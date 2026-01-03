قانون المرور الجديد في الجزائر.. الحكومة تتراجع تحت ضغط الناقلين

- استجابة للاحتجاجات الواسعة من السائقين وأصحاب المركبات، أعلنت الحكومة الجزائرية استعدادها لمراجعة قانون المرور الجديد الذي يتضمن تدابير صارمة وغرامات مرتفعة. - أثار القانون جدلاً واسعاً، حيث وصفته الأحزاب السياسية بالارتجالي، بينما أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على ضرورة تنفيذ الإصلاحات بالتشاور مع المعنيين. - تستمر المناقشات حول القانون في البرلمان، مع تأكيد وزارة الداخلية والنقل على إمكانية تعديله بناءً على اقتراحات النقابات، وسط احتجاجات السائقين على العقوبات المشددة.

أكدت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، أنها مستعدة لإجراء مراجعة سريعة وعاجلة لقانون المرور الذي رفضه عدد كبير من السائقين وأصحاب الحافلات والمركبات، بحجة تضمنه تدابير مشددة وغرامات مالية مرتفعة، حتى إن سائقي مركبات خاصة لنقل البضائع أضربوا عن العمل. ووصفت أحزاب سياسية التراجع الحكومي بأنه "ارتجال يؤكد التسرّع في سن التشريعات من دون التشاور مع الفاعلين المعنيين". وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الغالبية الحكومية) منذر بودن: "الجدل الخاص بقانون المرور ظاهرة صحية بين المواطن والمؤسسة التشريعية والحكومة، ويجب تنفيذ أي إصلاحات وتعديلات على القانون".

وأورد بيان أصدرته وزارة الداخلية والنقل بعد اجتماع ضم ممثلي نقابات الناقلين وسيارات الأجرة واتحاد التجار: "لا يزال مشروع قانون المرور الجديد قيد الدرس ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلاً للإثراء في ضوء الملاحظات والاقتراحات المقدّمة". ويعني ذلك إمكان سحب القانون من أجل مراجعته وإدخال تعديلات جديدة عليه قبل عرضه على تصويت الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة).

وكان سائقو مركبات النقل العام نظموا أخيراً احتجاجاً وتوقفوا عن العمل في ولايات الشمال والوسط، ما أخر تسليم سلع وبضائع. وقال التحدث باسم سائقي شاحنات النقل العام محمد مخلوف لـ"العربي الجديد": "نرفض أن نوصف بإرهاب الطرقات. نحن ركيزة أساسية في اقتصاد البلد وحركته الاجتماعية، ولا يمكن التعامل معنا بهذا الوصف. يُمضي بعضنا أياماً خلال رحلات لنقل سلع وبضائع، ويغيبون عن بيوتهم وأهاليهم، ويعبرون مناطق في الصحراء وسط تدهور الطرقات وغلاء العجلات المطاطية وغيرها من الظروف الصعبة، لذا نرفض أن ينظر إلينا من دون أخذ هذه الظروف في الاعتبار. وهل يعقل أن تفرض عقوبات تزيد عن الحد الأدنى للأجور بأربع أو خمس مرات. تجب إعادة النظر في القانون". أيضاً أكد بيان أصدرته منظمة الناقلين بعد الاجتماع في الوزارة اليوم السبت: "من نتائج الاجتماع أن مشروع قانون المرور غير مطبق حالياً، وستقدم اقتراحات في شأنه لاحقاً". كما ذكرت نقابة سائقي الأجرة أنه "تقرر تعديل قانون المرور بما يراعي مطالب أهل المهنة".

وقبل أسبوعين، صادقت الغرفة السفلى في البرلمان على قانون المرور الذي تضمن بنوداً مشددة على صعيد مخالفات المرور، وصلت إلى حدّ السجن ودفع غرامات مالية تعادل ست مرات الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، حيث بات استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة يكلف المخالف دفع غرامة 100 دولار، والحبس حتى أربع سنوات في حال ارتكاب حادث. أيضاً تحفظ المزارعون على القانون خصوصاً أنهم الظروف في الريف تضطرهم إلى تجاوز العدد القانوني للركاب في وسائل النقل.

وبررت الحكومة سابقاً طرح تطبيق قانون مرور مشدد بتزايد حوادث المرور وحصول حالات تسيّب في القيادة، علماً أن الجزائر تسجل معدلات مرتفعة جداً في عدد الحوادث والضحايا. وكشف بيان أصدره الدفاع المدني حصول 323 حادث مرور في عموم البلاد تسببت في مقتل سبعة أشخاص واصابة 416 في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.