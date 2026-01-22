قافلة مساعدات تصل القامشلي لدعم نازحي عفرين والشهباء

- وصلت قافلة مساعدات إنسانية من مؤسسة بارزاني الخيرية إلى القامشلي، لدعم النازحين من عفرين والشهباء وسط ظروف إنسانية صعبة، وتضمنت 67 شاحنة محملة بمواد إغاثية متنوعة. - تشمل المساعدات بطانيات، إسفنجات، ملابس، مواد غذائية، وخيم، وسيتم توزيعها في الحسكة، القامشلي، معبدة، والمالكية، مع توفير وجبات ساخنة يومياً. - تم تفريغ القافلة في حديقة آزادي، وسيبدأ التوزيع بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي لضمان وصولها للمستحقين، في ظل معاناة النازحين بسبب الاشتباكات.

دخلت إلى مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، شمال شرق سورية، الأربعاء، قافلة مساعدات إنسانية مقدّمة من مؤسسة بارزاني الخيرية، في إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين القادمين من منطقتي عفرين والشهباء، وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها عشرات الآلاف من المهجّرين.

وضمّت القافلة 67 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية متنوعة، ووصلت برفقة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني. وقال فرهاد بلباس، المنسق الإعلامي لمؤسسة بارزاني الخيرية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن القافلة تحتوي على بطانيات وإسفنجات وملابس للأطفال والكبار، إلى جانب مواد غذائية وخيم، مشيرًا إلى أنّ توزيع المساعدات سيشمل مدن الحسكة، والقامشلي، ومعبدة، والمالكية.

وأوضح بلباس أن المؤسسة ستعمل كذلك على تأمين وجبات ساخنة للنازحين بشكل يومي وعلى ثلاث وجبات خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى توزيع سلال غذائية جافة بهدف تأمين الاحتياجات الأساسية من الطعام.

وبحسب المعلومات، جرى تفريغ حمولة القافلة في حديقة آزادي بمدينة القامشلي، على أن يبدأ توزيع المساعدات اعتبارًا من اليوم الخميس، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي، لضمان وصولها إلى المستحقين من المهجّرين، ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف معاناتهم وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

ويأتي وصول هذه القافلة في وقت يواجه فيه عشرات الآلاف من أهالي عفرين والشهباء أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، عقب تهجيرهم نتيجة الهجمات على مدن الطبقة والرقة في إطار الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما دفعهم إلى التوجه نحو مدن مقاطعة الجزيرة، حيث جرى استقبالهم وتوزيعهم على عدد من المؤسسات المدنية والمساجد والمدارس.