، أي نحو 46,1 درجة مئوية.

يُذكَر أنّ موجات الحرّ تتزايد أخيراً في مناطق مختلفة من العالم، لجهة التكرار والمدّة والشدّة، لتمثّل بذلك أحد أبرز مؤشّرات تغيّر المناخ، في وقت تشهد فيه أوروبا موجة حرّ قاسية أخيراً، هي الثانية لهذا لموسم، وقد بدأت تنحسر في مناطق فيما تستعرّ في أخرى.

ويحذّر خبراء في الولايات المتحدة الأميركية من أنّ تؤدّي درجات الحرارة المرتفعة في النهار كما في الليل إلى إصابة أناس بحالات صحية مرتبطة بالحرّ، ولا سيّما الإجهاد الحراري، الذي قد يكون قاتلاً. يُذكر أنّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كان قد أفاد قبل يومَين بأنّ موجة الحرّ الأخيرة في أوروبا أدّت إلى أكثر من 1,300 وفاة زائدة، مع ضغط كبير على المنظومات الصحية، نتيجة استقبال المستشفيات آلاف الحالات، وسط ظروف صعبة في غياب التكييف اللازم.

في هذا الإطار، توجّه نظام الإنذار العام في واشنطن إلى السكان بعدد من التوصيات، من بينها "اشربوا المياه باستمرار"، و"لا تقضوا وقتاً طويلاً في الخارج في فترة بعد الظهر"، بالإضافة إلى "اطمئنوا على الجيران".

Here are the latest key messages on the dangerous heat wave that will impact most of the central to eastern U.S. this week and through the holiday weekend. pic.twitter.com/wZTTXt070L — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) June 29, 2026

استكمال مونديال 2026 وسط قبّة حرارية تاريخية

ويُسجَّل هذا الحدث المناخي في وقت تستضيف فيه الولايات المتحدة الأميركية بطولة كأس العالم لعام 2026، إلى جانب المكسيك وكندا، فتُقام بالتالي مباريات عدّة في ظلّ هذه الأجواء الحارة، علماً أنّ بطولة كأس العالم دخلت مراحلها الإقصائية. ومن المتوقّع أن تؤثّر موجة الحرّ الأخيرة، التي تسبّبها تلك القبّة الحرارية، في اللاعبين وكذلك على المشجّعين، مع استمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويشرح الخبراء أنّ القبّة الحرارية ظاهرة مناخية تُسجَّل عندما يُحصَر الهواء الساخن في منطقة بحدّ ذاتها، تحت ضغط جوي مرتفع، ويبقى عالقاً فيها لمدّة تتراوح ما بين أيام وأسابيع، الأمر الذي يؤدّي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة طوال تلك المدّة.

ويلفت كبير خبراء الأرصاد الجوية لدى خدمة "أكيوويذر"، إحدى أبرز وأدقّ خدمات مراقبة الطقس العالمية، آلان ريبرت، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إلى أنّ "الجوّ سوف يظلّ حاراً جداً حتى بعد غروب الشمس". يضيف: "نحن في نمط مناخي سوف يشهد حرّاً شديداً خلال الجزء الأكبر من فترة ما بعد الظهر وحتى ساعات المساء".

ويتوقّع ريبرت أن تشهد نيويورك، التي سوف تستقبل المشجّعين لحضور مباراة في دور الـ16 بولاية نيوجيرسي المجاورة، في الخامس من يوليو المقبل، ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013. ويضيف أنّ المباريات التي تُقام في المساء قد تتأثّر بذلك، بدورها. ويتابع: "سوف تكون الشمس قد غابت. وهذا سوف يساعد في تحسين الأوضاع، غير أنّ الجوّ سوف يظلّ حاراً".

ومن المحتمل أن تعيد هذه الظروف المناخية إثارة قضية سلامة اللاعبين ورفاهيتهم، التي ظهرت قبل عام خلال كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأميركية، عندما أشار الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" إلى وجوب أن يمثّل الطقس الحار بشدّة "جرس إنذار".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد فرض استراحات إلزامية لمدّة ثلاث دقائق من أجل تناول السوائل في كلّ شوط من كلّ مباراة في مباريات كأس العالم لهذا العام، وهو إجراء يقول المؤيّدون إنّه يعود بالنفع على رفاهية اللاعبين، فيما يرى المنتقدون أنّه يعطّل سير مباريات مونديال 2026. ولم يرد "فيفا" على طلب للتعليق، من قبل وكالة رويترز، بشأن أيّ إجراءات إضافية يمكن اتّخاذها لضمان سلامة اللاعبين أو المشجّعين خلال موجة الحرّ الأخيرة.

من جهتها، سوف تستضيف مدينة تورونتو الكندية مباراة في دور الـ32 بين البرتغال وكرواتيا، في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة المقبل، وقد طبّقت في هذا الإطار "استراتيجية التخفيف من حدّة الحرارة"، بعد أن أصدرت وزارة البيئة وتغيّر المناخ الكندية تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة يمتدّ من اليوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.