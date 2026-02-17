قافلة مساعدات جديدة تدخل السويداء جنوبي سورية

- قافلة مساعدات إنسانية تصل السويداء: دخلت قافلة مكونة من 30 شاحنة محملة بالطحين، المستلزمات الطبية، والمحروقات إلى السويداء، بدعم من وزارة الصحة السورية، الهلال الأحمر السوري، وبرنامج الأغذية العالمي، بعد إعادة فتح الطريق المؤدي للمحافظة. - دعم تشغيل الأفران والمشاريع الخدمية: تضمنت القافلة السابقة 31 شاحنة محملة بـ502 طن من القمح لإعادة تشغيل الأفران، مع دعم مشاريع ضخ المياه وتأهيل المراكز الصحية بالتعاون مع اليونيسيف. - تنسيق توفير المحروقات: التقى محافظ السويداء مع أصحاب محطات المحروقات لبحث آليات توفير المواد البترولية وضمان توزيعها العادل، وسط توترات بدأت في يوليو 2025.

دخلت قافلة مساعدات إنسانية، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة السويداء جنوبي سورية، محملة بكميات من الطحين والمستلزمات الطبية والمحروقات، إضافة إلى اللقاحات. وتعد القافلة الثانية التي تدخل المحافظة في أقل من أسبوع بعد إعادة فتح الطريق المؤدي إليها، والذي أُغلق من جانب المجموعات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز.

وقال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، قتيبة عزام، لـ"العربي الجديد"، إن القافلة التي تضم 30 شاحنة دخلت المحافظة اليوم بدعم من وزارة الصحة السورية ومنظمة الهلال الأحمر السوري وبرنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع محافظة السويداء.

وضمت القافلة السابقة 31 شاحنة، محمّلة بـ502 طن من القمح، إلى جانب صهاريج الوقود والمساعدات الإنسانية، حيث أشار الهلال الأحمر السوري عبر فيسبوك إلى أن كميات الطحين التي جرى توريدها إلى المحافظة جاءت لإعادة تشغيل أفران مدينة السويداء وقراها، وضمان إنتاج مادة الخبز الأساسية في غذاء الأهالي، وذلك بدعم من برنامج الأغذية العالمي، بعد توقف المخابز ثلاثة أيام عن العمل نتيجة نفاد المواد. وتعمل محافظة السويداء على دعم المشاريع الخدمية في مناطق المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، منها مشاريع ضخ المياه، إضافة إلى تأهيل المراكز الصحية، ومنها مركزا بلدتي الثعلة والمزرعة، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف".

وفي السياق ذاته، التقى محافظ السويداء مصطفى البكور عدداً من أصحاب محطات المحروقات لبحث آليات توفير المواد البترولية في المحافظة، في لقاء "خُصص لتنسيق جهود دخول شاحنات الوقود إلى المحطات وضخها بشكل منتظم"، وفق ما أعلنت المحافظة أمس الإثنين. وجرت خلال اللقاء مناقشة خريطة عمل لضمان استمرار وصول المحروقات إلى المحطات كافة وتوزيعها العادل على المواطنين.

وبدأت أحداث السويداء في 12 يوليو/ تموز 2025، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. وتدخلت الحكومة السورية في 14 يوليو لفض النزاع، قبل أن تضطر القوات الحكومية إلى الانسحاب من المحافظة. وترافق ذلك مع غارات إسرائيلية استهدفت القوات الحكومية وطاولت دمشق.